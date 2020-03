O Mέσι μαγεύει και στο «toilet paper challenge»!

Δείτε στο βίντεο τον εκπληκτικό Μέσι και πώς κατάφερε να κάνει την Μπαρτσελόνα να νικήσει τη Μπέτις

Ο Μέσι παραμένει μάγος ακόμη κι να παίζει μπάλα με το ρολό από το χαρτί τουαλέτας!

Το «toilet paper challenge» έχει γίνει viral καθώς οι ποδοσφαιριστές κάθονται σπίτι λόγω κορωνοϊού και κάνουν «γκελάκια» με το χαρτί υγείας.

