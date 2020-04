«Dance With The Tsiodras»: Χορός με τον… Σωτήρη Τσιόδρα

Ακούστε ολόκληρο το τραγούδι από το YouTube channel του Αλέξανδρου Χαριζάνη

Mε μία ανάρτησή του στο instagram πριν από λίγες ημέρες, ο ηθοποιός και stand up comedian Αλεξάνδρος Χαριζάνης κοινοποίησε το καινούργιο του remix με τίτλο «Dance With The Tsiodras». Έμπνευση του η… ανία της καραντίνας και μεγάλος πρωταγωνιστής ο επικεφαλής του υπουργείου Υγείας στην ενημέρωση για τον κορωνοϊό, λοιμωξιολόγος Σωτήρης Τσιόδρας.

«Μετά από τόσες ημέρες βαρεμάρας και χωρίς κανένα λόγο, έφτιαξα αυτό το rmx που οκ, δεν βγάζει καν νόημα, αλλά για να μην αρχίσω να μιλάω στο ταβάνι, ό,τι βγαίνει καλό είναι» σχολίασε ο Αλέξανδρος στην ανάρτησή του στο Instagram.

Φυσικά το συγκεκριμένο track… χορεύεται στις 6 το απόγευμα αμέσως μετά την ενημέρωση για τον κορωνοϊό στη χώρα μας!

Ποιος είναι ο δημιουργός του τραγουδιού

O Αλέξανδρος Χαριζάνης ασχολείται επαγγελματικά με την κωμωδία από το 2002 μέσω του θεάτρου, του stand up comedy, των βίντεο και του ραδιοφώνου. Υπήρξε για χρόνια στην δημιουργική ομάδα της τηλεοπτικής εκπομπής «Ράδιο Αρβύλα» στον ΑΝΤ1, γράφοντας σενάρια για τα βίντεο και ντύνοντας τα με φωνές, ενώ ήταν κι ο εκφωνητής της εκπομπής «Cineλθετε» στον ΣΚΑΪ. Παρουσίαζε επί σειρά ετών καθημερινή ραδιοφωνική εκπομπή στην Θεσσαλονίκη.

