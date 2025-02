Τest drive: Στο τιμόνι της νέας BMW X3 M50 XDrive  

Η νέα BMW X3 στην 4η γενιά της είναι καλύτερη από ποτέ. Το γερμανικό SUV έχει καταγράψει πάνω από 3.500.000 πωλήσεις παγκοσμίως από το 2003. Το 2024 μάλιστα αποδείχθηκε ένα από τα best-seller της BMW με 350.000 πωλήσεις σε όλον τον κόσμο.

Οι Γερμανοί σε μια προσπάθεια να κρατήσει την ηγετική θέση στην κατηγορία όπου υπάρχουν σκληροί αντίπαλοι, την πριμοδότησαν με μια σειρά τεχνολογιών από το μέλλον. Ο κύριος Κωνσταντίνος Διαμαντής ο οποίος πρωταγωνιστεί και ο ίδιος στις δημόσιες σχέσεις της Ελληνικής αντιπροσωπείας μας παραχώρησε για δοκιμή τη νέα BMW X3 M50 XDrive. Μιλάμε για ένα απόλυτο μηχάνημα οδήγησης.

Ο ενθουσιασμός είναι έντονος πριν καθίσεις στο κάθισμα της .

Με την πρώτη ματιά αντιολαμβάνεται ότι το νέο μοντέλο διαθέτει τη νέα σχεδιαστική γλώσσα της εταιρείας ,η οποία αναδεικνύει την εξωτερική εμφάνιση του Sports Activity Vehicle (SAV) τέταρτης γενιάς στην premium μεσαία κατηγορία. Μια μεφάνιση ιδαίτερα επιβλητική.

Mε λίγη... δόση μπροστά από την κορυφαία XM στην σχεδιάση της μάσκας BMW Iconic Glow με φωτισμό γραμμής περιγράμματος, κάνει τον οδηγό που προηγείται, να αλλάζει λωρίδα όταν την βλέπει στον μεσσαίο καθρέφτη να τον πλησιάζει η BMW X3 M50 XDrive. Το δυναμικό Welcome Light Carpet και η νέα διπλή υπογραφή φωτισμού των μπροστινών προβολέων συμπληρώνει την λιτή αλλά άκρως επιβλητική εικόνα.

Τα φωτιστικά σώματα μπροστά με τους νέους προβολείς LED με λειτουργίες matrix μεγάλης δέσμης και αστικού φωτισμού, δένουν αρμονικά με την μεγάλη μάσκα με τα χαρκατηριστικά «νεφρά». Το φωτεινό περίγραμμα και η ενεργή γρίλια της M50 έχει ένα σταθερό άνοιγμα για την ψύξη του 6κύλινδρου κινητήρα σε σειρά.

Νέα είναι και τα φώτα τεχνολογίας LED με καινούργια φωτεινή υπογραφή σε σχήμα L από τα αντίστοιχα ημέρας. Για να το περιγράψουμε πιο απλά μιλάμε για πιο… στητό μπροστινό μέρος, στο οποίο κυριαρχεί η μάσκα με τα μεγαλύτερα «νεφρά» και τις διαγώνιες και κάθετες γραμμές.

Οι σχεδιαστές του αυτοκινήτου μιλούν για «μονολιθική» σχεδιαστική γλώσσα, όπως την περιγράφουν οι ίδιοι, με μεγαλύτερες μονοκόμματες και πιο λείες επιφάνειες. Οι μυώδεις θόλοι των τροχών τονίζουν το πλάι του αμαξώματος το οποίο διαθέτει πιο απαλές γραμμές.

Το πίσω μέρος έχει ανασχεδιαστεί πλήρως. Τα φωτιστικά σώματα και ο προφυλακτήρας διαθέτει πιο έντονη σχεδίαση όπως και ο μπροστινός, σε σχέση με το υπόλοιπο αμάξωμα. Η διακριτική αεροτομή στο πίσω μέρος δεν προσδίδει μόνο στην σπορ εμφάνιση αλλά και στον τομέα της αεροδυναμικής.

Όσον αφορά τις διαστάσεις του αμαξώματος η νέα BMW X3 είναι 34 χιλιοστά μακρύτερη από την προκάτοχό της με μήκος 4.755 mm. Το πλάτος έχει αυξηθεί κατά 29 mm φτάνοντας τώρα στα 1.920 mm. Σε συνδυασμό με την μείωση του ύψους του οχήματος στα 1.660 mm (-25 mm) και τα φαρδύτερα μετατρόχια, η νέα BMW X3 διαθέτει σαφώς πολύ πιο ισχυρή και σπορ εμφάνιση.

