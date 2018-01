Η Βρετανική κατασκευάστρια εταιρία premium αυτοκινήτων ενισχύει τον προηγμένο χαρακτήρα και την απήχηση των μοντέλων της στη μικρή κατηγορία, ανανεώνοντάς τα στιλιστικά και πλαισιώνοντάς τα με πρωτοποριακές τεχνολογίες.. Διατίθεται με τρεις τύπους αμαξώματος για διασκεδαστική οδήγηση σε περιβάλλον πόλης. Μία σχεδιαστική παρέμβαση στους γνώριμους στρογγυλούς προβολείς κάνουν τη φυσιογνωμία των νέων 3θυρων και 5θυρων MINI και του νέου MINI Cabrio ακόμα πιο εκφραστική. Στους στάνταρ προβολείς αλογόνου, προστίθεται μία εντυπωσιακή πινελιά μέσω ενός black panel. Η τελευταία γενιά των μονάδων LED για τη μεσαία και μεγάλη σκάλα προσφέρει αυξημένη φωτεινότητα. Η λειτουργία των φώτων ημέρας καινοτόμα τεχνολογία με την τεχνολογία Matrix και των φλας βασίζεται σε ένα περιφερειακό δακτύλιο.

Το εντυπωσιακό μοτίβο της Βρετανικής σημαίας αποτυπώνεται στη δομή των λειτουργιών φώτων. Τα φλας είναι οριζόντια διατεταγμένα και τα φώτα φρένων κάθετα ευθυγραμμισμένα, με τα πίσω φώτα να αντιπροσωπεύουν τις διαγώνιες γραμμές της Βρετανικής σημαίας. Για να εξασφαλίζεται ο αρμονικός φωτισμός, όλες οι πηγές φωτός που σχηματίζουν το μοτίβο Union Jack χρησιμοποιούν τεχνολογία LED. Το νέο λογότυπο MINI διακρίνεται για τη σαφήνεια και το αυθεντικό του στυλ, και εμφανίζεται στο καπό, την πίσω πόρτα, το τιμόνι, την οθόνη του κεντρικού οργάνου και το τηλεχειριστήριο σε όλα τα μοντέλα. Πρόκειται για μία νέα ερμηνεία του υπάρχοντος λογοτύπου, τώρα σε 2D "flat design".

Επιπλέον, το νέο MINI Yours Interior Style Piano Black διατίθεται τώρα με φωτισμό. Το πρόγραμμα MINI Yours Customised περιλαμβάνει προϊόντα retrofit, τα οποία μπορούν να σχεδιάζονται από τους ίδιους τους πελάτες και να κατασκευάζονται με ακρίβεια σύμφωνα με αυτές τις ατομικές προδιαγραφές. Η γκάμα MINI Yours Customised περιλαμβάνει ένθετα φλας, διακοσμητικές λωρίδες για το εσωτερικό στην πλευρά του συνοδηγού, φωτιζόμενα μαρσπιέ (LED) και προβολάκια LED στις πόρτες.

Μία λεπτομερής αναθεώρηση των κινητήρων που προσφέρονται για τα νέα MINI (3θυρο, 5θυρο και Cabrio) ανεβάζει τον πήχη στο τομέα της διασκεδαστικής οδήγησης. Επίσης, πετυχαίνει μείωση της κατανάλωσης και των εκπομπών CO2 έως 5%, που ήδη πληρούν τα αυστηρά μελλοντικά πρότυπα ρύπων. Περαιτέρω βελτιώσεις έχουν γίνει σε όλη τη γκάμα και πιο συγκεκριμένα στο βασικό κινητήρα, στην Τεχνολογία MINI TwinPower Turbo, στα ηλεκτρονικά κινητήρα, στην παροχή λαδιού, στην εισαγωγή αέρα, στο σύστημα ψύξης και στα συστήματα εξαγωγής. Εξάλλου, μειώθηκε το βάρος των μονάδων κίνησης. Τα καλύμματα των κινητήρων κατασκευάζονται από πλαστικό ενισχυμένο με ανθρακονήματα (CFRP), με αποτέλεσμα να είναι και αυτά ελαφρύτερα. Το υλικό που χρησιμοποιείται είναι ανακυκλωμένο ανθρακόνημα που παράγεται κατά την κατασκευή των αυτοκινήτων BMW i.

Οι 3κύλινδροι βενζινοκινητήρες του MINI One First και του MINI One αντλούν την ισχύ τους από 1.500 κυβ. εκ. Αυτό αυξάνει τη μέγιστη ροπή κατά 10 Nm, ανεβάζοντάς την σε 160 και 190 Nm αντίστοιχα. Όλοι οι βενζινοκινητήρες έχουν άμεσο ψεκασμό με μέγιστη πίεση αυξημένη από 200 σε 350 bar και φτερωτή υπερσυμπιεστή από υλικό πολύ ανθεκτικό στη θερμότητα. Ο άμεσος ψεκασμός common rail των κινητήρων diesel εξασφαλίζει ότι το καύσιμο τροφοδοτείται στους θαλάμους καύσης με ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια. Για το σκοπό αυτό, η μέγιστη πίεση ψεκασμού στους 3κύλινδρους κινητήρες των MINI One D και MINI Cooper D έχει αυξηθεί στα 2.200 bar και στον 4-κύλινδρο του MINI Cooper SD στα 2.500 bar. Τέλος, ο ισχυρότερος από τους τρεις diesel διαθέτει τώρα υπερσυμπίεση δύο σταδίων.

