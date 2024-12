Μπλεγμένος σε αίρεση με αιμομιξίες ο αστυνομικός της Βουλής;

Μαρτυρίες ότι ο 45χρονος αστυνομικός της Βουλής ήταν μπλεγμένος με αιμομικτική αίρεση έρχονται τώρα στο φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», η αίρεση «Τα Παιδιά του Θεού» είχε στείλει ευχαριστήρια επιστολή στον αστυνομικό, ο οποίος κατηγορείται ότι βίαζε τα παιδιά και τη σύζυγό του.

Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως οι αρχές διερευνούν την εμπλοκή του αστυνομικού στη συγκεκριμένη αίρεση.

Σύμφωνα με τον εκδότη του ekklisiaonline.gr, Ανδρέα Καραγιάννη, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή, υπάρχει μαρτυρία αρχιμανδρίτη, ότι ο αστυνομικός είχε άμεση σύνδεση με αιρέσεις στου Ζωγράφου.

Ο συγκεκριμένος ιερέας, μάλιστα, θα καταθέσει τη συγκεκριμένη ευχαριστήρια επιστολή στον εισαγγελέα, καθώς αναγνώρισε τον αστυνομικό μέσα από λίστες αιρέσεων.

Ο αρχιμανδρίτης υποστηρίζει πως δεν έχει σταματήσει η δράσει της αίρεσης «Τα Παιδιά Του Θεού» στην Αθήνα, την οποία η Εκκλησία είχε καταγγείλει από το 1978 και ευθύνεται για χιλιάδες εγκλήματα στην Ελλάδα.

«Γνωρίζω το συγκεκριμένο πρόσωπο αρκετά χρόνια από όταν ήταν μικρός. Πονεμένο παιδί το προσηλύτισαν νωρίς, ήξερα ότι πήγαινε συχνά εκεί στου Ζωγράφου γιατί τους έβλεπα, το παλιό μου διαμέρισμα είναι ακριβώς απέναντι. Πάντα βράδυ βρισκόντουσαν, πάντα νύχτα. Του είχαν δαιμονοποιήσει στο μυαλό με πλύση εγκεφάλου κάθε τι το οποίο βρισκόταν έξω από την οργάνωσή του. Απαιτούσαν ολοκληρωτική υπακοή σʼ αυτόν και απομόνωση από τον υπόλοιπο κόσμο.

Μόνη εξαίρεση ενδοκοσμικής παρουσίας αποτελούν οι προσπάθειες των μελών να διαδώσουν τίς ιδέες της κίνησης. Η κίνηση έχει αυστηρή ιεραρχική δομή. Παλιά τα μέλη ζούσαν σε κοινότητες. Γνωρίζω και άλλους από τα σώματα ασφαλείας που είναι μέλη, πλέον λειτουργεί παράνομα και έχει αλλάξει όνομα», είπε ο ιερέας στο ekklisiaonline.

Τι είναι η αίρεση «Τα Παιδιά Του Θεού»

Η σέχτα «Τα Παιδιά του Θεού» ξεκίνησε την αρρωστημένη δράση της στις ΗΠΑ στο τέλος της δεκαετίας του 1960. Ο ιδρυτής της Ντέιβιντ Μπραντ Μπεργκ έλεγε στα μέλη της ότι ο Θεός ήταν αγάπη και η αγάπη ήταν σεξ, επομένως δεν πρέπει να υπάρχουν όρια στο σεξ, ανεξάρτητα από την ηλικία ή τη σχέση.

Σύμφωνα με μαρτυρίες θυμάτων του, ενθάρρυνε ενεργά τις σεξουαλικές δραστηριότητες ακόμη και με ανηλίκους δύο ή τριών ετών. Η λατρεία του Μπεργκ εξαπλώθηκε και ισχυρίστηκε ότι είχε 10.000 μέλη σε 130 κοινότητες σε όλο τον κόσμο μέχρι τη δεκαετία του 1970. Στο απόγειό της φέρεται να είχε πάνω από 15.000 μέλη, προτού διασυρθεί με κατηγορίες για βιασμούς, κακοποίηση παιδιών, αιμομιξία και θρησκευτική πορνεία.

«Ο Ντέιβιντ Μπεργκ ήταν ένας αποτυχημένος, αλκοολικός ιεροκήρυκας, ο οποίος ξαφνικά στα 50 του χρόνια έκανε χιλιάδες ανθρώπους να τον ακολουθήσουν και να εγκαταλείψουν την ελευθερία τους, τα παιδιά τους, τα πάντα», καταγγέλλουν θύματα της αίρεσης. Ανάμεσα στους πιστούς ήταν και αρκετά αστέρια του Χόλυγουντ.

Ο Μπεργκ καλούσε σε μια επιστροφή στην πρώιμη χριστιανική κοινότητα που περιγράφεται στη Βίβλο, όπου οι πιστοί ζούσαν μαζί και μοιράζονταν τα πάντα, που έμοιαζε με την κοινοτική ζωή των χίπις του τέλους της δεκαετίας του 1960.

«Οι αστέρες του Χόλυγουντ Ρόουζ ΜακΓκόουαν και Χοακίν Φίνιξ γεννήθηκαν μέσα στη σέχτα», σύμφωνα με το BBC.

Το αμερικανικό θρησκευτικό κίνημα έχει αλλάξει διάφορα ονόματα από την ίδρυσή του, όπως τα: «Διεθνής Οικογένεια» (The Family International,ΤFI) «Έφηβοι για τον Χριστό» (Teens for Christ), «Τα Παιδιά του Θεού» (The Children of God, COG)», «Η Οικογένεια της Αγάπης» (The Family of Love) ή απλά «Η Οικογένεια», ενώ πλοκάμια του φέρεται να απλώθηκαν και στη χώρα μας.

Το FBI άρχισε να κυνηγάει τον Μπεργκ ήδη από το 1974, η αίρεση πέρασε στην παρανομία και άρχισε νέο κεφάλαιο τη δεκαετία του '90 ως «Family International».