Το εσωτερικό της BMW X3 M50 XDrive είναι για βραβείο.

Είναι απίστευτο το πως μπορείς να συνδυάσεις την απλότητα με την πολυτέλεια.Το εσωτερικό διαθέτει και αυτό απλές γραμμές όσον αφορά την σχεδίαση. Μετά την κορυφαία ποιότητα κατασκευής και την εξαιρετιική συναρμογή οι οποίες γίνονται αντιληπτές μόνο με μια απλή ματιά, θα επικεντρωθείς στην υψηλή τεχνολογία .που έρχεται από το μέλλον.

Μιλάμε για την μακρόστενη κυρτή οθόνη BMW Curved Display, η οποία βρίσκεται πίσω από το πολυλειτουργικό M δερμάτινο τιμόνι με το επίπεδο κάτω μέρος. Ουσιαστικά η οθόνη απαρτίζεται από δυο μικρότερες. Η μια είναι ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,3 ιντσών και η δεύτερη αποτελεί την κεντρική οθόνη αφής 14,9 ιντσών για το σύστημα πολυμέσων και συνδεσιμότητας..

Μέσω αυτής γίνεται ο χειρισμός όλων των ηλεκτρονικών συστημάτων άνεσης και ασφάλειας. Το ψηφιακό περιβάλλον ελέγχεται από την τελυταία γενιά του λογισμικού BMW Operating System 9 που είναι στην κορυφή της κατηγορίας.

Η τεχνολογία από το μέλλον.

Η νέα BMW X3 διαθέτει την τελευταία έκδοση του BMW iDrive με QuickSelect για διαισθητικό και εύκολο έλεγχο. Η νέα αρχική οθόνη προβάλλει κάθετα διατεταγμένα εικονίδια λειτουργιών στο ίδιο επίπεδο. Το QuickSelect επιτρέπει την άμεση ενεργοποίηση των λειτουργιών χωρίς να πρέπει να εισέλθετε σε υπομενού. Το νέο BMW iDrive ελέγχεται αποκλειστικά μέσω αφής, του περιστροφικού ποιοτικότατου διακόπτη στην κεντρική κονσόλα και μέσω φωνητικών εντολών.





Το BMW Operating System 9 ανοίγει επίσης το δρόμο για μια εξατομικευμένη επιλογή πρόσθετων ψηφιακών υπηρεσιών.Η διάθεση τους γίνεται ασύρματα, είτε μέσω του BMW ConnectedDrive Upgrades είτε χάρη σε μια συνεχώς διευρυνόμενη ποικιλία εφαρμογών τρίτων που προσφέρονται ως μέρος του προαιρετικού πακέτου BMW Digital Premium. ενσωμάτωση smartphone είναι πλήρης μέσω Apple CarPlay και Android Auto.

Στο νέο λογισμικό βρίκσεις εφαρμογές για τα πάντα καθώς υπάρχουν κάμερες εγγραφής μέσα και έξω, βιντεοπαιχνίδια για να γεμίζεις τον ελεύθερο χρόνο σου όταν είσαι παρκαρισμένος. Νομίζουμε ότι η εφαρμογή με τα βιντεοπαιχνίδια θα ενθουσιάσει τα απιδιά της οικογένειας.

Υπάρχουν τέσσερεις θύρες USB-C και πρίζα 12V .Ο ατμοσφαιρικός φωτισμός είναι επίσης εντυπωσιακός με τα ανάλογηα προγράμματα My Modes.Kόκκινος και μπλε απαλός φωτισμός ανάβει στο My Mode SPORT,γαλάζιος στο οικονομικό πρόγραμμα οδήγησης. Στο My Mode RELAX το εσωτερικό του αυτοκινήτου φωτίζει ένα χαλαρωτικό λευκό Ivory σε συνδυασμό με πράσινο χρώμα. Ο ατμοσφαιρικός φωτισμός μέσω της διαδραστικής μπάρας προσφέρει έως και 15 χρώματα.Παρόμοιο ατμοσφαρικό εξοπλισμό για το εσωτερικό είχαμε δει στην XM και στην i7.

«Βασιλικοί» χώροι για τους επιβάτες.

Οι χώροι για τους επιβάτες χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα άνετοι με τα νέας σχεδίασης ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα αεριιζόμενα και θερμαινόμενα σπορ καθίσματα, με επένδυση Econeer, να προσφέρουν εξαιρετική πλευρική στήριξη.

