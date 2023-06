Titan: Ο 19χρονος δεν ήθελε να πάει - Μπήκε επειδή ήταν η Γιορτή του Πατέρα

Ποιοι ήταν οι πέντε επιβαίνοντες στο υποβρύχιο Titan - Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

Τρομοκρατημένος ήταν ο 19χρονος Σουλεμάν Νταβούντ, ο γιος του δισεκατομμυριούχου Σαχζάντα Νταβούντ, για την επικείμενη κατάδυση με το υποβρύχιο Titan στο ναυάγιο του Τιτανικού.

Αυτό αποκάλυψε η θεία του νεαρού, Αζμέχ Νταβούντ, μιλώντας στο NBC News. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σουλεμάν είχε πει σε άτομο του οικογενειακού της περιβάλλοντος ότι δεν είχε πολλή όρεξη κι ένιωθε τρομοκρατημένος να κάνει το συγκεκριμένο ταξίδι με το υποβρύχιο για να δει το ναυάγιο του Τιτανικού.

Παρ’ όλ’ αυτά αποφάσισε τελικά να επιβιβαστεί στο Titan, καθώς το ταξίδι συνέπεσε με τη Γιορτή του Πατέρα και ήθελε με αυτό τον τρόπο να ευχαριστήσει τον πατέρα του, που ήταν παθιασμένος με τις ιστορίες του Τιτανικού.

Rear Admiral Mauger says it's too early to tell when the "catastrophic implosion" took place that is believed to have killed all on board the Titan sub



He says sonar buoys used in subsequent search process didn't detect any "catastrophic events"



Latest: https://t.co/2J1Drw67Xy pic.twitter.com/9BP05if4qY