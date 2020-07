Καλοκαίρι 2020: Αυτά είναι τα ωραιότερα μαγιό των Ελληνίδων celebrities

Η εποχή που αγαπώ 💖 Καλωσόρισες καλοκαίρι .... Καλωσορίσατε κ πάλι Mo-Shield βραχιολάκια 💖 Για το χέρι , για το πόδι , για τα μαλλιά ,απωθητικό ,αδιάβροχο βραχιολάκι με φυσικά συστατικά, προστατεύει όλη την οικογένεια από τα κουνούπια 👌 Σε τέσσερα χρώματα 💖 @moshieldgr #Moshield #IncectRepellentBand

A post shared by Fay Skorda (@fayskorda) on May 23, 2020 at 10:48am PDT