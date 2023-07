Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων: Το πρόγραμμα για τον Ιούλιο του 2023

Η Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζει το πρόγραμμα των εκδηλώσεών που θα πραγματοποιηθούν τον φετινό Ιούλιο, στο οποίο -φυσικά- κυριαρχούν οι συναυλίες.

Kim Gordon

04.07 || Kim Gordon Live In Athens | Μουσικός, εικαστική καλλιτέχνης, συγγραφέας, ηθοποιός, ακτιβίστρια, η επιτομή του καλιφορνέζικου cool. Με μια πορεία σχεδόν 40 χρόνων, η ηγετική μορφή των Sonic Youth, του συγκροτήματος που γεφύρωσε το punk με το alternative rock και άνοιξε το δρόμο για το grunge, έρχεται στην Αθήνα για μια ηλεκτρική βραδιά.

Πάνος Βλάχος

05.07 || Πάνος Βλάχος | Για πρώτη φορά στην Τεχνόπολη με μια αναπάντεχη, δυνατή συναυλία με τραγούδια από την προσωπική του δισκογραφία, αγαπημένα ελληνικά τραγούδια αλλά και κάποιες ιδιαίτερες επιλογές, παρέα με τον Μίλτο Πασχαλίδη σε ένα μουσικό πέρασμα-έκπληξη.

The Aristocrats

06.07 || Sweet Summer Sun Music Festival | Μια πρωτόγνωρη για τα ελληνικά χρονικά διοργάνωση. Μια ανοιχτή βεντάλια της παγκόσμιας jazz σκηνής, με μουσικούς και συγκροτήματα από όλον τον κόσμο. Μια βραδιά γεμάτη jazz ήχους και δυναμικές, με το super group The Aristocrats, τους βιρτουόζους Take Off Collective και τους Έλληνες NUKeLEUS trio και Soulstice να ανακατεύουν jazz, blues και funk με δόσεις rock, σύγχρονης κλασικής μουσικής, ακόμη και metal. Αυτήν την καλοκαιρινή νύχτα, τα μουσικά σύνορα πέφτουν και όλες οι ακροβασίες επιτρέπονται.

Solmeister & Marseaux

07.07 || Solmeister & Marseaux | Σε ένα ξεχωριστό μουσικό show, με συνοδεία full band, οι δύο καλλιτέχνες επιχειρούν και πάλι ένα tribute στα όσα συνέβησαν, μια ωδή στα όσα συμβαίνουν και μια ενδοσκοπική ματιά στα όσα πρόκειται να συμβούν. Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον συναντιούνται σε μια ακόμη ξεχωριστή συναυλιακή στιγμή του αγαπημένου σας pop-rock duo που υπόσχεται ένα και μόνο: Να σας μείνει αξέχαστη.

08.07 || Buzz “Street Business” | Ο επιτυχημένος MC με το χαρακτηριστικό σκληρό ρεαλιστικό στυλ θα παρουσιάσει ζωντανά το νέο album Street Business που είναι προγραμματισμένο για κυκλοφορία μέσα στο 2023. Μια βραδιά που θα θυμόμαστε τα χρόνια που θα έρθουν!

Μαρίνα Σάττι

10.07 || Μαρίνα Σάττι | Λίγους μήνες μετά την κατάκτηση της κορυφής για άλλη μια φορά με τα νέα της τραγούδια «Πάλι», «Πόνος Κρυφός», «Σπίρτο και Βενζίνη», αλλά και μετά τις χειμερινές εμφανίσεις της που ξεσήκωσαν το κοινό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ανεβαίνει στη σκηνή για να μας χαρίσει μια εκρηκτική βραδιά, από αυτές που μόνο η ίδια ξέρει να ετοιμάζει. Οι συναυλίες της είναι το ίδιο ξεχωριστές όσο και τα τραγούδια που δημιουργεί. Στο live της παρουσιάζει ένα μοναδικό και ιδιαίτερο μουσικό θέαμα, βαθιά επηρεασμένο από παραδοσιακές καταβολές, περίτεχνα συνδυασμένες με τις σύγχρονες μουσικές τάσεις.

12.07 || Κοινοί Θνητοί (Full Band) “7 Υears of Fusion” | Ένα από τα πιο ξεχωριστά και καινοτόμα συγκροτήματα της εγχώριας μουσικής σκηνής μας προσκαλεί σε μια μεγάλη γιορτή-ηχοθέαμα για «ψαγμένα» παιδιά! Οι Κοινοί Θνητοί επιστρέφουν για να πυροδοτήσουν, να αφυπνίσουν και να εμπνεύσουν κάθε αντίσταση απέναντι στα σκοτάδια της ψυχής, σε μια συναυλία πλημμυρισμένη από τις φωτεινές και καταιγιστικές μουσικές τους!

