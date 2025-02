 Αποστολή Ισπανία: Οδηγούμε τo νέo Citroen C4 - Δείτε τις τιμές

Η Citroen είναι μια εταιρεία η οποία έχει φέρει την επανάσταση στον χώρο της αυτοκίνησης παρουσιάζοντας μοντέλα τα οποία προσφέρουν τεχνολογία από το μέλλον, άνεση και εμφάνιση. Ο όμιλος Συγγελίδη, ο οποίος αντιπροσωπεύει τη γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία στην Ελλάδα μας έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσουμε από κοντά τα ολοκαίνουργια C4 και C4X στην Ισπανία.

Ξεκινούν το εμπορικό τους λανσάρισμα στην ελληνική αγορά και θα είναι διαθέσιμα σε όλες τις εκθέσεις διανομέων από τις 15 Φεβρουαρίου και σε ελκυστικές τιμές, με πλούσιο εξοπλισμό άνεσης και ασφαλείας. Δυο μοντέλα ,το νέο C4 το οποίο είναι κομψότερο από ποτέ και το νέο C4 X με κομψό αμάξωμα τύπου fastback.



Ταξιδέψαμε στην Βαρκελώνη με «οδηγό» την κυρία Κορίνα Βαληράκη που ηγείται του γραφείου δημοσίων σχέσεων της Ελληνικής αντιπροσωπείας και με συνοδηγό στην δοκιμή μας, τον καλό συνάδελφο Πάρι Ποντίκα. Μαζί μας και καλοί φίλοι από άλλα μέσα ειδικού τύπου, όπως ο Μάνος Στεφανής του θρυλικού Traction.



Από το αεροδρόμιο της Βαρκελώνης με πούλμαν κατευθείαν στο παραθαλάσσιο θέρετρο Sitges, στο οποίο όπως μάθαμε έχουν σπίτια πολλοί διάσημοι ποδοσφαιριστές των πιο γνωστών ποδοσφαιρικών ομάδων της Ισπανίας. Στα χέρια μας πήραμε ένα Citroen C4 με υβριδική τεχνολογία και μαζί με τον φίλο Πάρι Ποντίκα κινηθήκαμε τόσο εντός πόλης όσο και στην εθνική οδό αλλά και σε επαρχιακούς δρόμους.

Να διευκρινήσουμε ότι το C4 αλλά και το C4Χ είναι ουσιαστικά δυο μοντέλα τα οποία έχουν πάρα πολλές ομοιότητες σε πολλά σημεία και μάλιστα το νέο μπροστινό μέρος είναι πανομοιότυπο και υιοθετεί τη νέα σχεδιαστική ταυτότητα της μάρκας, με το ολοκαίνουργιο λογότυπο να δεσπόζει στο κέντρο της μάσκας.Στο πίσω μέρος το οποίο έχει επανασχεδιαστεί για να δημιουργήσει ένα πιο ρευστό και ισορροπημένο παρουσιαστικό.

Τα λεπτά και κομψά εμπρός LED φωτιστικά σώματα διαθέτουν μια χαρακτηριστική φωτεινή υπογραφή που αποτελείται από τρία διακριτά οριζόντια τμήματα, εξασφαλίζοντας άμεση αναγνωρισιμότητα, ακόμη και από απόσταση. Τα μπροστινά φλας διαθέτουν τεχνολογία LED, και είναι ενσωματωμένα απευθείας στο κάτω μέρος της φωτιστικής υπογραφής.

Τα πλαϊνά προστατευτικά έχουν επανασχεδιαστεί για να δίνουν πιο ρευστή εμφάνιση. Ο βελτιωμένος σχεδιασμός τους βοηθά στην δημιουργία της ψευδαίσθησης του μεγαλύτερου μήκους του αυτοκινήτου, δίνοντάς του μια πιο δυναμική εμφάνιση. Τα πίσω φώτα, τα βασικά στοιχεία αυτής της πλευράς, έχουν σχεδιαστεί για να ταιριάζουν με την εικόνα του εμπρός μέρους, ενώ δίνουν την αίσθηση μεγαλύτερου πλάτους στο πίσω μέρος του οχήματος. Η μαύρη λωρίδα, σε γυαλιστερό φινίρισμα, που συνδέει τα πίσω φώτα, προσθέτει αισθητική γοητεία και χρησιμεύει ως φόντο στο λογότυπο της Citroën.



