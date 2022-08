Νησιά Φίτζι: Χωριά βυθίζονται - Κάτοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους

Εγκαταλείπουν οι κάτοικοι των Φίτζι τα χωριά τους επειδή βυθίζονται - Βίντεο από Reuters

«Πρόσφυγες» στον τόπο τους γίνονται εκατοντάδες κάτοικοι των νησιών Φίτζι, που αναγκάστηκαν να μεταβούν σε υψηλότερα σημεία ή να μετοικήσουν σε άλλα νησιά για να σωθούν, λόγω της κλιματικής αλλαγής, με την ανόδου της στάθμης της θάλασσας να βυθίζει τα νησιά, σύμφωνα με άρθρο της Deutsche Welle.

Σύμφωνα με το επίμαχο άρθρο της γερμανική εφημερίδας στο Σερουά, το νερό διαπερνά το ύψος των φραγμάτων όταν έχει παλίρροια και καταλήγει στο χωριό, στο σημείο όπου οι βάρκες είναι δεμένες δίπλα από τα σπίτια. Ένας αυτοσχέδιος διάδρομος δημιουργείτε από τις ξύλινες σανίδες, ενώ η αγροτική παραγωγή «σιγοσβήνει», καθώς το θαλασσινό νερό που εισέρχεται στις καλλιέργειες την καθιστά αδύνατη.

"They should help us, they should pay for our loss and damage."



The rising Pacific Ocean has impacted the livelihoods of the people on Serua Island, Fiji, forcing them to move from their homes in order to survive.#ClimateJustice #ActOnClimate https://t.co/U69tWS9Efs