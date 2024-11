Happy Birthday Mr. Frank Sinatra - A Piano Bar Night στο Μέγαρο Μουσικής

Τη διαχρονική μαγεία του Ol' Blue Eyes φέρνει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών ο πιανίστας-τραγουδιστής Κώστας Τσαγγαρίδης με το Happy Birthday Mr. Frank Sinatra, μέσα από κλασικές μελωδίες που γεφυρώνουν το παρελθόν και το παρόν, πυροδοτώντας την ατμόσφαιρα με το μουσικό πνεύμα του Sinatra, τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2024, στις 20:00 στη Μουσική Βιβλιοθήκη Λίλιαν Βουδούρη.

Οι καλεσμένοι σε αυτό το «πάρτι γενεθλίων» θα μεταφερθούν στη χρυσή εποχή της μουσικής, όπου η φωνή του Sinatra κυριαρχούσε στον αέρα. Ο Κώστας Τσαγγαρίδης, με τη συναισθηματική του ευελιξία και τη μουσική του κομψότητα, θα εντρυφήσει στο πλούσιο ρεπερτόριο των κλασικών τραγουδιών του Sinatra, δημιουργώντας μια αξέχαστη βραδιά εμπνευσμένη από τραγούδια που έχουν συγκινήσει γενιές και γενιές. «Τη μουσική του Sinatra δεν την ακούς απλά, αλλά τη βιώνεις», τονίζει ο Κώστας Τσαγγαρίδης, με ένα πάθος και στυλ που απηχούν τη γοητεία που έκανε τον Sinatra θρύλο. «Αυτή η εκδήλωση είναι μια κοινή ανάμνηση που εξυμνεί τον άνθρωπο που μας έμαθε να κάνουμε τα πράγματα My Way και μας διαβεβαίωσε ότι The Best Is Yet to Come με την αιώνια αισιοδοξία του».

Το Happy Birthday Mr. Frank Sinatra είναι ένας φόρος τιμής στις κοινές εμπειρίες που η μουσική του Sinatra συνεχίζει να εμπνέει, κλείνοντας το μάτι σε ρομαντικούς κι ονειροπόλους που είναι έτοιμοι να αφεθούν σε μια βραδιά γεμάτη αρχοντική αίγλη, εκλεπτυσμένους ήχους και μια πινελιά νοσταλγίας.

Βιογραφικό Κώστα Τσαγγαρίδη

Με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, ο Κώστας Τσαγγαρίδης έχει χαράξει τη δική του θέση στη μουσική, παντρεύοντας τις κλασικές επιρροές με το μοντέρνο στιλ. Το μουσικό του ταξίδι ξεκίνησε σε ηλικία δέκα ετών υπό την καθοδήγηση του αρχιμουσικού Θεόδωρου Ζαρίμπα. Σπούδασε Πιάνο με καθηγήτριες τη Βασιλική Χανδράκη και τη Νάνσυ Μακρή, Κοντραμπάσο με καθηγητή τον Λάσκαρη Θεοδωρίδη, είναι πτυχιούχος Αρμονίας και Αντίστιξης από το Νέο Ωδείο Θεσσαλονίκης (τάξεις Πέτρου Μπεκιαρίδη) και Δίσκαλου Αρμονίου Electone της Yamaha (6ο Grade) από το Πρότυπο Κέντρο Αρμονίου του Ωδείου Φίλιππος Νάκας (τάξη Κώστα Τσούγκρα).

Από το επαγγελματικό του ντεμπούτο το 1998, έχει μαγέψει με τη δεξιοτεχνία του το κοινό σε διακεκριμένες αίθουσες και piano-bar σε Ελλάδα και Κύπρο. Οι συνεργασίες του είναι πολλές και ποικίλες, με αξιοσημείωτες εμφανίσεις στο πλευρό του συνθέτη Γιώργου Χατζηνάσιου (Θέατρο εργίνα, Regency Casino Thessaloniki), και με τον αρχιμουσικό Άκη Γεροντάκη (σε πλήθος περιστάσεων, από το Φεστιβάλ Ελληνικού Τραγουδιού Θεσσαλονίκης μέχρι μουσικές παραστάσεις κι ενορχηστρώσεις στο studio), κερδίζοντας τον σεβασμό του χώρου. Διεθνώς αναγνωρισμένος, κέρδισε το βραβείο στον διαγωνισμό τραγουδιού Unisong 2003 International Song Contest ως συνθέτης και στιχουργός του κομματιού Winner of the Game. Εκτός από την ερμηνευτική του καριέρα, έχει εργαστεί ως καθηγητής σε ωδεία και μουσικές σχολές και έχει διευθύνει ως μαέστρος διάφορες μουσικοθεατρικές ομάδες της Θεσσαλονίκης.

Ο Κώστας Τσαγγαρίδης διατηρεί μια ιδιαίτερη σχέση με τα διαχρονικά έργα του Frank Sinatra, η οποία έχει αναδειχθεί στις προηγούμενες αισθαντικές παραστάσεις του, Sinatra Falls in Love, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Αυτή η χρονιά σηματοδοτεί την τέταρτη εμφάνισή του στο Μέγαρο, επιβεβαιώνοντας τη βαθιά του συγγένεια με τη μουσική του Sinatra κι εδραιώνοντας περαιτέρω την καταξίωσή του ως αγαπημένου καλλιτέχνη για το κοινό όλων των ηλικιών.

Happy Birthday Mr. Frank Sinatra με τον Κώστα Τσαγγαρίδη

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Μουσική Βιβλιοθήκη Λίλιαν Βουδούρη

Ημέρα & ώρα: Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2023, 20:00

Εισιτήρια: Προσφορά προπώλησης €15 (έως 30/11), €18 (κανονικό εισιτήριο)

https://mmb.org.gr/el/event/kostas-tsaggaridis-happy-birthday-mr-frank-sinatra-piano-bar-night

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα , για Celebrities και Media