Όλα τα  μέτρα προστασίας του ομίλου Σαρακάκη για τον κορωνοϊό

Με σύνθημα #ΑνεβάζουμεΤαχύτητα και #ΜένουμεΑσφαλείς, ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη, επίσημος Εισαγωγέας και Διανομέας αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, φορτηγών, λεωφορείων, και μηχανημάτων και εκπροσωπώντας εδώ και δεκαετίες καταξιωμένους, διεθνείς κατασκευαστές όπως Honda Motor Co. Ltd, Mitsubishi Motors Corporation, Volvo, Komatsu Ltd., Massey Ferguson κ.ά., είναι έτοιμος να υποδεχτεί τους πελάτες του και τους συνεργάτες του στις πρόσφατα ανακαινισμένες εκθέσεις Honda Cars, Honda Moto, Mitsubishi Motors και Volvo, στα συνεργεία-φανοποιεία και τους πάγκους ανταλλακτικών στη Λεωφ. Αθηνών 71 όπου τηρούνται ευλαβικά όλα τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Τα μέτρα πρόληψης και προστασίας για τον κορωνοϊό.

Τα μέτρα πρόληψης και προστασίας που έχουν τεθεί σε άμεση εφαρμογή χωρίζονται σε: α) Μέτρα Ατομικής Υγιεινής, β) Μέτρα στις Εγκαταστάσεις γ) Οργανωτικά Μέτρα και δ) Μέτρα Παρακολούθησης της Υγείας των Εργαζομένων.

Όσον αφορά τις εγκαταστάσεις του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη, έχουν ληφθεί τα εξής μέτρα:

Τοποθέτηση απολυμαντικών συσκευών στους χώρους των εγκαταστάσεων. Παράδοση ψεκαστήρων χειρός με απολυμαντικό υγρό σε όλα τα τμήματα. Παράδοση γαντιών μιας χρήσης στα συνεργεία, τις αποθήκες, τους πάγκους ανταλλακτικών και την υποδοχή.

Έχουν διατεθεί μάσκες για το προσωπικό του ΟΕΣ και όπου υπάρχει αλληλεπίδραση με το κοινό, υπάρχει σήμανση όπου συστήνεται αυστηρά στους πελάτες να φοράνε μάσκα, όταν εισέρχονται στις εγκαταστάσεις του Ομίλου.

Ολοκλήρωση συντήρησης των κλιματιστικών μονάδων (κεντρικός κλιματισμός και αυτόνομες μικρές κλιματιστικές μονάδες) και σχολαστικός καθαρισμός/απολύμανση των φίλτρων αυτών.

Πραγματοποίηση γενικής απολύμανσης από εξειδικευμένο συνεργείο σε όλους τους χώρους των εγκαταστάσεων.

Απολύμανση εξωτερικά και εσωτερικά όλων των οχημάτων που παραδίδονται στους πελάτες από τις εκθέσεις και τα συνεργεία με ειδικό χημικό διάλυμα πιστοποιημένο για την αντιβακτηριδιακή και αντιμικροβιακή του δράση και εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ.

Τοποθέτηση γυάλινων διαχωριστικών επιφανειών για τον περιορισμό της έκθεσης σε πιθανό μικροβιακό φορτίο μεταξύ εργαζομένων, επισκεπτών και πελατών.

Τοποθέτηση διαγραμμίσεων στο πάτωμα για την τήρηση αποστάσεων ασφαλείας.

Τοποθέτηση ενημερωτικών υλικών για την αποφυγή συνωστισμού.

Συστηματικός καθαρισμός όλων των χώρων στις εγκαταστάσεις με ειδικό απολυμαντικό προϊόν.

Τοποθέτηση χημικών τουαλετών στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στην Αθήνα για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών του συνεργείου φορτηγών.

Επίσης, σε συνέχεια των σχετικών οδηγιών της πολιτείας, εφαρμόζεται το μέτρο του μέγιστου αριθμού επιτρεπόμενων ατόμων σε εκθέσεις, συνεργεία, πάγκους, υποδοχή, αποθήκες, γραφεία και κοινόχρηστους χώρους και όπου είναι απαραίτητο, πραγματοποιούνται χωροταξικές αλλαγές για να πληρούνται οι προϋποθέσεις των ελάχιστων τετραγωνικών μέτρων ανά άτομο και της ελάχιστης απόστασης μεταξύ των θέσεων εργασίας.