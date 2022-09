Κάρολος: Οι παραξενιές και τα «βασανιστήρια» στο προσωπικό του παλατιού

Δείτε ρεπορτάζ για τον βασιλιά Κάρολο από τις Ειδήσεις του Star

Ο βασιλιάς Κάρολος είναι ιδιαίτερα απαιτητικός με έντονο χαρακτήρα κι ​εργασιακή ηθική, ισχυρίζεται στο νέο του βιβλίο Valentine Low Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown (Αυλικοί: η κρυμμένη δύναμη πίσω από το στέμμα), αποσπάσματα του οποίου έχουν δημοσιευτεί στους The Times.

O γνωστός συγγραφέας περιγράφει τον νέο μονάρχη ως ένα τύπο με τεράστιες αντοχές που εργάζεται επτά ημέρες την εβδομάδα. «Είναι πολύ απαιτητικός από τον εαυτό του κι είναι αντίστοιχα απαιτητικός από το προσωπικό του», τονίζει ο συγγραφέας, προσθέτοντας ότι τηλεφωνεί στους υπαλλήλους του ανά πάσα στιγμή καθόλη τη διάρκεια της ημέρας μεχρι τα μεσάνυχτα.

Βασιλιάς Κάρολος, ο κυκλοθυμικός

Πρώην μέλος της οικογένειάς του περιέγραψε τον βασιλιά ως ένα ευέξαπτο άτομο με τρομερές διακυμάνσεις στη διάθεσή του, αφού μπορεί να νευριάσει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και να ηρεμήσει πολύ γρήγορα, ωστόσο τονίζει ότι συνήθως δεν ξεσπάει τα νεύρα του στους ανθρώπους γύρω του.

Τα νεύρα του βασιλιά τα είδαμε σε ένα πρόσφατο περιστατικό με το ατύχημα με ένα στυλό που έσταζε μελάνι την ώρα που υπέγραφε το βιβλίο επισκεπτών.

Ο Κάρολος παραπονέθηκε για την πένα που χρησιμοποίησε για να υπογράψει το όνομά του, ανακοινώνοντας ότι: «δεν αντέχει αυτό το καταραμένο πράγμα», καθώς φαινόταν να τρίβει μανιωδώς το μελάνι από τα δάχτυλά του.

Εκτός από τα «βασανιστήρια» που κάνει στο προσωπικό του παλατιού με τις ιδιοτροπίες του, ο Κάρολος παρουσιάζεται ως «ένας άνθρωπος σε αποστολή» με τεράστια γκάμα ενδιαφερόντων, όπως η αρχιτεκτονική, η εναλλακτική ιατρική, οι επιχειρήσεις, η βιολογική γεωργία, η ψυχανάλυση.

Οι παραξενιές του βασιλιά Καρόλου

Ο ιδιότροπος βασιλιάς Κάρολος έχει παραξενιές και κουσούρια που αγγίζουν τα όρια του ψυχαναγκασμού, όπως λένε άνθρωποι που τον ζουν.

Λεπτομέρειες σχετικά με τα... ιδιαίτερα αιτήματα του πρώην Πρίγκιπα της Ουαλίας αποκαλύφθηκαν στο ντοκιμαντέρ του 2015, Serving the Royals: Inside the Firm.

Ο Paul Burrell, ο οποίος υπηρέτησε ως μπάτλερ στη βασίλισσα Ελισάβετ και την πριγκίπισσα Νταϊάνα, αποκάλυψε τις ακριβείς οδηγίες που δίνονται στο επιτελείο του βασιλιά για να τον φροντίσει, από το σιδέρωμα των κορδονιών του μέχρι την οδοντόκρεμα στην οδοντόβουρτσά του.

«Οι πιτζάμες του σιδερώνονται κάθε πρωί, το ίδιο και τα κορδόνια του. Το βούλωμα της μπανιέρας πρέπει να είναι σε συγκεκριμένη θέση και η θερμοκρασία του νερού χλιαρή στη μισογεμισμένη μπανιέρα", αναφέρει». Ο βασιλιάς, επίσης, βάζει τους υπηρέτες του να πιέζουν μια ίντσα οδοντόκρεμα στην οδοντόβουρτσά του κάθε πρωί.

Ένα βασιλικό πρωινό θέλει... έξι διαφορετικούς τύπους μελιού

Η αυστηρή πρωινή ρουτίνα του νέου βασιλιά συνεχίζεται με το πρωινό του. «Ο πρίγκιπας Κάρολος έχει μια πιο υγιεινή επιλογή. Θα είχε σπιτικό ψωμί, ένα μπολ με φρέσκα φρούτα, φρέσκους χυμούς φρούτων», είπε ο σεφ Graham Newbould, πρώην μέλος του βασιλικού επιτελείου.

Επίσης, το πρωινό περιλαμβάνει τσάι, έξι διαφορετικούς τύπους μελιού, μπισκότα, τυρί σε συγκεκριμένη θερμοκρασία, αποξηραμένα φρούτα, σπόρους, όμως σε καμία περίπτωση βραστά αυγά. Ο Κάρολος τα απεχθάνεται, είπε πρώην μέλος του προσωπικού του.

Μέχρι πρόσφατα μια συνηθισμένη ημέρα ξεκινούσε για τον Κάρολο με τις ειδήσεις από το ραδιόφωνο.

Επίσης, ο Κάρολος δεν παίρνει ποτέ μεσημεριανό. Κάνει μικρό διάλειμμα στη μία το μεσημέρι, αλλά για να κάνει μια βόλτα, για να πάρει καθαρό αέρα, αν και έχει πάντα τα παράθυρα ανοιχτά.

«Ο βασιλιάς δεν τρώει μεσημεριανό. Το πρώτο που έμαθα όταν ταξίδευα μαζί του ήταν πως πρέπει να φροντίζουμε για ένα γερό πρωινό και να έχουμε μαζί μας μερικές μπάρες δημητριακών», δήλωσε ο Julian Paine, πρώην επικεφαλής του γραφείου Τύπου του Καρόλου.

Το πρώτο μεγάλο διάλειμμα γίνεται το απόγευμα στις 5. Τότε ο Κάρολος τρώει μερικά σάντουιτς και κέικ με φρούτα μαζί με τη σύζυγό του Καμίλα. Κατόπιν επιστρέφει στο γραφείο του και διακόπτει πάλι στις οκτώ και μισή το βράδυ για το δείπνο. Στις 10 το βράδυ ξαναμπαίνει στο γραφείο του όπου παραμένει συχνά μέχρι μετά τα μεσάνυχτα.

Ο πρώην διευθυντής του Γραφείου Τύπου ισχυρίζεται ότι ο Κάρολος έβγαινε συχνά εκτός προγράμματος σε διάφορες εκδηλώσεις καθώς έπιανε κουβέντα με τους διοργανωτές και τον απλό κόσμο. Τώρα όμως, υπό το βάρος των βασιλικών καθηκόντων, μάλλον θα χρειαστεί να αλλάξουν κάποια πράγματα, αν και οι παλιές συνήθειες δύσκολα αλλάζουν.

Όταν πρόκειται να ταξιδέψει, ο βασιλιάς Κάρολος φέρεται να στέλνει ένα φορτηγάκι με τα υπάρχοντά του στα εξοχικά σπίτια των φίλων του πριν από την άφιξή του για να ξεφορτώσει το κρεβάτι, τα έπιπλα κι ακόμη και τις φωτογραφίες του, ανέφερε η Tina Brown στα The Palace Papers. Μάλιστα, φέρνει το δικό του κάθισμα τουαλέτας και χαρτί υγείας όπου κι αν πάει.

