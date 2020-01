Πουλόβερ: Φόρεσέ το με τρεις διαφορετικούς τρόπους

Ένα χαρακτηριστικό στον κόσμο της μόδας είναι πως οι τάσεις που βγαίνουν έξω από την νόρμα, καταφέρνουν να ξεχωρίσουν και να αγαπηθούν πολύ από τις τολμηρές street stylers. Ένα νέο τρόπο για να φορέσεις το πουλόβερ σου, φαίνεται πως έχουν σκεφτεί αγαπημένες fashion influencers και η αλήθεια είναι πως μας εντυπωσίασε πολύ.

Ένα αγαπημένο πουλόβερ όλες έχουμε! Ο τρόπος που το φοράμε όμως, σίγουρα δεν είναι μόνο ένας.

Πώς θα σου φαινόταν να φορέσεις ένα πουλόβερ κανονικά και να ρίξεις ένα ακόμη δεμένο στους ώμους; Κάτι που μας θυμίζει και λίγο Άνοιξη...

Μπορείς ακόμη να φορέσεις το πουλόβερ σου και ως κασκόλ! Είναι πανεύκολο και φαίνεται πως στο εξωτερικό είναι μια από τις μεγαλύτερες τάσεις.

Αν είσαι ακόμη πιο τολμηρή μπορείς να φορέσεις μόνο το ένα μανίκι και το άλλο να το περάσεις εξωτερικά από τον λαιμό σου.

Μη διστάζεις να τα δοκιμάσεις όλα αυτά. Η μόδα δεν έχει δεσμούς και κανόνες... άλλωστε θα καταφέρεις να ξεχωρίσεις μόνο αν είσαι ξεχωριστή!

Δοκίμασε νέους τρόπους και προσπάθησε να σκέφτεσαι ''out of the box''! Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, πως όσοι έχουν επιτύχει, είναι επειδή έχουν ξεχωρίσει.

Συντάκτης: Τόνια Τζαφέρη

Πηγή: allyou.gr