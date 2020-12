O κουρέας του Αντετοκούνμπο αποκάλυψε κάτι αλλά μετά το μετάνιωσε

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι το πρόσωπο που απασχολεί πολύ τα ΜΜΕ και πάντα για καλό σκοπό.

Ο Greak Freak έχει πολλούς θαυμαστές οι οποίοι θέλουν διακαώς να μαθαίνουν τα νέα του.

Αυτή τη φορά όμως μία αποκάλυψη για τον Γιάννη ήρθε από τον κουρέα του η οποία είχε να κάνει με τη συνέχιση της καριέρας του στους Μπακς.

«Σ’ αγαπώ αδερφέ και πήγαινε εκεί που είναι καλύτερα για την οικογένειά σου», έγραψε στο twitter δημοσιεύοντας μία φωτογραφία του Greak Freak.

Bucks' team barber makes post thanking Giannis for the past 6 years



"Love you bro and go do what’s best for your family!"



(Via r/nba) pic.twitter.com/NzPXIhfelb