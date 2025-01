Shopping Star: Επιλέξτε το ιδανικό κλασικό look για τα γενέθλιά σας

Θέλετε να επιλέξτε ένα πιο κλασικό look για τα γενέθλιά σας, ταυτόχρονα να εντυπωσιάσετε με το μοναδικό outfit σας και να μαγνητίσετε όλα τα βλέμματα;

Δείτε τι συμβουλεύει η ειδικός της μόδας Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

«Για εσάς που θέλετε ένα πιο κλασικό look για να παρτάρετε στα γενέθλιά σας, μία ολόσωμη φόρμα σε ένα off white χρώμα με halter neck είναι η ιδανική επιλογή. Από πάνω επιλέξτε να φορέσετε μία διάφανη ζακέτα από οργάντζα και το look θα αναβαθμιστεί».

«Επιλέξτε επίσης, μία κλασική μυτερή γόβα στα πόδια σας, στο ίδιο χρώμα και ωραία, αφράτα μαλλιά. Στο μακιγιάζ, δε θέλουμε υπερβολές, ένα κόκκινο κραγιόν είναι ό,τι πρέπει».

