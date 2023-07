Coldplay: Μετά την τεράστια ζήτηση έβαλαν και δεύτερη εμφάνιση στην Αθήνα!

Δείτε διάφορες φωτογραφίες του Κρις Μάρτιν των Coldplay

Ένα από τα πιο δημοφιλή συγκροτήματα της ποπ/ροκ μουσικής, οι Coldplay, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2024.

Η μπάντα από τη Μεγάλη Βρετανία είχε προγραμματίσει να εμφανιστει στη χώρα μας στις 8 Ιουνίου του 2024 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας (ΟΑΚΑ). Ωστόσο, σήμερα με μήνυμά τους στα social media, ανακοίνωσαν πως θα πραγματοποήσουν και δεύτερη συναυλία, λόγω της μεγάλης ζήτησης.

Συγκεκριμένα, η δεύτερη εμφάνιση του Κρις Μάρτιν και της παρέας του θα πραγματοποιηθεί στις 9 Ιουνίου του 2024 και πάλι στο ΟΑΚΑ.

«Λόγω της πρωτοφανούς ζήτησης στην προπώληση, προστέθηκε άλλη μία ημερομηνία για την Αθήνα (9 Ιουνίου 2024) και τη Βουδαπέστη (18 Ιουνίου 2024). Τα εισιτήρια προπώλησης διατίθενται τώρα», ανέφερε η ανακοίνωση.

