Eurovision 2025: «Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη»- Αποθέωση της Klavdia στο X

Άκρως εντυπωσιακή και συνάμα συγκινητική εμφάνισε πραγματοποίησε η Klavdia στον Β’ Ημιτελικό της Eurovision 2025.

Η εκπρόσωπος της Ελλάδας στον μουσικό διαγωνισμό κατάφερε να πάρει το πολυπόθητο εισιτήριο του μεγάλου τελικού και έτσι θα απολαύσουμε και πάλι την Αστερομάτα στη σκηνή.

Μετά την εξαιρετική της εμφάνιση, η Klavdia γνώρισε την αποθέωση στο Χ για την καθηλωτική της ερμηνεία.

«Η φωνή της είναι αψεγάδιαστη», «Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη», «Μπράβο, μας συγκίνησες», ήταν ορισμένα από τα σχόλια.

Amazing voice…….

Great performance ……

Deserves to be in the final….

Vote for Greece…….

Good luck Klavdia…….#Eurovision2025 #Eurovision #eurovisiongr pic.twitter.com/68ewb8NWMN