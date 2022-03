Ουκρανία: «Ηθοποιός η έγκυος με τα αίματα», λέει ρωσική πρεσβεία

Εικόνες χάους στη Μαριούπολη μετά τον βομβαρδισμό μαιευτικού και παιδιατρικού νοσοκομείου - Βίντεο από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Η φωτογραφία μιας εγκύου, να βγαίνει έξω από τα συντρίμμια του μαιευτικού νοσοκομείου που βομβαρδίστηκε στη Μαριούπολη της Ουκρανίας, χθες, έκανε τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου. Η έγκυος γυναίκα, σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, είναι γεμάτη αίματα και προσπαθεί υποβασταζόμενη να φύγει από το σημείο της επίθεσης.

Η φωτογραφία της εγκύου που κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου - AP Photo/Evgeniy Maloletka

Λίγες ώρες αργότερα, η ρωσική πρεσβεία στη Μεγάλη Βρετανία, με ανάρτηση στο Twitter, ανέφερε ότι η συγκεκριμένη γυναίκα, που είναι Ουκρανή blogger, είναι ηθοποιός και ότι οι μώλωπες και τα αίματα ήταν… make up. Συγκεκριμένα, την κατηγόρησαν ότι «παίζει ρόλους εγκύων γυναικών» και ότι φορούσε «κάποιο πολύ ρεαλιστικό μακιγιάζ».

Σημειώνεται πως το Twitter αφαίρεσε το εν λόγω περιεχόμενο από τη Ρωσική Πρεσβεία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το Twitter ανέφερε στο BBC: «Λάβαμε μέτρα επιβολής κατά των Tweets που αναφέρατε, καθώς παραβίαζαν τους Κανόνες του Twitter, και συγκεκριμένα τις πολιτικές μας περί μίσους και καταχρηστικής συμπεριφοράς που σχετίζονται με την άρνηση βίαιων γεγονότων».

NEW: Twitter has removed content from Russian Embassy UK claiming the bombing of a maternity hospital had been staged pic.twitter.com/dV3TvduDj4