Περνώντας στο εσωτερικό εντοπίζεις άμεσα την ποιότητα κατασκευής με αφρώδη υλικά όπου χεριάζεται, την εξαιρετική συναρμογή και τα νέα επανασχεδιασμένα καθισμάτα τεχνολογίας Citroën Advanced Comfort που δεν...παίζονται. Μιλάμε για πολυθρονάτη άνεση η οποία προσφέρει πολύωρα ταξίδια με οδηγό και επιβάτες να κατεβαίνουν ξεκούραστοι ακόμη και μετά από πολύωρα ταξίδια. Η διάρκεια της δοκιμής μας ξεπέρασε τις δυο ώρες και όταν επιστρέψαμε στο ξενοδόχείο για τη ενημέρωση ψάχναμε να βρούμε κάθισμα που να προσφέρει παρόμοια άνεση.

Η χωρητικότητα πορτμπαγκάζ είναι στα 380 λίτρα, με χαμηλό κατώφλι (715mm) και κάθετες πλευρές για ευκολότερη φόρτωση. Το πάτωμα του χώρου αποσκευών δυο επιπέδων που αυξάνει τη χωρητικότητα στα 1.250 λίτρα, με αναδίπλωση του πίσω καθίσματος.

Η τεχνολογία κάνει την εμφάνιση της με τις δυο οθόνες. Ο ένας είναι ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 7 ιντσών με τις παραμετροποιήσεις. Αυτός ο ψηφιακός πίνακας οργάνων έχει σχεδιαστεί για να παρέχει άριστη ευκρίνεια και εύκολη ανάγνωση των πληροφοριών. Συμπληρώνεται από έγχρωμο σύστημα head-up-display που εμφανίζει βασικές πληροφορίες του αυτοκινήτου σε μία αναδυόμενη οθόνη, μειώνοντας την καταπόνηση των ματιών, και βελτιώνοντας την ασφάλεια.



Στο κέντρο του ταμπλό δεσπόζει η κεντρική οθόνη αφής 10 ιντσών.Τα widget προσφέρουν έναν γρήγορο τρόπο ενημέρωσης σε εφαρμογές και περιεχόμενο στην οθόνη αφής του οχήματος. Το interface διαθέτει επίσης αναγνώριση φυσικής ομιλίας. Πρόκειται για έναν ψηφιακό συνοδηγό που μπορεί να «ενεργοποιηθεί» από τους επιβάτες του οχήματος με την εντολή «Hello Citroën», κατανοώντας την ομιλία τους, απαντώντας στις ερωτήσεις τους και εκτελώντας φωνητικές εντολές.

Τέλος, δεν υπάρχουν τα γνωστά «χύμα» καλώδια στην καμπίνα, χάρη στην ασύρματη αντιστοίχιση του smartphone στην οθόνη αφής 10" HD του αυτοκινήτου. Αυτό το σύστημα μπορεί εύκολα να αναβαθμιστεί μέσω της λειτουργίας "over the air".

Επιπλέον, τα C4 και C4 X προσφέρουν τη λειτουργία ChatGPT, που εξελίχθηκε από την OpenAI, και είναι ενσωματωμένη στο σύστημα infotainment, χάρη στο σύστημα αναγνώρισης φωνής και ήχου του SoundHound και διατίθεται μέσω του πακέτου «Connect Plus».



Τα νέα C4 και C4X διαθέτουν μέχρι και 20 προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης (Advanced Driver Assistance Systems / ADAS), που χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένες τεχνολογίες όπως οι αισθητήρες και οι κάμερες, φροντίζοντας για την ασφάλεια κατά την οδήγηση.

