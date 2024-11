Οι Headliners του Release Athens 2025 στα 67α Grammy Awards

Μια σημαντική αναγνώριση έρχεται να τονίσει πως το Release Athens Festival θα παρουσιάσει -για άλλη μια χρονιά- καλλιτέχνες που βρίσκονται στην αιχμή των διεθνών μουσικών εξελίξεων, καθώς τρία συγκροτήματα που θα εμφανιστούν στο φεστιβάλ απέσπασαν συνολικά έξι υποψηφιότητες στα 67α Grammy Awards, τον σημαντικότερο θεσμό της μουσικής βιομηχανίας.

Οι Γάλλοι Gojira, πρωτοπόροι του progressive metal, οι Βρετανοί IDLES, μία από τις σημαντικότερες post-punk μπάντες της εποχής μας, και οι Ιρλανδοί Fontaines D.C., που έχουν αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον για την alternative rock σκηνή, βρίσκονται ανάμεσα στους υποψήφιους των φετινών βραβείων.

Πιο αναλυτικά: το "Gift Horse" των IDLES είναι υποψήφιο στις κατηγορίες "Best Rock Song" & "Best Rock Performance" ενώ το "Tangk" είναι αντίστοιχα υποψήφιο για "Best Rock Album". Το "Romance", το αψεγάδιαστο 4ο άλμπουμ των Fontaines D. C., είναι -όπως ήταν αναμενόμενο- υποψήφιο για "Best Rock Album", ενώ το single "Starburster" βρίσκεται υποψήφιο στην κατηγορία "Best Alternative Music Performance". Τέλος, Το ανεπανάληπτο "Mea Culpa (Ah! Ça ira!) των Gojira, ίσως η κορυφαία μουσική στιγμή του 2024, είναι υποψήφιο στη μοναδική metal κατηγορία των βραβείων, "Best Metal Performance".



