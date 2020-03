Διεθνής ποδηλατικός γύρος Ρόδου: 150 ποδηλάτες σ' ένα αγωνιστικό υπερθέαμα

Οι αγώνες που έγιναν θεσμός στα ποδηλατικά δρώμενα διεξήχθησαν και φέτος για 4η συνεχή χρονιά προσελκύοντας 25 ομάδες από 20 χώρες από όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου (Ευρώπη, Αμερική, Ωκεανία).

Μία διοργάνωση υψηλού επιπέδου και ένα σημαντικό αθλητικό και πολιτιστικό γεγονός με πολυδιάστατα οφέλη καθώς συμβάλει στην προβολή του νησιού και του αθλητισμού, αξιοποιεί τον εναλλακτικό ποιοτικό τουρισμό και μεριμνά για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Εθνικές επαγγελματικές ομάδες και κορυφαία ποδηλατικά σωματεία παγκοσμίως, έδωσαν το καθιερωμένο ποδηλατικό ραντεβού στο νησί της Ρόδου και στους αγώνες που διοργάνωσαν ο «ΡΟΔΗΛΙΟΣ» ποδηλατικός όμιλος και η «SPORT TOURS HELLAS», με συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, τον Δήμο Ρόδου, τον Δ.Ο.Π.Α.Ρ και το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου.

Η έναρξη για τους εξαιρετικά επιτυχημένους ποδηλατικούς αγώνες Rhodes International Cycling Events 2020 δόθηκε την Κυριακή 1 Μαρτίου με τον μονοήμερο αγώνα International Rhodes Grand Prix στον οποίο περισσότεροι από 150 ποδηλάτες πρόσφεραν ένα αγωνιστικό υπερθέαμα δίπλα στις φυσικές ομορφιές του σμαραγδένιου νησιού. Νικητής αναδείχθηκε, μετά από έντονο συναγωνισμό ο Blikra Erlend της UNO X Norwegian team, 2ος ο Dahl Herman της Joker Fuel of Norway και 3ος τερμάτισε ο Huppertz Joshua της Team Lotto Kern Haus.

Η αγωνιστική δράση κορυφώθηκε σε ένα πλούσιο ποδηλατικό τριήμερο 6-8 Μαρτίου με τη διεξαγωγή του διεθνή ποδηλατικού γύρου Ρόδου, International Tour of Rhodes όπου καταξιωμένοι αθλητές διέσχισαν όλο το νησί σε ποικίλες κατευθύνσεις. Στο 1ο ΕΤΑΠ την Παρασκευή 6 Μαρτίου πρώτος πέρασε την γραμμή του τερματισμού ο Νορβηγός Waerenskjold Soren της Joker Fuel of Norway, στη 2η θέση βρέθηκε ο Κoch Kristian της Team Lotto Kern Haus και στην 3η θέση ο επίσης Νορβηγός Roinas Fridtjof της Joker Fuel of Norway. Το 2ο ΕΤΑΠ του Σαββάτου 7 Μαρτίου ανέδειξε νικητή τον Blikra Erlend της UNO X Norwegian team, 2ος ήταν ο Πολωνός Banaszek Alan της Mazowsze Serce Polski και 3ος ήταν ο Νικητής του πρώτου ΕΤΑΠ, ο Waerenskjold Soren της Joker Fuel of Norway. Ο διεθνής ποδηλατικός γύρος Ρόδου ολοκληρώθηκε με το 3ο ΕΤΑΠ την Κυριακή 8 Μαρτίου όπου έλαμψε σε άλλη μια διαδρομή η αποκάλυψη των αγώνων, ο 19ετών Νορβηγός ποδηλάτης Waerenskjold Soren της Joker Fuel of Norway ο οποίος ήταν και ο τελικός νικητής της γενικής κατάταξης. Δεύτερος στο 3ο ΕΤΑΠ τερμάτισε ο Γερμανός αθλητής Koch Christian Maximilian της Team Lotto Kern Haus και 3ος κατετάγη ο Πολωνός αθλητής της Mazowsze Serce Polski MSP Bernas Pawel ενώ με πολύ μικρή διαφορά ακολουθήσε ο Έλληνας πρωταθλητής Χάρης Καστραντάς της ελληνικής εθνικής ομάδας ο οποίος και εντυπωσίασε με τις επιδόσεις του το διάστημα των αγώνων.

Οι αγώνες Rhodes International Cycling Events αποδεικνύουν περίτρανα ότι η Ρόδος αποτελεί πλέον τόπο συνάντησης για όλους τους ποδηλάτες και την καθιερώνουν ως ένα αξιόλογο αθλητικό, τουριστικό και πολιτιστικό προορισμό. Βασίζουν τις δράσεις τους στην προβολή του φυσικού κάλλους του νησιού, παράλληλα με την προσπάθεια ανάδειξης του αθλήματος της ποδηλασίας δίνοντας το κίνητρο στη νεολαία μας να ασχοληθεί με τον αθλητισμό.

Αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι εκτός από τη μεγάλη τουριστική διαφήμιση του τόπου από τους συμμετέχοντες, η παρουσία και φιλοξενία εκατοντάδων επισκεπτών (αθλητών, συνοδών, λάτρεις του αθλήματος) ενισχύει οικονομικά πολλές τοπικές επιχειρήσεις, σε μια δύσκολη περίοδο, λειτουργώντας επικουρικά στην πολυπόθητη επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Η διοργάνωση αγώνων υψηλού επιπέδου με άρτιο οργανωτικό αποτέλεσμα φέρνει πολύπλευρα και πολλαπλά οφέλη στο νησί μας και μεταδίδει το μήνυμα ότι η Ρόδος είναι σε θέση να αναλάβει τέτοιου μεγέθους αθλητικά γεγονότα.