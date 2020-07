Η υπερτροφή που θωρακίζει τον οργανισμό σου

Ο Dr. Γεώργιος Τσιρόπουλος, πρώην Δ/ντής Ερευνών του «Δημόκριτου» και μέλος της Ακαδημίας Επιστημών της Νέας Υόρκης, αναφέρει πώς πολλές πανδημίες έχουν πλήξει τις ανθρώπινες κοινωνίες προκαλώντας εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους έως και εκατομμύρια, καταστρέφοντας οικονομίες και πολιτισμούς. Η τελευταία πανδημία, οφείλεται στον κορωνοϊό COVID-19, έναν ιό ζωολογικής προέλευσης, που μεταδόθηκε στον άνθρωπο σε παγκόσμια κλίμακα πιθανώς από νυχτερίδες. Μέχρι σήμερα, δυστυχώς, δεν έχουν αναπτυχθεί εμβόλια ή αποτελεσματικά φάρμακα τα οποία αναμένονται.

Για να εμποδιστεί η ανεξέλεγκτη διάδοση του ιού εφαρμόζονται πρακτικά μέτρα, όπως το συχνό πλύσιμο των χεριών, η χρήση μάσκας, η τήρηση αποστάσεων, η επιβολή καραντίνας, κλπ.

Σπιρουλίνα στον κορωνοϊό

Πέραν αυτών των μέτρων προστασίας, η επιστήμη της ανθρώπινης διατροφής προτείνει τη χρήση φυτικών βιομορίων (phytonutrients), τα οποία δυναμώνουν το ανοσοποιητικό σύστημα και προάγουν το επίπεδο υγείας των ανθρώπων, έτσι ώστε ο ιός να μη βρίσκει πρόσφορο έδαφος προσβολής, ενώ συγχρόνως, προσφέρουν επιβοηθητική ίαση, σε περιπτώσεις εξελισόμενων προσβολών.

Η σπιρουλίνα είναι το κορυφαίο φυτικό βιομόριο το οποίο προσφέρει σε «πακέτο» εκτός από πρωτεϊνη (70%), βιταμίνες, μεταλλικά στοιχεία και άλλα μοναδικά βιομόρια, όπως λιπαρά οξέα (ω-3, ω-6, ω-9), φυτοχρωστικές (χλωροφύλλη, καροτίνες, φυκοκυανίνες), ένζυμα και ιχνοστοιχεία. Γι’ αυτό η σπιρουλίνα είναι το Νο 1 καλύτερο «πακέτο» με όλα τα βιομόρια ανέπαφα, όπως τα έφτιαξε η φύση και έχει αναγνωριστεί επίσημα και διεθνώς ως superfood από τον ΟΗΕ, με αναγνώριση της δυνατότητας χρήσης της για επιβοηθητική ίαση (supplementary cure), σε πολλές ασθένειες ή προβληματικές καταστάσεις υγείας, μέσω της ενίσχυσης του ανοσοποιητικού συστήματος.

Δεύτερη αναγνώριση της αξίας της Σπιρουλίνα είναι από τη ΝΑΣΑ, η οποία την χρησιμοποιεί ως στοιχείο της δίαιτας των αστροναυτών, χαρακτηρίζοντας την ως : The food of the future.

Επιστημονικές αναφορές για την αξία της σπιρουλίνας ως ασπίδας υγείας

Αντιϊκή Δράση: Η αντιϊκή δράση της έχει αναφερθεί σε πολλές επιστημονικές δημοσιεύσεις. Συγκεκριμένα, σε χαμηλές δοσολογίες παρεμποδίζει την αναπαραγωγή των ιών, ενώ σε υψηλές δοσολογίες μπλοκάρει εντελώς την αναπαραγωγή τους.

Εκχυλίσματα σπιρουλίνας (ca-sp, calcium spirulina) παρεμποδίζουν τον πολλαπλασιασμό πολλών ιών, εμποδίζοντας τη διεισδυσή τους στα ανθρώπινα κύτταρα χωρίς καμία τοξικότητα στα κυτταρά μας. Δηλαδή δεν σκοτώνουν τους ιούς άμεσα, αλλά δεν επιτρέπουν την είσοδο και τον πολλαπλασιαμό τους μέσα στα κύτταρα των ξενιστών. Η αντιϊική δράση του εκχυλίσματος ca-sp έχει διαπιστωθεί στους ιούς : adenovirus 40, HSV-1, influenza virus, HVMV, MUMPS, MEASLES, HIV-1, HIV-2.

