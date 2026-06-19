Volvo: Τώρα είναι πιο εύκολο να αποκτήσετε μοντέλο της

Νέο πρόγραμμα Volvo Βελμάρ με επιτόκιο 0% έως 48 μήνες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.06.26 , 21:53 Μαρτυρία-σοκ Ισραηλινού ομήρου της Χαμάς: «Με βασάνιζαν καθημερινά»
19.06.26 , 21:51 Ρουμελιώτη: Η ρεαλιστική φωτογραφία από τη νέα της καθημερινότητα ως μαμά
19.06.26 , 21:43 Βόλος: Συμμορία εκβίαζε 13χρονο και του απέσπασε 370.000 ευρώ
19.06.26 , 21:21 Κλήρωση Eurojackpot 19/6: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 65.000.000 ευρώ
19.06.26 , 21:07 Εξαφάνιση Στ. Λεβεντάκη: Κηλίδες αίματός της στο σπίτι του ενοικιαστή
19.06.26 , 21:05 Το Ιράν βάζει νέους όρους για τα Στενά του Ορμούζ!
19.06.26 , 21:00 Red Flags by Valentina: Τα παιδικά τραύματα στην ενήλικη ζωή
19.06.26 , 20:51 Ελληνίδα παρουσιάστρια: «Ήμουν φουλ ανταγωνιστική, είχα τετραπλό μόνιτορ»
19.06.26 , 20:26 «Πήρε αυτό που του άξιζε»: Ραγίζουν καρδιές οι γονείς του μικρού Μάριου
19.06.26 , 20:24 Ποια είναι τα έμπειρα στελέχη της ΝΔ που μπαίνουν στα ψηφοδέλτια
19.06.26 , 19:48 Μπλόκο σε αγοραπωλησίες - μισθώσεις κτιρίων με αυθαιρεσίες
19.06.26 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Δοκίμασε να βρεις τα αντίθετα, όπως έκανε η Ξένια
19.06.26 , 19:42 Βαλαβάνη - Μόργκαν: Προετοιμάζονται πυρετωδώς για τη βάπτιση του γιου τους
19.06.26 , 19:31 BMW i3 50 xDrive First Edition: Άνοιξαν οι παραγγελίες - Τιμές
19.06.26 , 19:24 Συντάξεις Ιουλίου: Στα δύο «σπάει» η πληρωμή
Φανή Χαλκιά: «O σύζυγός μου έφυγε ένα απόγευμα και λείπει τώρα 2,5 χρόνια»
Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Η σπάνια εμφάνιση με τη σύζυγό του Μαρία Σκοπελίτου
Βαλαβάνη: «Η βάπτιση θα γίνει μετά τις 3 Ιουλίου»- Oι νονοί του γιου της
Χριστόφορος Παπακαλιάτης για Maestro: «Ηταν όλη μου η ζωή, 5 χρόνια τώρα»
Γουλιώτη: Δημόσια εμφάνιση μετά την ανακοίνωση τέλους του «Maestro»
Συνεχίζει και του χρόνου; Η πρώτη απάντηση για το μέλλον της εκπομπής
Εξαφάνιση Στ. Λεβεντάκη: Κηλίδες αίματός της στο σπίτι του ενοικιαστή
Καινούργιου: Το γλυκό στιγμιότυπο από το babysitting του νονού της Ξένιας
Ποια είναι τα έμπειρα στελέχη της ΝΔ που μπαίνουν στα ψηφοδέλτια
Ενεργοποίησε τον μεταβολισμό σου, με αυτό το πρωινό workout
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Volvo: Τώρα είναι πιο εύκολο να αποκτήσετε μοντέλο της
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με τα νέα χρηματοδοτικά προγράμματα της Volvo, μπορείτε να αποκτήσετε το Volvo της επιλογής σας στη Βελμάρ με πραγματικό επιτόκιο 0%, διάρκεια δανείου έως 48 μήνες, εξαιρετικά χαμηλή δόση και μεγάλη ευελιξία.Η απόκτηση ενός καινούριου αυτοκινήτου Volvo από τη Volvo Βελμάρ είναι τώρα πιο εύκολη από ποτέ, χάρη στα νέα χρηματοδοτικά προγράμματα, με πραγματικό επιτόκιο 0%, διάρκεια δανείου έως 48 μήνες, εξαιρετικά χαμηλή δόση και μεγάλη ευελιξία.

Με πολύ χαμηλές δόσεις και απόλυτη ελευθερία επιλογών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν το Volvo που ταιριάζει στις ανάγκες τους, αξιοποιώντας παράλληλα επιπλέον προνόμια, όπως η ένταξη στο κρατικό πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά».Οι νέες χρηματοδοτικές προτάσεις προβλέπουν επιτόκιο 0% για τα Volvo EX30, EX40, EC40, XC40 και XC60 mild hybrid, καθώς και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό επιτόκιο 3,9% για τα Volvo XC60 plug-in hybrid, XC90 MY26, EX90 MY25 και ES90.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τους άκρως ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης και να κάνουν πραγματικότητα το όνειρο της απόκτησης ενός Volvo, καταβάλλοντας ένα ελάχιστο ποσό δόσης κάθε μήνα. Ενδεικτικά, μπορούν να αποκτήσουν το:

· Volvo EX30 από €260/μήνα

· Volvo XC40 από €290/μήνα

· Volvo EX40 από €320/μήνα

· Volvo EC40 από €350/μήνα

· Volvo XC60 mild hybrid από €380/μήνα

Παράλληλα, οι υπάρχοντες πελάτες Volvo επιβραβεύονται με επιπλέον όφελος έως €2.000 για την αγορά οποιουδήποτε νέου Volvo, πρόσθετη επιδότηση ανταλλαγής σε συγκεκριμένα μοντέλα, καθώς και ειδικές προσφορές για την αγορά και εγκατάσταση Volvo Wallbox.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
VOLVO
 |
ΤΙΜΕΣ
 |
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 |
VELMAR
 |
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top