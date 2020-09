O Guillermo Fadda θα αλλάξει την θέση της SEAT στην Ευρώπη

Ο Guillermo Fadda αναλαμβάνει τη νέα θέση του Sales Director της SEAT από την 1η Οκτωβρίου. Το στέλεχος είναι μέλος του Ομίλου Volkswagen από το 1995 και μέχρι τώρα κατείχε τη θέση του Vice -president for Sales and Marketing του Volkswagen Group Argentina. Ο Fadda θα ηγηθεί του Ευρωπαϊκού Τμήματος Πωλήσεων της SEAT, μιας νεοσυσταθείσας θέσης προκειμένου να ενισχύσει την ανάπτυξη της εταιρείας στην Ευρώπη και θα αναφέρεται στον SEAT Vice-president for Sales and Marketing Wayne Griffiths.

Ο Guillermo Fadda είναι κάτοχος πτυχίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και MBA από το ESADE.Εργάζεται στο Volkswagen Group από το 1995, όταν εντάχθηκε στη μάρκα AUDI στην Ισπανία. Το 2002, διορίστηκε Marketing Director της AUDI στην Ισπανία, μια θέση που κατείχε μέχρι το 2006. Μεταξύ του 2006 και του 2009 διαχειρίστηκε το Marketing της AUDI Italy, και επέστρεψε στην AUDI Spain το 2009 για να αναλάβει τη θέση του Sales Director. Ακολούθησε η θέση του Managing Director από το 2013, όπου εδραίωσε την ηγεσία της μάρκας στην Iσπανική premium αγορά. Το 2018, o Fadda διορίστηκε Vice -president for Sales and Marketing στο Volkswagen Group Argentina, μια θέση από την οποία ήλεγχε τις Πωλήσεις της Volkswagen (η κορυφαία μάρκα στην αγορά της Αργεντινής), Volkswagen Commercial Vehicles, AUDI, Ducati και Traton Group.

