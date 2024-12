Παναθηναϊκός: Σοκαριστικός τραυματισμός Λεσόρ - Έκλαιγε ο κόσμος στο ΟΑΚΑ

«Πάγωσε» το ΟΑΚΑ στην εκκίνηση της τρίτης περιόδου του αγώνα Παναθηναϊκού - Μπασκόνια, με τον σοκαριστικό τραυματισμό του Ματίας Λεσόρ.

Ο Γάλλος σέντερ γύρισε το πόδι του σε επίθεση του Παναθηναϊκού και με το που προσγειώθηκε στο glass floor άρχισε να σφαδάζει από τους πόνους και τις φωνές του να καλύπτουν ακόμα και τις φωνές των φιλάθλων!

Σοκ στον κόσμο του Παναθηναϊκού μετά τον τραυματισμό του Λεσόρ στο παρκέ / Φωτογραφίες Eurokinissi (Στέλιος Στεφάνου - Αργυρώ Αναστασίου)

Αμέσως το ιατρικό επιτελείο των πρωταθλητών Ευρώπης έπεσε πάνω στον Λεσόρ, τη στιγμή που οι Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Κώστας Σλούκας και Κέντρικ Ναν ήταν σοκαρισμένοι από τον τραυματισμό, με τον Ισπανό και τον αρχηγό του «τριφυλλιού» μάλιστα να δακρύζουν...

Όλο το γήπεδο είχε μείνει με τα χέρια στο κεφάλι και ανοιχτό το στόμα, με τον Λεσόρ να σηκώνεται μόνος του και κουτσαίνοντας να τρέχει στα αποδυτήρια.

Mathias Lessort's cries of pain were so loud. Everyone in shock in OAKA.



Mathias Lessort stay strong 🙏 pic.twitter.com/DTUBLjaarD