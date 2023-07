Coldplay: Οι Βρετανοί ρόκερ έρχονται στην Ελλάδα!

Δείτε διάφορες φωτογραφίες του Chris Martin των Coldplay

Οι φανατικοί θαυμαστές των Coldplay έχουν κάθε λόγο να είναι ενθουσιασμένοι, καθώς το βρετανικό συγκρότημα ανακοίνωσε το πρόγραμμα της περιοδείας του Music of the Spheres για το 2024, με πρώτο σταθμό την Αθήνα στις 8 Ιουνίου 2024 στο ΟΑΚΑ.

Οι Κρις Μάρτιν, Τζόνι Μπάκλαντ, Γκάι Μπέριμαν και Γουίλ Τσάμπιον θα ξεσηκώσουν τα πλήθη δίνοντας συναυλίες σε Βουκουρέστι, Βουδαπέστη, Λυόν, Ρώμη, Ντίσελντορφ, Ελσίνκι, Βιέννη και Δουβλίνο.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του συγκροτήματος η προπώληση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει την Παρασκευή 28 Ιουλίου. Όποιος κάνει εγγραφή στο Coldplay.com θα μπορεί να έχει πρόσβαση στην προπώληση εισιτήριων από τις 25 Ιουλίου.

Οι Coldplay, που σχηματίστηκαν το 1997 στο Λονδίνο, θεωρούνται ένα από τα επιτυχημένα παγκοσμίως, με εκατομμύρια πωλήσεις άλμπουμ.

Έγιναν ευρέως γνωστοί με το σινγκλ τους Yellow κι ακολούθησε το πρώτο άλμπουμ τους με τίτλο Parachutes το 2000, το οποίο ήταν υποψήφιο για το βραβείο Mercury.

Το δεύτερο άλμπουμ A Rush of Blood to the Head (2002), κέρδισε μεταξύ άλλων και το βραβείο του καλύτερου άλμπουμ της χρονιάς στα βραβεία του μουσικού περιοδικού ΝΜΕ. Το τραγούδι Clocks που περιλαμβάνει, είναι μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους παγκοσμίως.

Το 2005 κυκλοφόρησαν το τρίτο τους άλμπουμ με τίτλο X&Y, το οποίο επίσης υπήρξε μεγάλη εμπορική επιτυχία.

Το τέταρτo άλμπουμ Viva la Vida or Death and All His Friends που κυκλοφόρησε το 2008, με παραγωγό τον Μπράιαν Ίνο των Queen πήρε εξαιρετικές κριτικές και κέρδισε τρία Γκράμι. Ανάμεσα στους μεγάλους σταρ που έχουν συνεργαστεί είναι κι η Beyoncé με το ντουέτο Hymn for the Weekend το 2015.