Ερευνες επιστημόνων του National Cancer Institute των ΗΠΑ ανακάλυψαν ότι ουσίες (extracts) spirulina και άλλων κυανοφικών (σύνολο 60), έχουν σημαντικές αντιϊικές δυνατότητες μειώνοντας την παθογένεια λόγω ιώσεων.

Ενίσχυση του ανοσοποιητικού: Η σπιρουλίνα σύμφωνα με έγκυρες επιστημονικές δημοσιεύσεις έχει την ικανότητα να ενεργοποιεί μία σειρά διαφορετικών κυττάρων του ανοσοποιητικού όπως : Τ-κύτταρα, Β-κύτταρα, ΝΚ κύτταρα και μακροφάγα, καθώς και την πρόκληση παραγωγής γ-ιντερφερόνης και άλλων κυτοκινών.

Αντιφλεγμονώδης και αντιοξειδωτική δράση: Η κύρια πρωτεΐνη της σπιρουλίνας, η φυκοκυανίνη (C-PC) χορηγείται σε μορφή δισκίων ως αντιφλεγμονώδες, ενώ έχει και αντιοξειδωτική δράση, καθόσον δρα ως επιλεκτικός παρεμποδιστής του ενζύμου cyclooxygenase-2, προκαλώντας απόπτωση σε ενεργοποιημένα μακροφάγα RAW 264.7.



Η σπιρουλίνα και οι Ισπανοί κατακτητές του 16ου

Οι Ισπανοί κατακτητές του Mexico, τον 16ο αιώνα παρατήρησαν τους Ατζέκους να συλλέγουν με λεπτά δίχτυα από λίμνες φυσική σπιρουλίνα και να την μετρέπουν σε κέικ, κύριο συστατικό της διατροφής τους. Σήμερα αυτή η διαδικασία γίνεται συστηματικά στην λίμνη Texcoco. Παρόμοια διαδικασία εφαρμόζεται στο Chad της Αφρικής στη λίμνη Kossoron, όπου η σπιρουλίνα είναι κύριο συστατικό των τοπικών πληθυσμών, ιδιαίτερα για τις εγκυμονούσες γυναίκες και στην τοπική φαρμακευτική. Μετά τον Β΄Παγκόσμιο πόλεμο Γερμανοί και Γάλλοι καθηγητές μελέτησαν λεπτομερώς τη σπιρουλίνα. Το 1967 η σπιρουλίνα ανακυρήχθηκε ως «η εξαιρετική πηγή διατροφής του μέλλοντος», από την Διεθνή Ενωση Μικροβιολόγων.

Μελέτες για τη χρήση σπιρουλίνας κατά του κορωνοϊού

Η σπιρουλίνα και τα εκχυλίσματά της έχουν αποδειχθεί ότι είναι ικανά να ελέγχουν σημαντικά πολλές ιώσεις που οφείλονται σε παρόμοιους του COVID-19 ιούς.

Αυτή την περίοδο ερευνητές στις ΗΠΑ, Ινδία, Κίνα, Ευρώπη και Ιαπωνία μελετούν τις δυνατότητες της χρήσης τους εναντίον του COVID-19, ως παράγοντα επιβοηθητικής ίασης.

Κλινικές μελέτες, ο ΟΗΕ και η NASA επιβεβαιώνουν ότι η σπιρουλίνα είναι μία ασφαλής υπετροφή που μπορεί να λαμβάνεται από όλους για εξασφάλιση υγείας, με ιδιότητες τόσο προφυλακτικές, όσο και θεραπευτικές.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η λήψη σπιρουλίνας από άτομα που έχουν βρεθεί ασυμπτωματικοί ή έχουν αποθεραπευθεί και ο οργανισμός τους έχει ανάγκη μία δυνατή υπερτροφή.

Επιμέλεια: MyLife Team

Πηγή:mylife.com.cy