Βασίλισσα Ελισάβετ: Όλη της η ζωή σε timelapse βίντεο λίγων δευτερολέπτων

Η κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ έσπασε κάθε ρεκόρ - Βίντεο από STAR

Συγκινητικό είναι το βίντεο – αφιέρωμα στη ζωή της βασίλισσα Ελισάβετ που δημοσίευσε ο επίσημος λογαριασμός της βασιλικής οικογένειας στο Twitter.

Το Ηνωμένο Βασίλειο είπε το τελευταίο «αντίο» στη μακροβιότερη μονάρχη του σε μια πολύωρη και συναισθηματικά φορτισμένη τελετή.

Το timelapse βίντεο με φωτογραφικά στιγμιότυπα που κοινοποίησε Ο λογαριασμός τού «The Royal Family» παρουσιάζουν στιγμιότυπα από τα πρώτα λεπτά της ζωής της Αυτής Μεγαλειότητας, τα παιδικά της χρόνια, το γάμο της με τον άντρα που ερωτεύτηκε και τη μετέπειτα ζωή της.

Εικόνες που κρατά στην αγκαλιά της το νέο βασιλιά του Ηνωμένου Βασιλείου – Κάρολο. Φωτογραφίες από την καθημερινότητα της. Στιγμές που εκπληρώνει τα βασιλικά της καθήκοντα, αλλά και ήρεμες στιγμές από την «αυλαία» της ζωής της, παρέα με τα άλογα της.

Το timelapse βίντεο:

Remembering Our Queen.



Today people from across the UK, Commonwealth and around the world will pay tribute to the extraordinary life and reign of Her Majesty The Queen. pic.twitter.com/yuFxoo6Gdu