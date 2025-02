Αλέξανδρος Σπέρχος: Από Σεφ σε CEO - Η καριέρα στο Ντουμπάι

Ο Σεφ Αλέξανδρος Σπέρχος, πρωτοπόρος στον κόσμο της γαστρονομίας, γιορτάζει ένα σημαντικό ορόσημο καθώς συμπληρώνει δέκα χρόνια παρουσίας στη γαστρονομική σκηνή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Με καταγωγή από τα Καλάβρυτα, αναγνωρισμένος ως παγκόσμιος πρεσβευτής της ελληνικής κουζίνας, ο Σεφ Σπέρχος , ηγείται πλέον της Efzin Group ως Founder και CEO.

Με εντυπωσιακό portfolio 14 κορυφαίων χώρων εστίασης, έχει καθιερωθεί ως οραματιστής επιχειρηματίας της γαστρονομικής σκηνής των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Σε αναγνώριση της εξαιρετικής του συνεισφοράς στους κλάδους του Hospitality και F&B των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ο Σεφ Σπέρχος έλαβε πρόσφατα τη διάσημη Golden Visa 10 ετών από την κυβέρνηση της χώρας. Αυτή η τιμή αποδίδεται για τη συνεχή συνεισφορά του στην εξέλιξη της γαστρονομικής σκηνής και τις επενδύσεις του στην περιοχή.

«Η απόκτηση της Χρυσής Βίζας είναι κάτι περισσότερο από μια διάκριση – είναι απόδειξη της συνεχώς αναπτυσσόμενης δύναμης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων», δήλωσε ο Σεφ Σπέρχος.

«Αυτή η χώρα μου έδωσε την ευκαιρία να εξελιχθώ, να ξεπεράσω τα όρια και να φέρω την πλούσια κληρονομιά της ελληνικής γαστρονομίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Νιώθω βαθιά υπερηφάνεια που αποκαλώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σπίτι μου».

Η καριέρα του Σεφ Σπέρχου απογειώθηκε στο διάσημο One & Only Royal Mirage, όπου είχε υπό την επίβλεψή του τρία από τα πιο γνωστά εστιατόρια του θέρετρου. Το πάθος του για την ελληνική κουζίνα τον οδήγησε στην ίδρυση του Ena το 2016, ενός πρωτοποριακού εστιατορίου στο Ντουμπάι, το οποίο έφερε περισσότερα από 200 αυθεντικά ελληνικά προϊόντα από μικρά χωριά της Ελλάδας στη γαστρονομική σκηνή του Dubaiς. Η ικανότητά του να συνδυάζει κουλτούρα, παράδοση και καινοτομία τον καθιστά έναν από τους πιο περιζήτητους Σεφ στην ευρύτερη περιοχή. Η συμβολή του στην γαστρονομική σκηνή των Εμιράτων του έχει χαρίσει τον τίτλο του Πρέσβη της Ελληνικής Γαστρονομίας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ παρέχει τις υπηρεσίες του, σε σημαντικές εκδηλώσεις, όπως το Grand Prix της Formula 1 στο Άμπου Ντάμπι, το Taste of the World στο Gulfood και σε άλλες VIP και VVIP εκδηλώσεις.

Η παρουσιά του Σεφ όμως δεν περιορίζεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ο Σεφ Σπέρχος συμβάλει ενεργά στην προώθηση της ελληνικής γαστρονομίας σε χώρες όπως η Σιγκαπούρης, η Ιταλία, η Παπούα Νέα Γουινέα, και h Σρι Λάνκα με την λίστα των χωρών συνεχώς να μεγαλώνει.

Το 2022, ο βραβευμένος Σεφ έγραψε ιστορία ως ο πρώτος NFT chef στον κόσμο, ενώνοντας τον κόσμο της γαστρονομίας με την ψηφιακή τέχνη, σε μια καινοτόμα σύνθεση που προκάλεσε το παγκόσμιο ενδιαφέροντόσο της γαστρονομικής όσο και της τεχνολογικής βιομηχανίας.

Τελευταίο του επιχειρηματικό εγχείρημα στον κλάδο του F&B αποτελεί το λανσάρισμα του brand Efzin Fresh και το άνοιγμα 10 health-focused coffee stores και εστιατορίων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αυτοί οι χώροι συνδυάζουν τη γαστρονομία υψηλού επιπέδου, με την υγιεινή διατροφή, επαναπροσδιορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι μπορούν να απολαύσουν τη θρεπτική κουζίνα σε ένα μοντέρνο περιβάλλον.

O Σεφ Σπέρχος έχει επεκτείνει την επιχειρηματική του δραστηριότητα ιδρύοντας τη δική του εταιρεία δημοσίων σχέσεων και μάρκετινγκ (Chef Sperxos PR and Marketing). η οποία έχει ήδη καθιερωθεί ως μια από τις καλύτερες του κλάδου, χάρη στις ισχυρές κοινωνικές διασυνδέσεις και την παρουσία του Σεφ Σπέρχου στα μέσα ενημέρωσης. To portfolio της εταιρείας περιλαμβάνει κορυφαία accounts όπως το FoodEX Japan, το NGA Show στο Λας Βέγκας και το Food & Drinks Malaysia. Παράλληλα, ο Σεφ Σπέρχος συμμετέχει σε διαφημιστικές εκστρατείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Νορβηγία, η Ελβετία, ο Καναδάς, η Ολλανδία, η Κίνα, η Αγκόλα, η Ουγκάντα και πολλές άλλες.

Ο Σεφ Σπέρχος είναι επίσης ιδρυτής μιας εξαγωγικής εταιρείας που εξάγει παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Μέση Ανατολή, ενισχύοντας περαιτέρω τον ρόλο του ως πρεσβευτής της ελληνικής κουλτούρας και γαστρονομίας.

«Στην Efzin, δεν δημιουργούμε απλώς γεύματα – δημιουργούμε στιγμές», δήλωσε ο Σεφ Σπέρχος. «Η φιλοσοφία μας είναι να ανεβάζουμε τη γαστρονομία σε μορφή τέχνης, είτε μέσω μιας ιδιωτικής, εξατομικευμένης εμπειρίας στο Efzin Private Dining, είτε επαναπροσδιορίζοντας την ευεξία με το Efzin Fresh. Η δέσμευσή μας είναι να προκαλούμε τις προσδοκίες και να δημιουργούμε μια κληρονομιά αριστείας, τόσο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα όσο και παγκοσμίως».

Υπό την ηγεσία του Σεφ Σπέρχου, η Efzin Group αναμορφώνει το μέλλον της πολυτελούς φιλοξενίας και γαστρονομίας. Με αφοσίωση στην αυθεντικότητα, την καινοτομία και την τελειότητα, ο Σεφ Σπέρχος και η ομάδα του συνεχίζουν να θέτουν τον πήχη για τις γαστρονομικές εμπειρίες σε παγκόσμιο επίπεδο.