Οδηγήσαμε την έκδοση C4 Hybrid 136, με τον τρικύλινδρο κινητήρα των 1.199cc αποδίδει 136 ίππους στις 5500 σαλ. και 230Nm ροπής στις 1750 σ.α.λ. Ο σχεδιασμός του περιλαμβάνει ένα turbo μεταβλητής γεωμετρίας και καδένα χρονισμού, στοιχεία που συμβάλλουν στην ενίσχυση της απόδοσης και της αξιοπιστίας του. Συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές Euro 6e και λειτουργεί βάσει του κύκλου Miller, ενώ εκμεταλλεύεται τη βελτιστοποιημένη θερμική απόδοση, μειώνοντας τις εκπομπές CO2.



Ταυτόχρονα, ο σύγχρονος ηλεκτροκινητήρας μόνιμου μαγνήτη, αποδίδει 21 kW (28 ίππους) και 55 Nm ροπής, καλύπτοντας τις ενεργειακές ανάγκες σε χαμηλή ζήτηση ροπής και χαμηλή ταχύτητα. Βοηθά επίσης στην εκκίνηση του κινητήρα εσωτερικής καύσης, και φορτίζει την μπαταρία κατά το φρενάρισμα, ελαχιστοποιώντας και τη φθορά στα φρένα. Το σύστημα συμπληρώνεται από έναν ιμάντα για τη μίζα των 48V για γρήγορη εκκίνηση του κινητήρα εσωτερικής καύσης, ένα 6άρι ηλεκτρικό κιβώτιο διπλού συμπλέκτη ë-DCS6, και μια μπαταρία ιόντων λιθίου 48V, 432Wh τοποθετημένη κάτω από το μπροστινό αριστερό κάθισμα, διατηρώντας αναλλοίωτο τον χώρο των επιβατών και του πορτμπαγκάζ.



Είχαμε στην διάθεση μας τρία προγράμματα το Eco,Normal και Sport. Χρησιμοποιήσαμε και τα τρία. Μέσα στον αστικό κύκλο, όπου το όριο ταχύτητας ήταν στα 30 χιλιόμετρα την ώρα αυτό που εφαρμόζεται και στην Ελλάδα με αντιδράσεις, προσπαθήσαμε να μην το ξεπεράσουμε. Κάθε φορά που κάναμε υπέρβαση ορίου ταχύτητας έστω και 5 χιλιόμετρα υπήρχε ηχητική ειδοποίηση και ένα ερωτηματικό με τρεις λέξεις: Are you OK ? Αυτό που παρατηρήσαμε ήταν ότι όλοι μα όλοι οι Ισπανοί οδηγοί τηρούσαν ευλαβικά το όριο ταχύτητας.

Το C4, παρά το μέγεθος του, αποδείχθηκε ευέλικτο μέσα στα στενά της πόλης ενώ η κάμερα οπισθοπορείας μας στάθηκε πολύτιμος συνεργάτης όχι μόνο στο παρκάρισμα αλλά και ελιγμούς στα στενά. Η δυνατότητα ηλεκτροκίνησης σε χαμηλές ταχύτητες αποδείχθηκε ωφέλιμη στην μείωση της κατανάλωσης αλλά και στις μειωμένες εκπομπές ρύπων.

Η έκδοση αυτή είναι κατάλληλη για τους οδηγούς αστικών περιοχών, καθώς το 50% της οδήγησης μπορεί να γίνει με λειτουργία ηλεκτροκίνησης, μειώνοντας το αποτύπωμα άνθρακα και το κόστος λειτουργίας. Χωρίς να χρειάζεται επαναφόρτιση από εξωτερική πηγή ρεύματος, αυτή η τεχνολογία είναι ιδιαίτερα εύκολη στη χρήση και αποτελεί πηγή εξασφάλισης και ηρεμίας.

Η οδηγική άνεση τονίζεται από την ομαλή, αυτόματη διαχείριση των ηλεκτροκινητήρων και των κινητήρων εσωτερικής καύσης, οι οποίοι προσαρμόζονται στις συνθήκες οδήγησης χωρίς την ανάγκη παρέμβασης του οδηγού. Αυτή η ευκολία χρήσης, σε συνδυασμό με την ικανότητα της μπαταρίας να φορτίζεται κατά την επιβράδυνση και το φρενάρισμα, καθιστά αυτά τα μοντέλα, ιδανικά για την καθημερινή ζωή στην πόλη.



