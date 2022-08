Ιταλία: Ψαράδες «ξέθαψαν» βόμβα του Β' Παγκοσμίου πολέμου σε ποταμό

Η ξηρασία που προκάλεσαν οι καύσωνες αποκάλυψε βόμβα του Β' Παγκοσμίου πολέμου σε ποταμό της Ιταλίας. Τη βόμβα 450 κιλών ξέθαψαν ψαράδες που βρέθηκαν στην περιοχή, όπου η στάθμη του ποταμού υποχωρεί λόγω της ξηρασίας.

«Η βόμβα βρέθηκε από ψαράδες στην όχθη του ποταμού Πάδου λόγω της μείωσης της στάθμης του νερού που προκλήθηκε από την ξηρασία», δήλωσε ο συνταγματάρχης Μάρκο Νάσι.

Σε ελεγχόμενη έκρηξη προχώρησαν στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες / Reuters

Η βόμβα ανακαλύφθηκε στις 25 Ιουλίου κοντά στο βόρειο χωριό Borgo Virgilio. Στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες την εξουδετέρωσαν με ελεγχόμενη έκρηξη, ωστόσο η εξουδετέρωσή της δεν ήταν εύκολη υπόθεση.

Σε κοντινή απόσταση υπήρχε κατοικημένη περιοχή, η οποία εκκενώθηκε προκειμένου να πραγματοποιηθεί η έκρηξη.

The Italian army carried out a controlled explosion of a World War Two bomb discovered in the country's longest river, the Po, which has dried up in a summer drought https://t.co/6P5xQeSXlV pic.twitter.com/WSXGLOc2Xs