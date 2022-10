Βασιλιάς Κάρολος: Απόντες Harry και Meghan από το πορτραίτο της οικογένειας

Ο βασιλιάς Κάρολος απέλυσε 101 υπαλλήλους από το προσωπικό του / Βίντεο από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Το πρώτο επίσημο πορτραίτο του νέου βασιλιά της Βρετανίας, Καρόλου, έδωσε στη δημοσιότητα χθες το βράδυ το παλάτι του Μπάκιγχαμ. Και αυτό το πορτραίτο δεν έχει καμία σχέση με εκείνα της βασίλισσας Ελισάβετ, με τον Κάρολο να θέλει να δείξει από την αρχή τον αέρα ανανέωσης που θέλει να φέρει στο παλάτι.

Σε αυτό, λοιπόν, ο νέος βασιλιάς αγκαλιάζει με το ένα χέρι του τη βασιλική σύζυγο Καμίλα και το άλλο χέρι το έχει μέσα στην τσέπη του. Δίπλα του στέκονται, ο μεγαλύτερος γιος του και διάδοχος του θρόνου William με τη σύζυγό του, Kate.

📸 Their Majesties The King and The Queen Consort with Their Royal Highnesses The Prince and Princess of Wales.



