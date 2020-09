Παναθηναϊκός: Ενθουσιασμός για την πράσινη φανέλα

Ενθουσιασμός επικρατεί στις τάξεις των φίλων του Παναθηναϊκού με τις νέες φανέλες της ομάδας.

Μετά τη λευκή φανέλα με τη λεπτή πράσινη ρίγα που εξανλτήθηκε τη Δευτέρα, την Τρίτη εξαντλήθηκε και η πράσινη.

Panathinaikos three new shirts for 2020/21 season at the National Garden! • Οι τρεις νέες φανέλες του Παναθηναϊκού για τη σεζόν 2020/21 στον Εθνικό Κήπο! #Panathinaikos #paofc20_21 #LikeGreensDo #Kappa pic.twitter.com/yZ9qvE2evV