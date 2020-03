IStandWithGreece: Κίνημα αλληλεγγύης στο twitter για την Ελλάδα!

Χρήστες του διαδικτύου απ’ όλο τον κόσμο αναρτούν τα τελευταία 24ωρα στα social media χιλιάδες μηνύματα συμπαράστασης προς την Ελλάδα, μετά την επίθεση που δέχονται τα σύνορά της, με το hashtag #IStandWithGreece (Στο πλευρό της Ελλάδας).

Συγκεκριμένα, πάρτι γίνεται στο twitter, όπου οι χρήστες του δημοφιλούς μέσου κοινωνικής δικτύωσης ανεβάζουν βίντεο, φωτογραφίες και ρεπορτάζ μεγάλων μέσων ενημέρωσης που διαπιστώνουν ότι χιλιάδες μετανάστες οδηγήθηκαν στα σύνορα με την Ελλάδα λόγω της πολιτικής του Ερντογάν.

Πολλές αναρτήσεις που συνοδεύονται από βίντεο δείχνουν τις απόπειρες των μεταναστών να μπουν στα στην Ελλάδα, ενώ άλλες δείχνουν την τουρκική στρατοχωροφυλακή που μοίραζε δακρυγόνα στους πρόσφυγες και παράλληλα έριχνε χημικά προς το ελληνικό έδαφος. Σε αρκετές αναρτήσεις μάλιστα, καυτηριάζεται η στάση της Ευρώπης απέναντι στο πρόβλημα, αφού τα σύνορα της Ελλάδας είναι παράλληλα και σύνορα της ευρωπαϊκής ηπείρου.

Μαζικά οι θρακιώτες φτάνουν σύνορα με τα ΙΧ τους με φαί, νερό, τσιγάρα και γλυκά!

Τέτοια κάνετε και σας λατρεύουμε!!!! 😍



Στα νησιά ΤΩΡΑ κάτοικοι εμποδίζουν φουσκωτό να αποβιβάσει. Κουκουλοφόροι πετάνε εξοπλισμό των ΜΚΟ στην θάλασσα. ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ — Cynaegeirus 🇬🇷 (@cynaegeirus) March 1, 2020

Υπομονή και επιμονή

Τίποτα δεν είναι εύκολο όταν στέκεσαι μόνος χωρίς καμία βοήθεια#Evros #IStandWithGreece — Nickkord (@Nickkord1) March 2, 2020

Human rights or European rights? Any european country that supports this action in Greece must not mention about human rights applying other countries, #Greece_under_attack — Beytullah Altundal (@stop_line9) March 2, 2020

Wake up Europe! Turkey is trying to extort EU's support on the war that she instigated on Syria, using migrants as a tool.

Support Greece and Bulgaria actively not just verbally.

Wake up before it's too late!#IStandWithGreece #EuropeanUnion #Turkey #Syria — Alex (@Alex02026868) March 2, 2020

Bless them.

The rest of Europe needs to send reinforcements.

This is not just a Greek problem.#IStandWithGreece #SaveEurope https://t.co/BTWkZSXoFF — Maya (@ItsOnlyMeMaya) March 2, 2020

Σημειώνεται ότι από το πρωί του Σαββάτου μέχρι το απόγευμα της Καθαράς Δευτέρας αποτράπηκαν 24.203 προσπάθειες παράνομης εισόδου στη χώρα. Παράλληλα, 183 άτομα συνελήφθησαν και φυλακίστηκαν.

Επίσης, μόνο σήμερα από τις 6 το πρωί και για τις επόμενες 12 ώρες απετράπη η παράνομη είσοδος 4.354 μεταναστών από τον Εβρο.