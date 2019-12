Το χριστουγεννιάτικο πάρτι της Επιτροπής «ELPIDA Youth»

Μια μοναδική χριστουγεννιάτικη βραδιά, αφιερωμένη στα παιδιά, διοργάνωσε η Επιτροπή «ELPIDA Youth», η νέα γενιά του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο», στο νυχτερινό κέντρο Make Up Disco, του Πολυχώρου ACRO Hall, την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019.

Η Αντιπρόεδρος του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ» και επικεφαλής της Επιτροπής «ELPIDA Youth» κυρία Μαριάννα Λαιμού, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής, υποδέχτηκαν με χαμόγελο τους καλεσμένους που θέλησαν με την παρουσία τους να στηρίξουν το πρόγραμμα της Πρότυπης Θεραπευτικής Καλοκαιρινής κατασκήνωσης για παιδιά με καρκίνο, «ELPIDA Youth Summer Camp», που πραγματοποιείται κάθε χρόνο από την Επιτροπή «ELPIDA Youth».

Σε έναν μοναδικά στολισμένο χώρο, άκρως εορταστικό και λαμπερό, όλοι οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν ξεχωριστές χριστουγεννιάτικες στιγμές, μέσα σε ένα κλίμα αγάπης και προσφοράς για τα παιδιά.

Μεγάλοι χορηγοί της εκδήλωσης ήταν οι εταιρείες: «Σπανός Α.Ε.», «TAG Heuer» καθώς και τα πολυκαταστήματα ATTICA, τους οποίους ο Σύλλογος ευχαριστεί θερμά.

Στην επιτυχία της βραδιάς συνέβαλαν καθοριστικά οι μουσικές επιλογές του DJ Velix, ο οποίος έπαιξε μουσική αφιλοκερδώς και απογείωσε το κέφι των καλεσμένων.

Η διακόσμηση του χώρου είχε την υπογραφή της εταιρείας «MRCO» του κυρίου Μάρκου Μαχαιρόπουλου, ενώ τα λουλούδια επιμελήθηκε ο Pavlos από το «Pavlos The Flower Shop». Το φαγητό ήταν από την εταιρεία catering «MENOO by PLATIS» και τα έπιπλα από την εταιρεία «Stylebox».

Ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε όλες τις εταιρείες που προσέφεραν υπέροχα δώρα για την λαχειοφόρο αγορά στηρίζοντας με τον τρόπο αυτό την εκδήλωση, και συγκεκριμένα τις: Tag Heuer, Blue Palace Resort & Spa, Venetia Vildiridis, MYPORTOHELI Villas, St. George Lycabettus, Marina Raphael, Aegean Airlines, Poseidonion Grand Hotel, MCM, Aurora Furealis, Stathis Alexopoulos, Detroit, NAK Shoes, LALAOUNIS, Avax, Nuxe, Four Seasons Astir Palace Hotel, Park House, Museum of Illusions Athens, Different & Different.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Επιτροπή «ELPIDA Youth», η Νεολαία της ΕΛΠΙΔΑΣ, ιδρύθηκε το 2015 με στόχο την ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση σχετικά με την ψυχολογική φροντίδα των παιδιών που πάσχουν από νεοπλασματικές ασθένειες. Με πρωτοβουλία της Επιτροπής πραγματοποιείται σταδιακά η ριζική ανακαίνιση του «Ξενώνα της ΕΛΠΙΔΑΣ», ενώ παράλληλα, τα δραστήριά μέλη της Επιτροπής, διοργανώνουν, τα τρία τελευταία χρόνια, με μεγάλη επιτυχία την Πρότυπη Θεραπευτική Καλοκαιρινή Κατασκήνωση για παιδιά με καρκίνο, «ELPIDA Youth Summer Camp», ένα 10ήμερο θεραπευτικό πρόγραμμα για αποθεραπευμένα παιδιά ηλικίας 9-16 ετών με στόχο την βελτίωση της αυτοεκτίμησης και της κοινωνικοποίησης των παιδιών.

