Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Star τη Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα

Τη Μεγάλη Εβδομάδα (14 - 19/4), την Κυριακή του Πάσχα (20/4) και Δευτέρα του Πάσχα (21/4) το πρόγραμμα του Star διαφοροποιείται.

Οι ζωντανές μας εκπομπές «Breakfast@Star» (Δευτέρα έως Παρασκευή στις 08:45) και «Αλήθειες με τη Ζήνα» (Δευτέρα έως Παρασκευή στις 11:45) δεν θα μεταδοθούν από Μ. Πέμπτη 17/4 έως Δευτέρα του Πάσχα 21/4.

Η ξένη σειρά «Τα φιλαράκια» (Δευτέρα έως Παρασκευή στις 14:00 & Σαββατοκύριακο στις 15:30) δεν θα μεταδοθεί από Μ. Δευτέρα 14/4 έως Δευτέρα του Πάσχα 21/4.

Το Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική Γλώσσα δεν θα μεταδοθεί από Μ. Πέμπτη 17/4 έως Κυριακή του Πάσχα 20/4.

Η εκπομπή «Shopping Star» δεν θα μεταδοθεί από Μ. Δευτέρα 14/4 έως Μ. Παρασκευή 18/4.

Η εκπομπή «Cash or Trash» (Δευτέρα έως Παρασκευή στις 17:25) τη Μ. Δευτέρα 14/4 και τη Μ. Τρίτη 15/4 θα μεταδοθεί σε επανάληψη εκτάκτως στις 14:00. Από τη Μ. Τετάρτη 16/4 έως τη Μ. Παρασκευή 18/4 η εκπομπή δεν θα μεταδοθεί.

Το παιχνίδι «Τροχός της Τύχης» (Δευτέρα έως Κυριακή στις 18:25) δεν θα μεταδοθεί από τη Μ. Πέμπτη 17/4 έως και Κυριακή του Πάσχα 20/4.

Ο διαγωνισμός μαγειρικής «MasterChef 2025» (Δευτέρα έως Παρασκευή στις 21:00) δεν θα μεταδοθεί από Μ. Τετάρτη 16/4 έως Τρίτη 22/4.

Η εκπομπή «Stars System» (Σάββατο στις 13:00) δεν θα μεταδοθεί Μ. Σάββατο 19/4.

Η εκπομπή «Traction» (Κυριακή στις 14:10), δεν θα μεταδοθεί την Κυριακή του Πάσχα 20/4.

Η ξένη σειρά του Σαββατοκύριακου «Two and a half men» δεν θα μεταδοθεί το Μ. Σάββατο 19/4 και την Κυριακή του Πάσχα 20/4.

Όμορφοι σαν την Ελλάδα - Νέο Επεισόδιο

Τη Μ. Τετάρτη 16/4 στις 14:00 θα προβληθεί νέο επεισόδιο της εκπομπής «Όμορφοι σαν την Ελλάδα». Ο Χάρης Λεμπιδάκης ταξιδεύει στην Ολλανδία και συναντάει Έλληνες που έφτιαξαν εκεί μια νέα ζωή, σε ένα μοναδικό οδοιπορικό με δυνατές συγκινήσεις!

Θα ακολουθήσει αναλυτικό δελτίο Τύπου.

Από τη Μ. Πέμπτη 17/4 έως και τη Δευτέρα του Πάσχα 21/4, τα πρωινά στο Star θα γεμίσουν χρώμα, μαγεία, παιχνίδι στην πιο διασκεδαστική, συναρπαστική ζώνη παιδικών, τη μοναδική Starland! Τα παιδιά θα απολαύσουν ακόμα περισσότερο τους σούπερ, αλλά και τους αστείους, αγαπημένους τους ήρωες και οι απίθανες περιπέτειές τους θα τους ταξιδέψουν στα πιο απίστευτα μέρη και θα τους κρατήσουν την καλύτερη συντροφιά!

The Looney Tunes Show, Tom and Jerry Show, Ο Σκανδαλιάρης Τοτός, Oddbods, Booba, Peppa Pig, Το κουκλόσπιτο της Γκάμπι, Bing,

Η Μάσα και ο Αρκούδος, Miraculous Lady Bug, Croods Family Tree,

Ο Γκρίζι και τα Λέμινγκς, Bluey, Kung Fu Panda, PJ Masks,

Η Τρου και το βασίλειο του ουράνιου τόξου, Sonic Boom,

Εκτός, όμως, από τις αγαπημένες σειρές, τα παιδιά δίνουν τηλεοπτικό ραντεβού και με υπέροχες παιδικές ταινίες!