Όσοι κάθονται πίσω εκτός από τον μεγάλο χώρο, έχουν στην διάθεσή τους όλες τις ανέσεις μεταξύ των οποίων και τις ξεχωριστές ρυθμίσεις για τον αυτόματο κλιματισμό. Εντυπωσιακή είναι και η λειτoυργία ρύθμισης των αεραγωγών με φωτιζόμενες μπάρες στις πόρτες.

Η πανοραμική τεράστια γυάλινη οροφή ανεβάζει τα επίπεδα αίσθησης της ευρυχωρίας κια πολυτέλειας .Το πορτμπαγκάζ διαθέτει αυτόματη ηλεκτρική λειτουργία απου ανοίγει και κλείνει την πίσω πόρτα.

Υπάρχουν διαθέσιμα από 570 έως και 1.700 λίτρα με την πλήρη αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων .Διαστάσεις 4.755 mm x 1.920 mm x 1.660 mm.

Ο κινητήρας- «διαμάντι» που εκτοξεύει την BMW X3 M50 XDrive

Στην «καρδιά» της «μπέμπας» μας BMW X3 M50 xDrive υπήρχε ο ισχυρότερος εξακύλινδρος εν σειρά βενζινοκινητήρας που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε μοντέλο M Performance. Ο κινητήρας M TwinPower Turbo των 3,0 λίτρων συνδυάζεται με ήπια υβριδική τεχνολογία 48V. Η τελευταία υποβοηθά στις χαμηλές ταχύτητες και στροφές λειτουργίας του κινητήρα με ένα ηλεκτρικό boost 18 ίππων και ροπής 200 Nm.

Η μέγιστη απόδοση των 398 ίππων στις 5.200 - 6.250 σ.α. λ.και η εντυπωσαική ροπή των 580 Nm σε κλίμακα 1.900 - 4.800 σ.α. λ. μεταφέρεται στο δρόμο μέσω του εξαιρετικού οκτατάχυτου κιβωτίου Steptronic Sport της ZF, και της έξυπνης τετρακίνησης BMW xDrive που διαχειρίζονται ιδανικά το αμάξωμα των 2.055 κιλών. Στο πάτημα του δεξιού πεντάλ η BMW X3 M50 xDrive εκτοξεύευεται και εμείς κολλάμε στα καθίσματα μας.

Ανεβάζει γρήγορα στροφές, με τους ρυθμούς στο βαθύ πάτημα του δεξιού πεντάλ να γίνονται καταιγίστικοί και τα νούμερα να εντυπωσιάζουν. Για περισσότερη «εκρηκτικότητα» είναι επίσης διαθέσιμη η λειτουργία Sport Boost .Η BMW X3 M50 xDrive επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ωρα σε 4,6 δευτερόλεπτα.

Η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 250 χλμ./ώρα. Για μεγαλύτερη συμμετοχή από την θέση του οδηγού η BMW τοποθέτησε μακρόστενα αγωνιστικά paddles αλλαγής ταχυτήτων πίσω από το ιμόνι. Μιλάμε δηλαδή καθαρά για ένα αυτοκίνητο που με τις επιδόσεις μπορεί να σταθεί σε πίστα ως αυτοκινητο ασφαλείας. για Formula.

Ο χαρακτηριστικός μπάσος ήχος από τις τέσσερεις απολήξεις της εξάτμισης και το «γουργούρισμα» θυμίζει άλλες εποχές και ανεβάζει την αδρεναλίνη στα ύψη. Επιλέγοντας το οικονομικό πρόγραμμα οδήγησης καταφέραμε να πλησιάσουμε την μέση εργοστασική κατανάλωση των 7,7 λίτρων ανά 100 χλμ. Εκπομπές C02 στα 175 γρμ./χλμ.

Οδική συμπεριφορά για σεμινάρια.



Στον δρόμο η «μπέμπα» είναι...εντυπωσαική.σε σταθερότητα. Η ανάρτηση M Sport με τα ηλεκτρονικά ελεγχόμενα αμορτισέρ με το σπορ σύστημα διεύθυνσης και τον μεταβλητό λόγο υποπολλαπλασιασμού, τα φρένα M Sport, οι ζάντες ελαφρού κράματος M 20 ιντσών και το διαφορικό M Sport ενσωματωμένο στον πίσω άξονα προσφέρουν μια ασφαλέστατη οδική συμπεριφορά η οποία ανταποκρίνεται στις αγωνιστικές δυνατότητες του κινητήρα.