Έως 14.07 || “Summer Camp στην Τεχνόπολη” από το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου | Το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου, σε συνεργασία με το εργαστήριο παραστατικών τεχνών Artfygio, έχουν σχεδιάσει ένα πλούσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά 6-11 ετών. Εκπαιδευτικά προγράμματα, πρωτότυπα εργαστήρια, δημιουργικά παιχνίδια και άλλες απίθανες δράσεις περιμένουν τα παιδιά στην καλοκαιρινή κατασκήνωση της Τεχνόπολης!

Lindsey Stirling

17.07 || Lindsey Stirling | Εξαιρετική βιολίστρια, επαγγελματίας χορεύτρια και μια από τις πρωτοπόρους καλλιτέχνιδες του 21ου αιώνα. Το ρηξικέλευθο όραμά της γοήτευσε από την αρχή το διεθνές κοινό και η ίδια απέκτησε φανατικούς θαυμαστές που τη λατρεύουν. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα για μια μοναδική εμφάνιση στην Τεχνόπολη!

18 - 30.07 || «Ανθρωπογεωγραφία» | Ατομική έκθεση ζωγραφικής του Κώστα Λάκη | Ζωγραφισμένα πλάσματα πάνω σε φθαρμένες σελίδες λεξικών, σε χάρτες πλοίων και σε ξύλα κομμένα με μυτερό πριόνι, σχηματίζουν μια υβριδική ανθρωπογεωγραφία που χαράζει απροσδόκητες διαδρομές στον κόσμο μας. Η αγνότητα, η αγάπη και η ομορφιά της ζωντανής μορφής χαρτογραφούν την ανθρώπινη πορεία σε αναζήτηση ενός αντίδοτου στην απαισιοδοξία, στον φόβο, στα δειλά όνειρα. Λέξεις και κείμενα -οδηγοί των ίσως, των θα, των μπορεί- σε μη προσχεδιασμένη ιχνηλάτηση, δημιουργούν νέα μονοπάτια.

22 - 23.07 || Death Disco | Athens Open Air Festival 2023 | Το 2023 το club Death Disco ολοκληρώνει μια δεκαετία παρουσίας στα αθηναϊκά δρώμενα και το γιορτάζει με ένα διήμερο open-air φεστιβάλ. 2 μέρες, 2 σκηνές, 15 συγκροτήματα! Το Death Disco μπαίνει στον χορό των καλοκαιρινών φεστιβάλ και εγκαινιάζει το Death Disco Open Air Festival με ένα line up που αυτόματα το τοποθετεί στη πρώτη γραμμή των πιο σημαντικών dark alternative φεστιβάλ της Ευρώπης!

Έως 18.09 || Dinner in the sky | Το Dinner in the Sky Athens επιστρέφει δυναμικά… στον ουρανό της πόλης για να σας προσφέρει μοναδικές στιγμές, απίστευτη θέα στην Ακρόπολη και μια εμπειρία που θα θυμάστε για όλη σας τη ζωή! Φέτος, με ανανεωμένο μενού και ακόμα περισσότερη διάθεση, υπόσχεται ξεχωριστές πτήσεις κατά το πολύχρωμο ηλιοβασίλεμα ή πάνω από τα φώτα του αστικού τοπίου.

*Βρείτε ξεχωριστά δώρα στο Industrial Gas Museum Shop για μικρούς και μεγάλους. Ανακαλύψτε μοναδικά αντικείμενα και κοσμήματα σχεδιασμένα από Έλληνες σχεδιαστές, εκδόσεις για τα μουσεία, τη βιομηχανική κληρονομιά, την αρχιτεκτονική, το design, την τέχνη, τη φιλοσοφία και πολλά άλλα... Τηλ: 210 3460981 | Τετάρτη έως Κυριακή 10.00-18.00 | E-mail: shop@athens-technopolis.gr

**Αξιοποιήστε τον ελεύθερο χρόνο σας με τον πιο δημιουργικό τρόπο! Η ανακαινισμένη και απόλυτα ασφαλής παιδική χαρά, το υπαίθριο Gym park, το Skywalk ή αλλιώς ο υπερσύγχρονος χώρος παιχνιδιού και διάδρασης για παιδιά κάθε ηλικίας, αλλά και το εμβληματικό Παρατηρητήριο με θέα 360° που προσφέρει ένα «ταξίδι» στον μαγικό κόσμο της βιομηχανικής κληρονομιάς μέσα από την καινοτόμα και διαδραστική εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας (AR) “Athens IndustRy” υπόσχονται να προσφέρουν μια ξεχωριστή εμπειρία στην καρδιά της πόλης. Και φυσικά μην παραλείψετε να απολαύσετε τον καφέ ή το ποτό σας καθώς κι ένα ελαφρύ σνακ ή ένα πλούσιο γεύμα σε έναν χώρο με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και βιομηχανική αισθητική, το Technopolis Café.

Περισσότερες πληροφορίες: www.athens-technopolis.gr

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα , για Celebrities και Media