Μαγικές στιγμές παιχνιδιού στο 4ο καλοκαιρινό φεστιβάλ του Σωματείου ΕΛΠΙΔΑ

Μαγικές στιγμές καλοκαιρινού παιχνιδιού, χαράς και ξεγνοιασιάς είχαν την ευκαιρία να ζήσουν, για τρεις ολόκληρες ημέρες, οι μικροί ήρωες της Ογκολογικής Μονάδας Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ» κατά τη διάρκεια του 4ου ELPIDA Summer Festival, που διοργανώθηκε από το Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο», και συγκεκριμένα από την Κοινωνική Υπηρεσία του Σωματείου, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, στον προαύλιο χώρο της Μονάδας, από τις 18 έως τις 20 Ιουνίου 2024.

Εγκαίνια Φεστιβάλ

Την έναρξη του 4ου Καλοκαιρινού Φεστιβάλ κήρυξε ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κύριος Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος την Τρίτη 18 Ιουνίου 2024 βρέθηκε στην Ογκολογική Μονάδα Παίδων στο πλευρό των παιδιών, ενώ παράλληλα ξεναγήθηκε σε όλους τους χώρους της Μονάδας, καθώς και στα γραφεία του Συλλόγου ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ όπου ενημερώθηκε για το έργο της Μονάδας από γιατρούς και νοσηλευτές, καθώς και για την εθελοντική δωρεά μυελού των οστών.

Στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς στο φεστιβάλ

Τον κύριο Βρούτση υποδέχτηκαν ο Κοινός Διοικητής των Νοσοκομείων Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» και «Π.&Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» κύριος Μανώλης Παπασάββας, η Γενική Γραμματέας του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο» κυρία Τζωρτζίνα Έλληνα, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου κυρίες Νούλη Μανώλη και Ντόρα Δημοπούλου, η Γενική Γραμματέας του Συλλόγου ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ κυρία Ινώ Κωνσταντοπούλου, ο Επιστημονικός Διευθυντής του Συλλόγου ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ κύριος Στέλιος Γραφάκος, το μέλος της Επιτροπής του Ξενώνα ΕΛΠΙΔΑ κυρία Πέγκυ Φιλίππου και η Διευθύντρια του Ξενώνα ΕΛΠΙΔΑ κυρία Άννα Παναγοπούλου, με τον Υπεύθυνο της Ψυχοκοινωνικής Υπηρεσίας του Ξενώνα ΕΛΠΙΔΑ κύριο Δημήτρη Νάνη, οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για την οργάνωση του φεστιβάλ.

«Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος που βρίσκομαι κοντά στους «Πρωταθλητές της Ζωής» στα παιδιά του Συλλόγου ΕΛΠΙΔΑ και χαίρομαι που το Θεάρεστο έργο της αείμνηστης Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη συνεχίζεται, με την ίδια αγάπη προς τα παιδιά, από την κόρη της Χριστιάννα Βαρδινογιάννη και τα σπουδαία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου. Το Υπουργείο Αθλητισμού, εγώ προσωπικά και οι συνεργάτες μου είμαστε αρωγοί της προσπάθειας σας, μιας προσπάθειας που διδάσκει σε όλους μας τόσα πολλά, και που μας κάνει καλύτερους ανθρώπους. Καλή επιτυχία στα παιδιά του ΕΛΠΙΔΑ που συμμετέχουν στις δράσεις Αθλητικής Παιδείας και Αξιών του προγράμματος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ κατά τη διάρκεια του 4ου Elpida Summer Festival. Εύχομαι το Festival, που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου μας, να γίνεται κάθε χρόνο στέλνοντας μήνυμα ΕΛΠΙΔΑΣ και Αξιών σε όλα τα παιδιά του κόσμου!» δήλωσε ο κύριος Βρούτσης.

Θέατρο σκιών στο φεστιβάλ

Πρόγραμμα γεμάτο με πρωτότυπες δράσεις

Κατά τη διάρκεια και των τριών ημερών του Καλοκαιρινού Φεστιβάλ, οι μικροί ήρωες της ΕΛΠΙΔΑΣ είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε πρωτότυπες δράσεις, να κάνουν κατασκευές και χειροτεχνίες, να χορέψουν και να τραγουδήσουν, να παρακολουθήσουν ταινίες και θεατρικές παραστάσεις, αλλά και να κάνουν μοναδικές διαδρομές με το «Τρενάκι της ΕΛΠΙΔΑΣ» που πραγματοποιούσε δρομολόγια στους χώρους της Μονάδας!

Τοξοβολία

Στο πλευρό των παιδιών βρέθηκαν οι Έλληνες Ολυμπιονίκες, Παραολυμπιονίκες και Παγκόσμιοι Πρωταθλητές οι οποίοι συμμετείχαν σε δράσεις του καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος Αθλητικής Παιδείας, Ιστορίας και Αξιών ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού που περιλαμβάνει βιωματική προσέγγιση σε αθλήματα όπως αναρρίχηση, μπάσκετ, boccia, τοξοβολία, ξιφασκία, πυγμαχία, tae kwon do. Αναλυτικά στο πρόγραμμα συμμετείχαν οι Ολυμπιονίκες: Μιχάλης Μουρούτσος, Γεωργία Ελληνάκη, Κλέλια Πανταζή, Εύα Χριστοδούλου, Άννη Πανταζή, Δήμητρα Μαγκανουδάκη, Βούλα Ζυγούρη και Ολγα Βασδέκη. Ο Παραολυμπιονίκης του Boccia Γρηγόρης Πολυχρονίδης. Οι Πρωταθλητές: Έλενα Πλατάνα - πυγμαχία, Μάλιος Χάρης και Κεδερής Χρήστος πρωταθλητές εθνικής ομάδας χάντμπολ, η ποδοσφαιρίστρια Ασημίνα Χατζηανδρέου, Κυριακή Μπακουλοπούλου και Δημήτρης Σκάρλος ομοσπονδιακοί προπονητές χάντμπολ, Φωτεινή Καραμαδούκη και Σοφία Σκανδάλη, οι ομοσπονδιακές προπονήτριες τοξοβολίας και Βάλια Μπερτσάτου, Ρένα Χαλά, Τίνα Κανάκη στα ειδικά εργαστήρια αθλητικής παιδείας που ετοιμάστηκαν για τα παιδιά του ΕΛΠΙΔΑ. Επικεφαλής του προγράμματος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Βικέλας του Υπουργείου η Ιλεάνα Κλοκώνη.