Εναλλακτικά, αντί του στάνταρ 6-τάχυτου μηχανικού κιβωτίου, ένα 7-τάχυτο κιβώτιο Steptronic με διπλό συμπλέκτη διατίθεται προαιρετικά για τα μοντέλα MINI One, MINI Cooper, MINI Cooper S και MINI Cooper D. Ένα 7-τάχυτο σπορ κιβώτιο Steptronic με διπλό συμπλέκτη διατίθεται επίσης για το MINI Cooper S με χειριστήρια αλλαγών (shift paddles) στο τιμόνι με άμεση μηχανική παρέμβαση στις αλλαγές σχέσεων. Το MINI Cooper SD συνοδεύεται στάνταρ από ένα 8-τάχυτο κιβώτιο Steptronic. Όλα τα κιβώτια Steptronic που διατίθενται για τα νέα 3θυρα και 5θυρα MINI και το νέο MINI Cabrio επιτρέπουν τη χρήση της λειτουργίας coasting σε MID και GREEN mode καθώς και της τελευταίας γενιάς της λειτουργίας auto start/stop.

Το νέας σχεδίασης 3άκτινο τιμόνι των 3θυρων και 5θυρων MINI, και του MINI Cabrio περιλαμβάνει τώρα μπουτόν πολλαπλών λειτουργιών Η στάνταρ έκδοση περιλαμβάνει ηχοσύστημα με έγχρωμη οθόνη 6,5 ιντσών στο κεντρικό όργανο και ενσωμάτωση κινητού τηλεφώνου μέσω Bluetooth. Η Οθόνη Ελέγχου (Control Display) προσφέρει λειτουργία αφής σε συνδυασμό με το προαιρετικό Radio MINI Visual Boost και ένα σύστημα πλοήγησης.

Ο καινοτόμος, προαιρετικός εξοπλισμός που προσφέρεται για τα νέα 3θυρα και 5θυρα MINI και το νέο MINI Cabrio περιλαμβάνει δυνατότητα ασύρματης φόρτισης κινητού. Το προαιρετικό MINI Excitement Package προσφέρει τώρα προβολή λογοτύπου MINI στην πλευρά του οδηγού. Με τις νέες λειτουργίες MINI Connected, η MINI προσφέρει μία μεγάλη ποικιλία ψηφιακών υπηρεσιών επιπέδου premium που είναι μοναδική στη μικρή κατηγορία. Ανάμεσα στα νέα χαρακτηριστικά είναι Real Time Traffic Information και η αυτόματη ενημέρωση χαρτών πλοήγησης μέσω σύνδεσης κινητού τηλεφώνου, η προσωπική Υπηρεσία Concierge και το ιντερνετικό portal MINI Online με ειδήσεις, δελτία καιρού και επισκόπηση τιμών καυσίμου. Υπάρχει επίσης προαιρετική προεγκατάσταση για Apple CarPlay.

Οι νέες υπηρεσίες διατίθενται σε τρία πακέτα. Το Connected Media περιλαμβάνει ψηφιακές δυνατότητες ενημέρωσης/ψυχαγωγίας που μπορούν να χρησιμοποιούνται με το Radio MINI Visual Boost, ενώ το Connected Navigation μετατρέπει το σύστημα πλοήγησης MINI σε ένα ευφυώς δικτυωμένο κέντρο πληροφοριών. Το πακέτο Connected Navigation Plus περιλαμβάνει όλες τις λειτουργίες MINI Connected XL.

Ο προσωπικός βοηθός ταξιδιού MINI Connected επιτρέπει τώρα στους οδηγούς των νέων 3θυρων και 5θυρων MINI και του νέου MINI Cabrio να ενσωματώνουν το όχημα και το πρόγραμμα μετακινήσεών τους στην καθημερινή ψηφιακή τους ρουτίνα. Η δικτύωση του MINI γίνεται μέσω μιας κάρτας SIM ενσωματωμένης στο όχημα: αυτή πληροί τα πρότυπα επικοινωνιών μέσω κινητού 4G. Επίσης επιτρέπει τη χρήση των MINI Teleservices και Intelligent Emergency Call με αυτόματη ανίχνευση της θέσης του οχήματος και της σφοδρότητας του ατυχήματος.

Οι υπηρεσίες που διατίθενται τώρα με τα νέα ΜΙΝΙ (3θυρο, 5θυρο και Cabrio) για πρώτη φορά περιλαμβάνουν το MINI Find Mate. Αυτό αποτελείται από τις λεγόμενες ετικέτες με ασύρματη λειτουργία ανίχνευσης, οι οποίες μπορούν να τοποθετηθούν σε αντικείμενα που χρησιμοποιούνται συχνά και είδη ταξιδιού όπως τσάντες, βαλίτσες, μπρελόκ και σακίδια. Η θέση τους μπορεί όχι μόνο να εμφανίζεται στον υπολογιστή ταξιδιού αλλά και στο MINI Connected App σε ένα smartphone. Με το MINI Find Mate, ο χρήστης θα εντοπίζει αμέσως τα προσωπικά του αντικείμενα και δεν θα ξεχνά να τα πάρει μαζί του.Προισπαθήσαμε να σας δώσουμε όσο πιο αναλυτικά γινόταν τα στοιχεία της ανανέωσης του MINI.

Βαγγέλης Γκούμας