Αντίστροφη μέτρηση για τη γιορτή του motorsport στη Μύκονο

Μερικά 24ωρα απομένουν ώσπου η Ελλάδα γίνει για μία ημέρα επίκεντρο του παγκόσμιου motorsport και μάλιστα για καλό σκοπό! Ένα χρόνο μετά από την ημέρα-γιορτή στη Μύκονο, που «άναψε τη σπίθα» του safe-drive.org, έχουμε επανάληψη των δράσεων αλλά αυτή τη φορά, με τη συμμετοχή πληθώρας αστέρων από τους τέσσερις και τους δύο τροχούς.

Ο ιδρυτής του οργανισμού safe-drive.org και εκπρόσωπος της Nazionale Piloti στην Ελλάδα, Κώστας Μαστοράκης, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της ποδοσφαιρικής ομάδας των πιλότων, Mario di Natale, διοργανώνουν ξανά ένα«φιλικό» αγώνα karting στην πίστα Kartland του νησιού του Αιγαίου, που πλαισιώνεται από σειρά εκδηλώσεων με γνώμονα την οδική ασφάλεια.

Φέτος το ραντεβού είναι προγραμματισμένο για τις 24 Αυγούστου και η λίστα οδηγών και αναβατών που έχουν ήδη κάνει check in τα εισιτήρια τους με προορισμό τη Μύκονο, είναι εντυπωσιακή:

- Ο Giancarlo Fisichella των 231 συμμετοχών και 3 νικών στην F1, που είναι πλέον επιτυχημένος οδηγός Αγώνων Αντοχής

- Ο Tonio Liuzzi, πρώην οδηγός της F1 και νυν αγωνοδίκης της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου αθλητισμού

- O Riccardo Patrese, πρώην οδηγός της F1 με 257 GP, 6 νίκες, 8 pole και 37 βάθρα

- O Ivan Capelli, πρώην οδηγός της F1 με 3 βάθρα σε 98 συμμετοχές

- O Luca Filippi, πρώην οδηγός Indycar, Formula E, GP2

- O Maro Engel, οδηγός αγώνων αντοχής και του DTM

- Ο Marco Bezzecchi, αναβάτης της Mooney VR46 Racing στο MotoGP, με 2 νίκες σε 29 εκκινήσεις

- O Franco Morbidelli, αναβάτης της Monster Energy Yamaha MotoGP, με 3 νίκες σε 91 εκκινήσεις

- O θρυλικός Giacomo Agostini, των 8 τίτλων στα 500cc και των 10 νικών στο TT Isle of Man και…

- Ο Vito Popolizio, πρώην οδηγός αγώνων.

Μαζί τους θα είναι και οι ταλαντούχοι Έλληνες οδηγοί Νίκος Φραγκάκης και Γιάννης Δήμος που ξεχωρίζουν στον χώρο του karting αλλά και οι ραλίστες Νίκος Παυλίδης και Γιάννης Κατσαούνης. Στο… grid θα δούμε και το ηθοποιό/παρουσιαστή Κώστα Φραγκολιά.

Όλοι τους, θα περάσουν το ίδιο, πολύ σημαντικό μήνυμα:

FAI COME ME: Corri in pista, non in strada

ΚΑΝΤΟ ΟΠΩΣ ΕΓΩ : Τρέξε στην πίστα, όχι στους δρόμους

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, θα ανακοινωθεί και η έναρξη της συνεργασίας του safe-drive.org με τη Scuola Guida Sicura του Vito Popolizio ενώ ο συγκοινωνιολόγος με ειδικότητα στην οδική ασφάλεια, Νότης Παρασκευόπουλος, θα παρουσιάσει μελέτη ειδικά για τη Μύκονο.

Αρωγοί στην προσπάθεια τ και της Nazionale Piloti, θα είναι το Υπουργείο Τουρισμού, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ο Δήμος Μυκόνου, καθώς επίσης η Κα. Λούλα Λόη Αλαφογιάννη και το Ευρω-Αμερικάνικο συμβούλιο Γυναικών (EAWC).