🐞Garfield: Η Ταινία (Κυριακή 13/4 στις 12:15), ο πιο αγαπημένος τεμπέλης γάτος ολόκληρου του κόσμου!

🐞Εγώ, ο απαισιότατος 3 (Σάββατο 12/4 στις 22:50 & Μ. Πέμπτη 17/4 στις 11:00), ο αγαπημένος Γκρου σε άλλη μια ξεκαρδιστική περιπέτεια, για μικρούς και μεγάλους!

🐞Super Mario Bros: Η Ταινία (Σάββατο 12/4 στις 20:45 σε Α’ Τηλεοπτική Προβολή & Μ. Παρασκευή 18/4 στις 10:15), μια συναρπαστική ταινία κινουμένων σχεδίων, βασισμένη στον κόσμο του Super Mario Bros!

🐞Ζουμπαίος και Ιουλιέτα (Μ. Σάββατο 19/4 στις 10:45) , η θρυλική ιστορία αγάπης ανάμεσα στον Ρωμαίο και στην Ιουλιέτα, στην πιο ανατρεπτική εκδοχή της!

🐞Μάσκα Junior (Κυριακή του Πάσχα 20/4 στις 10:45), ένας πατέρας, ένας γιος, ένας σκύλος, μια μαγική μάσκα και ο…Θεός της Σκανταλιάς, σε μια διασκεδαστική, οικογενειακή ταινία!

🐞Οι πελαργοί (Δευτέρα του Πάσχα 21/4 στις 11:15), περιπέτεια, χιούμορ και όμορφα συναισθήματα «γεννά» η ιστορία του πελαργού Τζούνιορ!

Εξαιρετικές κινηματογραφικές επιλογές, αλλά και ταινίες για όλη την οικογένεια, ξένες και ελληνικές και σε Α΄ Τηλεοπτική Προβολή!

🐞Η Φάλαινα σε Α΄ Τηλεοπτική Προβολή (Κυριακή 13/4 στις 23:15), μια καθηλωτική σύγχρονη κοινωνική ταινία, με τον Μπρένταν Φρέιζερ να δίνει την ερμηνεία της ζωής του, κερδίζοντας τις εντυπώσεις και το Όσκαρ.

🐞All my life σε Α΄ Τηλεοπτική Προβολή (Μ. Πέμπτη 17/4 στις 13:00), ένα ρομαντικό δράμα για τη δύναμη της αγάπης, βασισμένο σε αληθινά γεγονότα.

🐞Το ημερολόγιο του Χένρι σε Α΄ Τηλεοπτική Προβολή (Μ. Πέμπτη 17/4 στις 00:45), μια βαθιά συγκινητική ταινία.

🐞Θεέ μου τι σου κάναμε 3; σε Α΄ Τηλεοπτική Προβολή (Δευτέρα του Πάσχα 21/4 στις 21:00), τα ξεκαρδιστικά οικογενειακά ….παθήματα του μπαμπά Κλοντ Βερνέιγ!

🐞Βασιλιάς Αρθούρος: Ο θρύλος του σπαθιού (Μ. Δευτέρα 14/4 στις 23:30), ο Αρθούρος και το θρυλικό Εξκάλιμπερ, σε μια υπέροχη περιπέτεια εποχής.

🐞Μια σχέση στοργής (Μ. Τετάρτη 16/4 στις 15:45), βασισμένη σε αληθινή ιστορία με την Σάντρα Μπούλοκ σε μια οσκαρική ερμηνεία.

🐞MoonfalI: Η σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού (Μ. Τετάρτη 16/4 στις 21:00), μυστήριο και επιστημονική φαντασία με την υπογραφή του μετρ του είδους Ρόλαντ Έμεριχ.

🐞Οικογενειακοί δεσμοί: (Μ. Τετάρτη 16/4 στις 23:40), οικογενειακό δράμα για τη δύναμη της αγάπης και της δικαιοσύνης, που οπλίζει σώμα και ψυχή.

🐞33 Ψυχές (Μ. Πέμπτη 17/4 στις 17:15), μια αληθινή ιστορία που μας θυμίζει τα θαύματα που δημιουργεί η δύναμη της πίστης.

🐞Το πράσινο μίλι (Μ. Πέμπτη 17/4 στις 21:00), ένα δράμα υπαρξιακών προεκτάσεων και προβληματισμού πάνω στις ανθρώπινες αξίες, που βασίζεται εξ’ ολοκλήρου στις «εσωτερικές» ερμηνείες των πρωταγωνιστών, με επικεφαλής τον βραβευμένο με δύο Όσκαρ Τομ Χανκς.

