Πώς θα νιώσεις καλά με τα κιλά σου

Tο body positivity κερδίζει έδαφος στον δημόσιο λόγο, και αν δε χαμπαριάζεις πολλά από ξενική ορολογία, μπορούμε να σου πούμε ότι πρόκειται για την τάση που λέει να νιώθεις καλά με το σώμα σου, όχι επειδή έκανες δίαιτες και αδυνάτισες, αλλά επειδή είναι όπως είναι –ναι, όπως και αν είναι. Κι επειδή αυτό ακούγεται απείρως ευκολότερο απ’ όσο είναι, ιδού μερικά μικρά μυστικά και τρόποι για να το καταφέρεις.

Ξεγέλασε το μυαλό σου



Έχεις παρατηρήσει ότι τις μέρες που τρως σωστά έχεις περισσότερη ενέργεια και διάθεση να κάνεις πράγματα; Δοκίμασε κάθε φορά που απαρνείσαι το junk food για χάρη των λαχανικών ή των οσπρίων σου, να σκέφτεσαι ότι το κάνεις όχι «μπας και χάσεις κανά κιλό» αλλά επειδή χρειάζεσαι την ενέργεια και την ευεξία που σου δίνουν. Με άλλα λόγια, κάνε reset στο μυαλό σου την άποψη για την σωστή διατροφή: Δεν την κάνουμε για να αδυνατίσουμε, την κάνουμε για να νιώθουμε καλύτερα.



Κουνήσου



Όχι, δεν θα σου πούμε να γραφτείς γυμναστήριο αν νιώθεις άσχημα και μόνο στην ιδέα. Στο πνεύμα της από πάνω παραγράφου, όταν λέμε να κουνηθείς δεν εννοούμε να κάψεις θερμίδες για να αδυνατίσεις. Εννοούμε να εκτιμήσεις όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα που κάνει το σώμα σου όταν κινείται: Χορεύει, πάει βόλτα σε ωραία μέρη, κάνει σεξ. Είναι το αντίστοιχο του να είσαι 5 χρονών και να χοροπηδάς πάνω στο κρεβάτι. Γιατί την ξεχάσαμε αυτή την χαρά;



Μην κρύβεσαι

Τα πολύ φαρδιά ρούχα που πιστεύεις ότι καμουφλάρουν τα κιλά σου στην πραγματικότητα απλά σε κάνουν να αισθάνεσαι πιο χοντρός/η απ’ ό,τι πραγματικά είσαι. Δε λέμε ότι έχουμε όλοι την αυτοπεποίθηση να φορέσουμε crop top πάνω από φουσκωτές κοιλίτσες (θα φτάσουμε κάποια στιγμή και εκεί, ευχόμαστε) όμως το να προσπαθείς να «κρύψεις» το σώμα σου το μόνο που κάνει είναι κακό στην ψυχολογία σου. Φόρα ρούχα που σε κάνουν να αισθάνεσαι άνετα και όμορφα, και μην ανησυχείς πώς φαίνεσαι στους άλλους –όπως αισθάνεσαι, έτσι φαίνεσαι.



Άλλαξε προοπτική



Έχεις δει αυτή τη μικρή μεγάλη σοφία που κυκλοφορεί στο ίντερνετ, και λέει «είναι απίστευτο πόσο πολύς κόσμος ντρέπεται για το σώμα του, και πόσο λίγος για το μυαλό του»; Καλό είναι πού και πού να θυμάσαι πως οι άνθρωποι αρέσουμε βασικά ο ένας στον άλλο για αυτά που λέμε κι αυτά που κάνουμε, όχι για το πόσο αδύνατοι είμαστε.

Η πιο σοφή συμβουλή που έχουμε ακούσει…

…είναι από αυτό εδώ το τραγούδι που είναι με τη σειρά του ένας λόγος σε τελετή αποφοίτησης που μελοποιήθηκε στα τέλη των 90s, και λέει “you are not as fat as you imagine”, δηλαδή «δεν είσαι τόσο χοντρός/η όσο φαντάζεσαι». Τοιχοκόλλησέ το, επαναλάμβανέ το στον εαυτό σου όποτε χρειάζεται, χτύπα το τατουάζ εν ανάγκη, γιατί είναι μια από τις μεγαλύτερες αλήθειες του σύμπαντος, και όσο πιο σύντομα την πιστέψεις τόσο το καλύτερο.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα , για Celebrities και Media