Ο Ολυμπιακός κέρδισε με σκορ 81-78 τον Παναθηναϊκό

Με «όπλα» την άμυνα και την ψυχραιμία, ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε θριαμβευτής στο ευρωπαϊκό ντέρμπι «αιωνίων», μπαίνοντας και πάλι δυνατά στο κόλπο της πρόκρισης στα πλέι οφ της Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 81-78 του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ, για την 27η αγωνιστική, και με ρεκόρ 12-15 έκαναν... άλμα οκτάδας. Στον αντίποδα, οι «πράσινοι», που μέτρησαν μόλις 1/20 τρίποντα, υπέστησαν τη 13η ήττα τους, με την οποία θέτουν πλέον σε κίνδυνο την έκτη θέση της κατάταξης.

Yet another HUGE slam from @ShaqInTheBox 💥#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/5doBiv5dxX