Παράλληλα, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα ζώα και την φύση μέσα από ειδικό πρόγραμμα που διοργάνωσε το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, να συνομιλήσουν με τον κολυμβητή μεγάλων αποστάσεων Σπύρο Χρυσικόπουλο, ο οποίος τους παρουσίασε το βιβλίο του «Κολυμπώντας πέρα από τα όρια», να συζητήσουν με τον Δάσκαλο-Συγγραφέα Μάριο Μάζαρη για τις αγκαλιές που μοιραζόμαστε, να διασκεδάσουν με τις μελωδίες της Μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού, του Ωδείου του Κολλεγίου Αθηνών, του Quartet Κλασσικής Μουσικής του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και της μπάντας Group in Therapy, να έρθουν σε επαφή με την τέχνη μέσα από έργα του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, να γελάσουν με την ψυχή τους με τις ιστορίες του Καραγκιόζη από τον Θίασο του Ηλία Καρελλά, καθώς και να πάρουν δύναμη μέσα από τη βιβλιοπαρουσίαση «Η Μεγάλη Νίκη της Ζωής» της Ελένης Τσαλδίρη.

Συναυλία - έκπληξη με τον Γιώργο Σαμπάνη

Ο Γιώργος Σαμπάνης

Το 4ο Καλοκαιρινό Φεστιβάλ ολοκληρώθηκε με ένα μοναδικό πάρτυ-έκπληξη που ενθουσίασε μικρούς και μεγάλους! Το πάρτυ ξεκίνησε με τον αγαπημένο καλλιτέχνη Γιώργο Σαμπάνη έκανε μια εμφάνιση-έκπληξη ενθουσιάζοντας τα παιδιά που τον υποδέχτηκαν με μεγάλη χαρά και είχαν την ευκαιρία να τραγουδήσουν μαζί του όλες τις μεγάλες του επιτυχίες! Το Φεστιβάλ έληξε με παρέλαση Harley Davidson και πυροτεχνήματα!

Ο Γιώργος Σαμπάνης με τους σούπερ ήρωες του Φεστιβάλ

Χορηγοί - Υποστηρικτές της δράσης

Το Σωματείο ΕΛΠΙΔΑ απευθύνει ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους χορηγούς και υποστηρικτές του 4ου ELPIDA Summer Festival, και συγκεκριμένα: parties2bremembered, StyleBox, Pacchetto di Cappanna, ΒΙΚΟΣ, Dimello, Sante, EuroCatering Φρεσκούλης, Maristes Λεόντειος Σχολή Αθηνών, DreamStar, The Christmas Factory, ΑΕΙ ΦΕΡΕΙΝ Κέντρο Σχεδιασμού αειφορικών δράσεων, Dream Tent, Planetarium on the go, Zina G, Gratia Artis, ΙΙΕΚ ΑΛΦΑ, Dream Light, APIVITA, G4S Security, Πολύχρωμη Σπείρα, Superheroes GR, Christef, Nanos fireworks, Eco magination, Creation Event rentals, Mάγος ΚΕΛΜΗΣ, Μάγος Skyman, Jokers Wild MC Hellas, Θάνος Δασκαλόπουλος (body musician-κλακετίστας)

Ο κύριος Γιάννης Βρούτσης με τον Κοινό Διοικητή των Νοσοκομείων Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» και «Π.&Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» κύριο Μανώλη Παπασάββας, τη Γενική Γραμματέα του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο» κυρία Τζωρτζίνα Έλληνα, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου κυρίες Νούλη Μανώλη και Ντόρα Δημοπούλου, τη Γενική Γραμματέα του Συλλόγου ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ κυρία Ινώ Κωνσταντοπούλου, τον Επιστημονικό Διευθυντή του Συλλόγου ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ κύριο Στέλιο Γραφάκος, το μέλος της Επιτροπής του Ξενώνα ΕΛΠΙΔΑ κυρία Πέγκυ Φιλίππου, τη Διευθύντρια του Ξενώνα ΕΛΠΙΔΑ κυρία Άννα Παναγοπούλου, τον Υπεύθυνο της Ψυχοκοινωνικής Υπηρεσίας του Ξενώνα ΕΛΠΙΔΑ κύριο Δημήτρη Νάνη, Ολυμπιονίκες, πρωταθλητές, εθελοντές και την κυρία Ιλεάννα Κλοκώνη.

Στιγμιότυπα από την επίσκεψη του Υπουργού στην Ογκολογική Μονάδα Παίδων και στον Σύλλογο ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ

Εθελόντριες στο Φεστιβάλ

