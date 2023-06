Το υποβρύχιο Titan συνεθλίβη - Ακαριαίος ο θάνατος των επιβαινόντων

Τα συντρίμμια που εντοπίστηκαν χθες κοντά στο ναυάγιο του Τιτανικού άνηκαν στο υποβρύχιο Titan - Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

Δυστυχώς, οι χειρότεροι φόβοι για την τύχη των πέντε επιβαινόντων στο υποβρύχιο Titan, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν την Κυριακή κοντά στο ναυάγιο του Τιτανικού επιβεβαιώθηκαν.

Η αμερικανική ακτοφυλακή ανακοίνωσε ότι τα συντρίμμια που εντοπίστηκαν σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από την πλώρη του Τιτανικού ανήκουν στο υποβρύχιο Titan, προσθέτοντας ότι και οι πέντε επιβαίνοντες είναι νεκροί εξαιτίας της καταστροφικής αποσυμπίεσης που προκάλεσε τη διάλυση του βαθυσκάφους.

BREAKING: The U.S. Coast Guard announces that debris found 1,600 feet away from the Titanic wreckage "is consistent with the catastrophic loss of the pressure chamber" of the Titan. pic.twitter.com/gxPIQqK2LZ

Οι σοροί των πέντε επιβαινόντων δεν έχουν βρεθεί και ίσως να μη βρεθούν και ποτέ. Πρόκειται για τον 61χρονο Αμερικανό ιδρυτή της OceanGate, Στόκτον Ρας, τον 77χρονο Γάλλο ωκεανογράφο Πολ-Ανρί Ναρζολέ, τον 59χρονο Βρετανό δισεκατομμυριούχο Χάμις Χάρντινγκ, τον 48χρονο Πακιστανό επιχειρηματία Σαχζάντα Νταγούντ και τον 19χρονο γιο του, Σουλεϊμάν.

This is so tragic and don’t you dare to say “oh they deserve it”. If you only have empathy for some people and you’re cruel with others you’re a hypocrite. Rest in peace to everyone in the titanic submarine. #Titan pic.twitter.com/Ub7GkYDP5Q