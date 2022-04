Τραγωδία στα Ιμαλάια: Νεκρός ο κορυφαίος ορειβάτης Αντώνης Συκάρης

Τραγικό θάνατο βρήκε ο Έλληνας ορειβάτης Αντώνης Συκάρης στα Ιμαλάια.

Σύμφωνα με ανάρτηση στη σελίδα του στο Facebook, «Δυστυχώς, συνέβη ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε μία ορειβατική αποστολή».

Ο Αντώνης Συκάρης έχασε τη ζωή του στα Ιμαλάια

Ο Αντώνης Συκάρης έχασε τη ζωή του στο βουνό Νταουλαγκίρι, που ανήκει στην οροσειρά των Ιμαλαΐων, κατά την κατάβαση από το όρος.

Mt Dhaulagiri recorded the first casualty of the climbing season as a renowned climber from Greece breathed his last while descending from the summit point early this morning, sources from the base camp confirmed.