Ουκρανία: Νέες εκρήξεις σε Κίεβο, Χάρκοβο και Χερσώνα

Στις φλόγες το καταδρομικό Moskva - Ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του STAR

Νέες εκρήξεις σημειώθηκαν στο Κίεβο, το Χάρκοβο και τη Χερσώνα. Ο Ζελένσκι εξήρε το φρόνημα των Ουκρανών και την αντίστασή τους τις 50 μέρες του πολέμου. Πάνω από 500 άμαχοι, ανάμεσά τους και παιδιά έχουν πεθάνει στο Χάρκοβο από την έναρξη του πολέμου.

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις της Ουκρανίας, σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης.

Σειρήνες της αεράμυνας ήχησαν πρακτικά σε όλη τη χώρα.

Οι νεκροί στην Ουκρανία συνεχώς αυξάνονται

Εκρήξεις αναφέρθηκαν, εκτός από το Κίεβο, στη Χερσώνα, στο Χάρκοβο και στο Ιβανο -Φρανκίφσκ.

The bodies of 73 people have been removed from a mass grave near the Church of St. Andrew in the #Kyiv region of #Bucha, the mayor of the city, Anatoliy Fedoruk, said.



A total of 403 bodies were found in Bucha. According to the mayor, 167 people have been identified. pic.twitter.com/Fr76ABrwGY