🐞Το όνομα μου είναι Σαμ (Μ. Παρασκευή 18/4 στις 12:15), ο Σον Πεν σε μια συγκλονιστική ερμηνεία, για την οποία ήταν υποψήφιος για Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου.

🐞Επιθυμίες στο …παρά πέντε (Μ. Παρασκευή 18/4 στις 15:15), Τζακ Νίκολσον και Μόργκαν Φρίμαν εκπληρώνουν τις…ανεκπλήρωτες επιθυμίες τους!

🐞Εξαιρετικά δυνατά και απίστευτα κοντά (Μ. Παρασκευή 18/4 στις 17:15), η προσπάθεια ενός ευαίσθητου αγοριού να κατανοήσει έναν παράλογα βίαιο κόσμο και να συμφιλιωθεί με την παρουσία της απουσίας. H ταινία προτάθηκε βραβείο για Όσκαρ καλύτερης Ταινίας του 2011.

🐞Η απίστευτη ιστορία του Μπέντζαμιν Μπάτον (Μ. Παρασκευή 18/4 στις 21:00), ένα κινηματογραφικό, μοναδικό ταξίδι στον χρόνο, με πρωταγωνιστές τους λαμπερούς Μπραντ Πιτ και Κέιτ Μπλάνσετ. Απέσπασε τρία Οσκαρ: Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης, Οπτικών Εφέ και Μακιγιάζ, ενώ ήταν υποψήφια σε δέκα επιπλέον κατηγορίες.

🐞Η Μαύρη Καλλονή (Μ. Σάββατο 19/4 στις 17:30), πρόκειται για την έκτη κινηματογραφική διασκευή του διάσημου μυθιστορήματος του 1887 της Anna Sewell.

🐞Θεός για μια εβδομάδα (Μ. Σάββατο 19/4 στις 21:00 & Κυριακή του Πάσχα στις 15:30),το να είσαι Θεός, έστω και για μια εβδομάδα αποδεικνύεται δύσκολη δουλειά, ακόμα και για τον ταλαντούχο Τζιμ Κάρει, που χαρίζει πολύ γέλιο!

🐞 Η οργή των τιτάνων (Μ. Σάββατο 19/4 στις 23:15) & Η Τιτανομαχία (Κυριακή του Πάσχα 20/4 στις 17:45), ο απόλυτος αγώνας για εξουσία και δύναμη ανάμεσα σε ανθρώπους και βασιλείς, βασιλείς και Θεούς!

🐞Mama Mia: Here we go again! (Κυριακή του Πάσχα 20/4 στις 12:45), θα μας ξεσηκώσει ξανά με τη μουσική των ΑΒΒΑ!

🐞300 (Κυριακή του Πάσχα 20/4 στις 23:00), η περίφημη εικονογραφημένη νουβέλα του Φρανκ Μίλερ μεταφέρεται με εντυπωσιακά αποτελέσματα στη μεγάλη οθόνη. Ένα ψηφιακό υπερθέαμα επικών προδιαγραφών!

🐞Η μεγάλη των μπάτσων σχολή Νο7 (Δευτέρα του Πάσχα 21/4 στις 13:00), το τελευταίο κεφάλαιο της ομώνυμης σειράς ταινιών, που χαρίζουν πάντα γέλιο.

🐞Ο άνθρωπος του Θεού (Κυριακή 13/4 στις 21:00 & Μ. Τρίτη 15/4 στις 16:00), η συνταρακτική βιογραφία του θαυματουργού Άγιου Νεκταρίου.

🐞Ο εξυπνάκιας (Μ. Δευτέρα 14/4 στις 16:00), ο Νίκος Σταυρίδης αναζητά υπάλληλο αλλά και γαμπρό με συγκεκριμένες προδιαγραφές και ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ διαθέτει τα προσόντα!

🐞Ο παράς και ο φουκαράς (Κυριακή του Πάσχα 20/4 στις 21:00), ο…φουκαράς Κώστας Χατζηχρήστος, αναζητά τον παρά και τον βρίσκει στην…Αγία Λολίτα! Μαζί του Μάρθα Καραγιάννη και Μάρθα Βούρτση, ο Βασίλης Αυλωνίτης και ο Γιώργος Βογιατζής.

Πολλές ευχές για Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα!

Το Άγιο Φως ας φωτίσει τις ζωές μας με υγεία

και ας γεννήσει στις ψυχές μας αγάπη και ελπίδα!

