Όμιλος BYD: Παρουσιάζει οκτώ νέα μοντέλα στο Goodwood

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Όμιλος BYD: Παρουσιάζει οκτώ νέα μοντέλα στο Goodwood
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Ο Όμιλος BYD, ο κορυφαίος κατασκευαστής οχημάτων νέας ενέργειας (ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών) παγκοσμίως, θα παρουσιάσει συνολικά οκτώ νέα μοντέλα στο Goodwood Festival of Speed 2026, από παγκόσμιες πρεμιέρες έως λανσαρίσματα για την αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου.Στο επίκεντρο της παρουσίας του θα βρεθεί η premium μάρκα DENZA, καθώς το Goodwood Festival of Speed θα αποτελέσει τη διοργάνωση που θα πραγματοποιηθεί η παγκόσμια πρεμιέρα δύο νέων μοντέλων, η ευρωπαϊκή πρεμιέρα για ένα ακόμη, ενώ παράλληλα θα σηματοδοτήσει και την επίσημη είσοδο της μάρκας στη βρετανική αγορά.

Όμιλος BYD: Παρουσιάζει οκτώ νέα μοντέλα στο Goodwood

Η διοργάνωση έχει ιδιαίτερη σημασία και για την BYD, καθώς ένα από τα μικρότερα μοντέλα του περιπτέρου αναμένεται να αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες νέες προτάσεις για τους Βρετανούς αγοραστές. Το DOLPHIN G DM-i εισέρχεται στην κατηγορία των supermini, συνδυάζοντας την πρωτοποριακή τεχνολογία plug-in hybrid DM-i, μοναδική στην κατηγορία του, με κορυφαία πρακτικότητα και προηγμένες τεχνολογίες. Πρόκειται για το μοναδικό supermini της αγοράς που διαθέτει plug-in hybrid σύστημα κίνησης, προσφέροντας συνολική αυτονομία 1.040 χιλιομέτρων, κορυφαίες επιδόσεις και χώρο αποσκευών 425 λίτρων που ξεπερνά ακόμη και αρκετά μεγαλύτερα οικογενειακά hatchback.

Όμιλος BYD: Παρουσιάζει οκτώ νέα μοντέλα στο Goodwood

Το Goodwood Festival of Speed θα φιλοξενήσει τις παγκόσμιες πρεμιέρες των DENZA Z Coupe και DENZA Z Racing. Τα δύο εντυπωσιακά αμιγώς ηλεκτρικά κουπέ αποτελούν τις νεότερες εκφράσεις της σχεδιαστικής φιλοσοφίας “Pure Emotion”, η οποία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά με το DENZA Z Spider στην έκθεση Auto China 2026 στο Πεκίνο, τον Απρίλιο.Η έκδοση Coupe μοιράζεται το ίδιο σύστημα κίνησης με το Spider, το οποίο και αυτό θα βρίσκεται στο χώρο του περιπτέρου. Το σύστημα των τριών ηλεκτροκινητήρων επιτρέπει τελική ταχύτητα 349 km/h (217 mph), χωρίς συμβιβασμούς στην καθημερινή χρήση, χάρη στη διάταξη 2+2 καθισμάτων και τον μεγάλο χώρο αποσκευών.Η έκδοση Racing ακολουθεί μια ακόμη πιο ακραία προσέγγιση, ξεχωρίζοντας κυρίως για το εντυπωσιακό αεροδυναμικό πακέτο από ανθρακονήματα.

Όμιλος BYD: Παρουσιάζει οκτώ νέα μοντέλα στο Goodwood

Η απόλυτη ευελιξία, ωστόσο, έρχεται από την κατηγορία των pick-up. Οι επισκέπτες του Goodwood Festival of Speed θα δουν από κοντά για πρώτη φορά το BYD SHARK, το οποίο πραγματοποιεί την ευρωπαϊκή του πρεμιέρα. Το SHARK διαθέτει plug-in hybrid σύστημα κίνησης DM-o ισχύος 435 ίππων, επιταχύνει από 0-100 km/h σε μόλις 5,7 δευτερόλεπτα, προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία 89 χιλιομέτρων και δυνατότητα ρυμούλκησης έως 2.500 κιλά.

Όμιλος BYD: Παρουσιάζει οκτώ νέα μοντέλα στο Goodwood

YANGWANG U9 XTREME: ΤΟ ΤΑΧΥΤΕΡΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ GOODWOOD

Η πολυτελής μάρκα YANGWANG της BYD θα πραγματοποιήσει επίσης μία ιδιαίτερα σημαντική παρουσίαση στο Goodwood Festival of Speed. Αν και το U9 Xtreme έχει ήδη βρεθεί δύο φορές στην Ευρώπη — αρχικά για να σημειώσει χρόνο 6:59.157 στο Nürburgring Nordschleife, καταρρίπτοντας το ρεκόρ πίστας ηλεκτρικού αυτοκινήτου παραγωγής, και στη συνέχεια για να πετύχει επίσημο ρεκόρ τελικής ταχύτητας αυτοκινήτου παραγωγής με 496,22 km/h — η παρουσία του στο Goodwood θα σημάνει την έναρξη διάθεσής του στους Ευρωπαίους αγοραστές.

Όμιλος BYD: Παρουσιάζει οκτώ νέα μοντέλα στο Goodwood

Η YANGWANG θα εκπροσωπηθεί επίσης από τη λιμουζίνα U7, η οποία διατίθεται τόσο με plug-in hybrid όσο και με αμιγώς ηλεκτρικό σύστημα κίνησης. Το U7 εξοπλίζεται με το σύστημα τετρακίνησης e με τέσσερις ηλεκτροκινητήρες, τετραδιεύθυνση και την προηγμένη ενεργή ανάρτηση DiSus-Z.

 

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