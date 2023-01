Πώς μία γυναίκα εξαπάτησε επενδυτές, κέρδισε 4 δισ. και διέφυγε στην Ελλάδα

Η Ruja Ignatova, μία απλή γυναίκα από τη Βουλγαρία, κατάφερε να κάνει όλη την επενδυτική κοινότητα να παραμιλά με τη νέα της επιχειρηματική ιδέα, το OneCoin. Οι επενδυτές ήθελαν τόσο να πιστέψουν πως θα μπορούσαν να πενταπλασιάσουν ή και να δεκαπλασιάσουν τα χρήματά τους, που πίστεψαν την αυτοαποκαλούμενη CryptoQueen, όταν τους είπε πως προσφέρει την τέλεια εναλλακτική στο Bitcoin.

Σύμφωνα με τις αρχές, το OneCoin ήταν ένα πυραμιδικό σχήμα και μία από τις μεγαλύτερες απάτες σε παγκόσμιο επίπεδο, αφού κατάφερε να απομυζήσει 4 δισεκατομμύρια δολάρια από αφελείς επενδυτές από όλο τον κόσμο.

Η Ignatova είναι μία από τους 10 πιο σημαντικούς καταζητούμενους στον κόσμο στη λίστα του FBI, μαζί με δολοφόνους και μέλη συμμοριών, και η μόνη γυναίκα αυτή τη στιγμή στη λίστα. Από το 1950, όταν και θεσμοθετήθηκε αυτή η λίστα, μόνο 11 γυναίκες έχουν βρεθεί σε αυτή ανάμεσα σε 529 καταζητούμενους.

Ruja Ignatova is the newest addition to the #FBI's Ten Most Wanted Fugitives List. She's #wanted for allegedly leading a fraud scheme that affected millions of investors worldwide. We're offering a reward of up to $100,000 for info leading to her arrest. https://t.co/5mk0NccE7x pic.twitter.com/xKoj0RN6BZ