Κορωνοϊός: Ένας 14χρονος από την Πορτογαλία το νεαρότερο θύμα στην Ευρώπη

Ένα 14χρονο αγόρι από την Πορτογαλία, χωρίς υποκείμενο νόσημα, είναι από χθες Κυριακή το νεαρότερο καταγεγραμμένο θύμα του κορωνοϊού στην Ευρώπη, μόλις λίγες ημέρες μετά το θάνατο μιας 16χρονης μαθήτριας στη Γαλλία.

Ο Βίτορ Ραφαέλ Μπάστος Γκοντίνιο, άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο της Σάντα Μαρία Ντα Φέιρα, το πρωί της Κυριακής, όπου εισήχθη εξαιτίας ενός επίμονου βήχα, μία εβδομάδα πριν τον θάνατό του.

Ο 14χρονος καταγόταν από το Οβάρ, νότια του Πόρτο, αγαπούσε το ποδόσφαιρο και συμμετείχε σε νεανική ποδοσφαιρική ομάδα. Ιδιαίτερα συγκινητικό ήταν το αποχαιρετιστήριο μήνυμα της ομάδας του, «Αυτή τη φορά δεν μπόρεσες να ντριμπλάρεις τον αντίπαλο, όπως τόσες φορές έκανες! Είμαστε κομμάτια και χωρίς λόγια! Αναπαύσου εν ειρήνη Πρωταθλητή!».

