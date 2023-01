Συναγερμός στο Παρίσι: Επίθεση με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό

Συναγερμός σήμανε στο Παρίσι, όταν άνδρας επιτέθηκε σε πολίτες, μαχαιρώνοντάς τους.

Η επίθεση σημειώθηκε στον σιδηροδρομικό σταθμό Γκαρ Ντι Νορ στο Παρίσι σήμερα το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας τραυμάτισε αρκετούς ανθρώπους, χωρίς να έχει διευκρινιστεί ακόμη ο ακριβής αριθμός.

Several wounded in knife attack at Paris train station https://t.co/QiXzauRDXb