Κουρτς: Οι Έλληνες θυμούνται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τους οδήγησε προ της κατάρρευσης

Συγχαρητήρια στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη νίκη του στις εκλογές έδωσε ο Σεμπάστιαν Κούρτς.

Ο πρώην Καγκελάριος της Αυστρίας τόνισε πως οι Έλληνες θυμούνται καλά ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ τους οδήγησε στο χείλος της κατάρρευσης».

«Συγχαρητήρια στον Κ. Μητσοτάκη για την εκ νέου αποφασιστική νίκη στις ελληνικές βουλευτικές εκλογές. Οι Έλληνες ψηφοφόροι θυμούνται καλά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παραλίγο να τους οδηγήσει στο χείλος της κατάρρευσης, ενώ εσείς έχετε επαναφέρει την οικονομική ανάπτυξη και ευημερία» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σεμπάστιαν Κούρτς.

Congratulations to @kmitsotakis for again winning the Greek parliamentary elections decisively. Greek voters remember well that Syriza nearly led them to the brink of collapse while you have brought back economic growth and prosperity. https://t.co/wXRpFwwHDo