Το στήσιμο του αυτοκινήτου είναι για σεμινάρια ασφαλούς οδήγησης. Ταξιδεύεις και αντιλαμβάνεσαι την στιβαρότητα της όλης κατασκευής, που μοιάζει λες και είναι από ένα κομμάτι, αλλά και την εξαιρετική ηχομόνωση. Από την θέση οδηγού νοιώθεις πιο τυχερός από τους υπόλοιπους επιβάτες.

Το σύστημα διεύθυνσης είναι κοφτερό και άμεσο στις εντολές που δίνεις. Γνωρίζεις από πρώτο χέρι ότι η BMW X3 M50 XDrive, σε προτρέπει από την μια πλευρά να την δοκιμάσεις στα όρια της και από την άλλη σε καθησυχάζει με την άριστη κατευθυντικότητα της και τηη ασφάλεια που προσφέρει κάτω από όλες τις συνθήκες .

Ο μακρύς κατάλογος συστημάτων ασφάλειας και άνεσης.

Και όταν υπερβείς τα όρια ή αφαιρεθείς για κάποιο λόγο έρχεται η πλούσια σουίτα στάνταρ και προαιρετικών συστημάτων ημιαυτόνομης οδήγησης και στάθμευσης.Διαθέτει μεταξύ άλλων προειδοποίηση εμπρόσθιας σύγκρουσης, Lane Departure Warning και Speed Limit Info, μαζί με το Driving Assistant που περιλαμβάνει το σύστημα Lane Change Warning και χειροκίνητο Speed Limit Assist.

Φυσικά ιδιαίτερα χρήσιμο για να μην αποσπάς την προσοχή σου από το δρόμο είναι και το προηγμένο head up display όπου μεταξύ άλλων μεφανίζει και προειδοποιήσεις όπως τείναι και η απόσπαση των ματιών του οδγηγούθ από τον δρόμο

Το Parking Assistant (επίσης στάνταρ) περιλαμβάνει χαρακτηριστικά όπως το Reversing Assistant και μια Reversing Assist Camera. Ανάμεσα στα σημαντικότερα στοιχεία της λίστας των εξτρά συστημάτων στάνταρ στην έκδοση της δοκιμής μας μετά την βασική έκδοση είναι το Steering and Speed Limit Assist καθώς και το αυτόματο Speed Limit Assist και ο έλεγχος ταχύτητας διαδρομής όταν χρησιμοποιείται το Active Cruise Control με λειτουργία Stop&Go. Το προαιρετικό Parking Assistant Professional επιτρέπει τον έλεγχο του παρκαρίσματος και των γενικών ελιγμών από το εξωτερικό του αυτοκινήτου με τη χρήση ενός smartphone.

Η προηγμένη τετρρακίνηση xDrive.

Κινηθήκαμε και εκτός δρόμου σε χωμάτινες διαδρομές. Η έξυπνη τετρακίνηση και η αυξημένη απόσταση από το έδαφος είναι παράγοντες οι οποίοι δεν σε αφήνουν να κολλήσεις πουθενά. Τόσο η ισχύς του κινητήρα όσο και η στιβαρότητα της κατασκευής σε προτρέπουν να ανεβάσεις ρυθμούς σε στρωτούς χωματόδρομους αλλά και σε πιο απότομες διαδρομές.

Υπάρχουν όλα τα σύγχρονα συστήματα όπως είναι η αυτόαμτη κατάβαση σε ιδαίτερα κατηφορικές χωμάτνες και πετρώδεις διαδρομές. Δεν το παρακάναμε πάντως γιατί δεν θελάμε να «τραυματίσουμε» την όμορφη «μπέμπα».

Στους χωματόδρομους αποδείχθηκε και η άριστη κατασκευή του αυτοκινήτου καθώς έλειπαν οι τριγμοί και η BMW X3 M50 XDrive μοιάζει σαν να αποτελείται από ένα μόνο κομμάτι.

Πόσο κοστίζει το απόλυτο εργαλείο οδήγησης. Το... όπλο !

Χαίρεσαι να την οδηγείς.Η νέα BMW X3 M50 XDrive είιναι «εργαλείο» όπως λένε οι μυημένοι που θέλουν να τονίσουν τις αρετές ενός αυτοκινήτου. Είναι «όπλο» που... πυροβολεί όταν πατήσεις το δεξί πεντάλ γκαζιού. Χαίρεσαι να την οδηγείς. Με τελευταίας γενιάς λογισμικό, με όλα τα νέα συστήματα που αποτελούν ασπίδα προστασίας για οδηγό, επιβάτες και πεζούς.. Επιπλέον προσφέρει κύρος στον ιδιοκτήτη της. Για να αποκτήσεις τη νέα BMW X3 M50 XDrive χρειάζεστε από 97.200 ευρώ.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ

