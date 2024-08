Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Καρυδιά Κομοτηνής

Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR

Οριοθετημένη είναι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης σε αγροτοδασική έκταση στην Καρυδιά Κομοτηνής.

Στο σημείο παραμένουν 42 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα. Νωρίτερα επιχείρησαν εναέρια μέσα.

Κινητοποιήθηκε η τοπική αυτοδιοίκηση, η αστυνομία, καθώς και εθελοντές.

Στους κατοίκους της περιοχής είχε σταλεί μήνυμα από το 112 το οποίο τους καλούσε να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

⚠️ Activation of 112 - Emergency Number



🔥 Wildfire in the area of #Karydia #Rodopi



❗ Stay alert



‼️ Follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/tg45OiBehz@pyrosvestiki @hellenicpolice https://t.co/cPSVZtJHmp