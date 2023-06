Titan: Η σύζυγος του CEO, απόγονος ζευγαριού που πέθανε στον Τιτανικό

Ποιοι είναι οι πέντε επιβαίνοντες στο υποβρύχιο Titan - Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Star

Ένα τραγικό παιχνίδι επεφύλλαξε η μοίρα για τη σύζυγο του CEO της OceanGate, Στόκτον Ρας, ο οποίος είναι ο χειριστής του υποβρυχίου Titan, που έχει εξαφανιστεί από την Κυριακή. Πλέον το χρονικό περιθώριο που είχαν δώσει οι επικεφαλής των ερευνών για το απόθεμα οξυγονου μέσα στο σκάφος έχει λήξει και το χειρότερο σενάριο, να μην είναι ζωντανοί οι επιβάτες, μπορεί να επιβεβαιωθεί.

Όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα του ξένου Τύπου, η Γουέντι Ρας είναι απόγονος δύο πλούσιων επιβατών της Α΄ Θέσης του Τιτανικού, που πνίγηκαν στο θρυλικό ναυάγιο του 1912.

Η σύζυγος του χειριστή του υποβρυχίου Titan, Γουέντι Ρας - LinkedIn

Σύμφωνα με τους New York Times, η σύζυγος του χειριστή του υποβρυχίου Titan είναι τρισέγγονη του Ίσιντορ και της Άιντα Στράους. Ο Ίσιντορ Στράους γεννήθηκε το 1845 και ήταν συνιδρυτής των πολυκαταστημάτων Macy’s στις ΗΠΑ.