Στον ανοιχτό δρόμο το Citroen C4 αποδείχθηκε ιδαίτερα ευχάριστο στην οδήγηση. Δύναμη από χαμηλά και οι ταχύτητες του αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων έπεφταν στον σωστό χρόνο. Σταθερό και ευθύβολο με υποδειγματική οδική συμπεριφορά και με τα συστήματα ασφαλείας να είναι σε ετοιμότητα για να επέμβουν να σε γλυτώσουν από ατυχήματα .Τα 0-100 χλμ./ωρα έρχονται σε 8 δευτερόλεπτα ενώ η τελική ταχύτητα είναι στα 210 χλμ./ώρα. Η μέση κατανάλωση κυμάνθηκε στα 6 λίτρα ανά 100 χλμ.και οι εκπομπές CO2 είναι στα 106 γρμ./χλμ.



Σε συνδυασμό με την καινοτόμα ανάρτηση Advanced Comfort, αισθανθήκαμε σαν βρισκόμαστε μέσα σε μία πραγματική κάψουλα ηρεμίας. Αυτή η τεχνολογία χρησιμοποιεί τη λύση των Progressive Hydraulic Cushions (υδραυλικά στοπ προοδευτικής απόσβεσης), τα οποία απορροφούν τις ανωμαλίες του οδοστρωματος, δίνοντας την αίσθηση ότι το αυτοκίνητο κινείται πάνω σε ένα ιπτάμενο χαλί. Κινούμενοι σε επαρχιακούς δρόμους οι οποίοι είχαν εξαιρετική άσφαλτο οι κλίσεις στις στροφές ήταν περιορισμένες ενώ το σύστημα διεύθυνσης είχε πολύ καλή πληροφόρηση.Τα φρένα σταματούσαν άμεσα το αυτοκίνητο ακόμη και μετά από σκληρή χρήση.



Αν και δεν την οδηγήσαμε, η έκδοση Hybrid 100 έχει σχεδιαστεί στην ίδια τεχνολογική βάση, με τη διαφορά στην τιμή της μέγιστης ισχύος, που φτάνει τους 100bhp (74 kW) στις 5,500σαλ. και της ροπής των 205 Nm στις 1,750σ.α.λ. Αυτός ο υπερτροφοδοτούμενος βενζινοκινητήρας 1,2 λίτρων νέας γενιάς, έχει κατασκευαστεί για υβριδικό σύστημα κίνησης και το 40% των εξαρτημάτων του είναι καινούργια.

Όσον αφορά τις ηλεκτρικές έκδοσεις.Η πρώτη αποδίδει 136 ίππους και διαθέτει μπαταρία 50 kWh, ενώ η δεύτερη έχει ισχύ 156 hp και διαθέτει μπαταρία 54 kWh. Η ροπή και για τις δυο εκδόσεις στα 260Nm. Η διάκριση μεταξύ των δύο ηλεκτρικών προσφορών των νέων ë-C4 και ë-C4 X έγκειται κυρίως στην αυτονομία τους και στην προσαρμοστικότητά τους σε διαφορετικά είδη ταξιδιών. Η έκδοση με αυτονομία έως και 420 χλμ.είναι κατάλληλη για ταξίδια εκτός πόλης, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία για μεγαλύτερες διαδρομές, χωρίς την ανάγκη συχνής φόρτισης. Αυτή η έκδοση διαθέτει μπαταρία 54kWh και κινητήρα 115kW, με μεγαλύτερη χωρητικότητα ώστε να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των χρηστών που διανύουν συχνά μεγαλύτερες αποστάσεις σε τακτική βάση.Η δεύτερη έκδοση, με αυτονομία έως και 360km, μπαταρία 50kWh και ισχύ 100kW, είναι μια οικονομική λύση για καθημερινές μετακινήσεις σε αστικές και προαστιακές περιοχές, ενώ εξακολουθεί να είναι κατάλληλη για μεγάλα ταξίδια χάρη στο σύστημα ταχείας φόρτισης.



