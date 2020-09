Ο Γιώργος Αγγελόπουλος θα παρουσιάσει εκπομπή στην τηλεόραση

Τις τελευταίες ημέρες υπάρχει μία έντονη φημολογία που θέλει τον Γιώργο Αγγελόπουλο να επιστρέφει στην τηλεόραση μέσα από τη συμμετοχή του στο «Just The 2 Of Us».

Σύμφωνα με τον Στέφανο Κωνσταντινίδη ο Ντάνος ετοιμάζει το επόμενο επαγγελματικό του βήμα και θα τον δούμε να παρουσιάζει όχι μία αλλά δύο τηλεοπτικές εκπομπές.

«Πριν από δύο ημέρες, ο Ντάνος συναντήθηκε με τον παραγωγό Νίκο Κοκλώνη και του έδωσε «γη και ύδωρ» αρκεί να συνεργαστούν. Το μεσημέρι της Πέμπτης (24/09) υπήρξε και ένα νέο 3ωρο ραντεβού όπου ο Γιώργος Αγγελόπουλος έφερε κάποια projects από το εξωτερικό που θα έβλεπε τον εαυτό του να τα παρουσιάζει. Από την άλλη πλευρά, ο Νίκος Κοκλώνης του είπε τις δικές του σκέψεις. Στη συνέχεια έβαλαν τα δύο επικρατέστερα projects στο τραπέζι και ο Ντάνος θα τα παρουσιάσει back to back, δηλαδή την ίδια σεζόν. Μόλις τελειώσει το ένα αμέσως μετά θα παρουσιάσει το επόμενο», είπε ο δημοσιογράφος της εκπομπής «Στη φωλιά των Κου Κου».

Οι δυο άνδρες δεν έχουν υπογράψει ακόμα, αλλά κάτι τέτοιο ενδέχεται να γίνει την επόμενη εβδομάδα.



