Volvo: Τώρα είναι πιο εύκολο να αποκτήσετε μοντέλο της

Με τα νέα χρηματοδοτικά προγράμματα της Volvo, μπορείτε να αποκτήσετε το Volvo της επιλογής σας στη Βελμάρ με πραγματικό επιτόκιο 0%, διάρκεια δανείου έως 48 μήνες, εξαιρετικά χαμηλή δόση και μεγάλη ευελιξία.Η απόκτηση ενός καινούριου αυτοκινήτου Volvo από τη Volvo Βελμάρ είναι τώρα πιο εύκολη από ποτέ, χάρη στα νέα χρηματοδοτικά προγράμματα, με πραγματικό επιτόκιο 0%, διάρκεια δανείου έως 48 μήνες, εξαιρετικά χαμηλή δόση και μεγάλη ευελιξία.

Με πολύ χαμηλές δόσεις και απόλυτη ελευθερία επιλογών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν το Volvo που ταιριάζει στις ανάγκες τους, αξιοποιώντας παράλληλα επιπλέον προνόμια, όπως η ένταξη στο κρατικό πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά».Οι νέες χρηματοδοτικές προτάσεις προβλέπουν επιτόκιο 0% για τα Volvo EX30, EX40, EC40, XC40 και XC60 mild hybrid, καθώς και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό επιτόκιο 3,9% για τα Volvo XC60 plug-in hybrid, XC90 MY26, EX90 MY25 και ES90.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τους άκρως ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης και να κάνουν πραγματικότητα το όνειρο της απόκτησης ενός Volvo, καταβάλλοντας ένα ελάχιστο ποσό δόσης κάθε μήνα. Ενδεικτικά, μπορούν να αποκτήσουν το:

· Volvo EX30 από €260/μήνα

· Volvo XC40 από €290/μήνα

· Volvo EX40 από €320/μήνα

· Volvo EC40 από €350/μήνα

· Volvo XC60 mild hybrid από €380/μήνα

Παράλληλα, οι υπάρχοντες πελάτες Volvo επιβραβεύονται με επιπλέον όφελος έως €2.000 για την αγορά οποιουδήποτε νέου Volvo, πρόσθετη επιδότηση ανταλλαγής σε συγκεκριμένα μοντέλα, καθώς και ειδικές προσφορές για την αγορά και εγκατάσταση Volvo Wallbox.