Η γρήγορη επαναφόρτιση σε μεγάλα ταξίδια είναι απαραίτητη, και τα νέα ë-C4 και ë-C4X καλύπτουν αυτήν την ανάγκη με την δυνατότητα χρήσης ταχυφορτιστών 100kW. Το όχημα ανακτά περίπου 10km αυτονομίας ανά λεπτό και μπορεί να ανακτήσει το 80% της ισχύος του σε λιγότερο από 30 λεπτά. Αυτή η ευελιξία διασφαλίζει ότι, όπου κι αν βρίσκεστε, το ë-C4 ή ë-C4 X σας θα είναι έτοιμο για το επόμενο ταξίδι σας.

Η τεχνολογία V2L, ή αλλιώς ‘Vehicle-to-Load’, δίνει τη δυνατότητα σε ένα ηλεκτρικό όχημα να παρέχει ηλεκτρική ενέργεια σε εξωτερικές συσκευές, μετατρέποντας το αυτοκίνητο σε κινητή και ευέλικτη πηγή ενέργειας. Η Citroën θα ενσωματώσει αυτή τη λειτουργία στα νέα ë-C4 και ë-C4X. Για να χρησιμοποιήσετε το V2L, απλώς συνδέστε την επιθυμητή συσκευή στην ειδική παροχή του οχήματος. Αυτή η πρίζα θα είναι διαθέσιμη ως αξεσουάρ από το πρώτο εξάμηνο του 2025.



Όταν τελειώσαμε την δοκιμή μας τόσο εγώ όσο και ο Πάρις Ποντίκας που ήταν ο πιο ανήσυχος στην οδήγηση ειδικά στα επαρχιακά κομμάτια, συμφωνήσαμε σε ένα πράγμα. Ότι το νέο Citroen C4 είναι ένα αυτοκίνητο που δικαιούται να γίνει best seller. Αν μάλιστα σε όλα αυτά προσθέσουμε και την τιμή τότε θα συμφωνήσουμε απόλυτα.



Τα δύο νέα μοντέλα θα βρίσκονται στις εκθέσεις της Citroen έως τις 15 Φεβρουαρίου, με τιμή εκκίνησης 23.900 ευρώ για το C4 Hybrid 100 YOU και 25.900 ευρώ στην έκδοση YOU των 136 ίππων για το C4 X.



Citroen C4 - Οι τιμές

Hybrid 100 ë-DCS6 YOU! στα 23.900 ευρώ

Hybrid 136 ë-DCS6 PLUS στα 24.900 ευρώ.

Hybrid 136 ë-DCS6 MAX στα 27.900 ευρώ.

BEV 350 136hp PLUS στα 22.969 ευρώ με την κρατική επιδότηση

BEV 420 156hp MAX στα 25.243,55 ευρώ με την κρατική επιδότηση .



Citroen C4 X - Οι τιμές

Hybrid 136 ë-DCS6 YOU! – 25.900 ευρώ

Hybrid 136 ë-DCS6 PLUS στα 27.500 ευρώ

Hybrid 136 ë-DCS6 MAX στα 29.900 ευρώ

BEV 350 136hp PLUS στα 23.954 ευρώ με την κρατική επιδότηση.

BEV 420 156hp MAX στα 26.304 ευρώ με την κρατική επιδότηση.

Kαι αφήσαμε αυτό για το τέλος. Μιλάμε για μια πολύ έξυπνη διαφήμιση με πρωταγωνιστή τον Ε.Τ. έναν μικρό... εξωγήινο, ο οποίος μεταφέρεται μέσα σε ένα C4 από μια γυναίκα. Η τελευταία οδηγώντας ένα C4 με αγωνία προσπαθεί να μεταφέρει τον Ε. στο σημείο όπου θα πάρει το διαστημόπλοιο για να φύγει.

Με ενα διαφορετικό τέλος σε σχέση με την κινηματογραφική ταινία. Ο Ε.Τ. παραμένει στο αυτοκίνητο με το διαστημόπλοιο να...αρπάζει την γυναίκα. Στο τέλος χαρούμενος ο Ε.Τ. οδηγεί το C4 και φεύγει με το διαστημόπλοιο να περνάει από πάνω του. Οι υπεύθυνοι της Citroen μας τον παρουσίασαν δίπλα στο ολοκαίνουργιο μοντέλο.

