Θέατρο Πόρτα: Οι παραστάσεις που θα ανέβουν φέτος

Το Θέατρο Πόρτα υποδέχεται τη νέα σεζόν με δύο αγαπημένες παραστάσεις.

Οικογένεια Νώε

των Ξένια Καλογεροπούλου και Θωμά Μοσχόπουλου

Σκηνοθεσία: Θωμάς Μοσχόπουλος, Σοφία Πάσχου

Πρεμιέρα: 15 Οκτωβρίου

Κάθε Σάββατο 17:00 και Κυριακή 11:30 & 15:00

Στην οικογένεια Νώε, ο μόνος που δείχνει να αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο που έρχεται είναι ο ίδιος ο Νώε. Τα παιδιά του ενοχλούνται από την έξαψή του να ολοκληρώσει το παράξενο μηχάνημα που κατασκευάζει. Η νύφη του αγανακτεί με τα χτυπήματα που ακούγονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, λόγω των εργασιών που κάνει ο Νώε στην ταράτσα. Κι όταν αρχίσει να βρέχει, τα σχολεία κλείνουν, τα σπίτια πλημμυρίζουν και αντικείμενα από το σπίτι αρχίζουν να εξαφανίζονται, καθώς ο Νώε τα μεταφέρει στην ταράτσα, μαζί με όσα ζώα μπορεί. Μόνο όταν ο κατακλυσμός έρχεται καταλαβαίνει η οικογένεια την αξία της επιμονής του Νώε!

Η Οικογένεια Νώε, μια παράσταση που αγαπήθηκε πολύ και μεγάλωσε γενιές θεατών, ανεβαίνει φέτος στο Θέατρο Πόρτα σε νέα σκηνοθεσία των Θωμά Μοσχόπουλου και Σοφίας Πάσχου. Μία παράσταση για όλη την οικογένεια, που εικοσιπέντε χρόνια μετά το πρώτο της ανέβασμα, το 1996, παραμένει επίκαιρη όσο ποτέ, καθώς η κλιματική αλλαγή εξακολουθεί να είναι κύριο θέμα συζήτησης και η ανθρωπότητα αναζητά ακόμα τις κατάλληλες λύσεις. Με χιούμορ και σασπένς, με αγωνία και τρυφερότητα, η παράσταση μας δείχνει πως η Οικογένεια Νώε θα μπορούσαμε να είμαστε εμείς.

Η πραγματικότητα που επέβαλε ο κορωνοϊός ανέδειξε την επικαιρότητα ενός ακόμα στοιχείου του έργου: τη σκληρή πραγματικότητα του αναγκαστικού εγκλεισμού. Ο κατακλυσμός αναγκάζει τους ήρωες να συμβιώσουν σε δύσκολες συνθήκες, καθώς η κρίση απειλεί τη συνοχή του κοινωνικού ιστού και οι εντάσεις ξεσπούν εύκολα. Τότε όμως είναι που οι ήρωες της παράστασης θα αρχίσουν να ανακαλύπτουν τον εαυτό τους και τη δύναμή τους και να συνειδητοποιούν πως όσα βιώνουν, είτε καλά είτε άσχημα, είναι εξίσου πολύτιμα.

Το έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου και του Θωμά Μοσχόπουλου, που ανέβηκε και δεύτερη φορά το 2004, μιλάει για την οικολογία και την προστασία των ζώων, για το πόσα μας συνδέουν με τη φύση και πόσο απαραίτητη μας είναι για την ευημερία μας. Παράλληλα δε διστάζει να θίξει τα ζητήματα των σχέσεων ανάμεσα σε γονείς και παιδιά, ανάμεσα σε αδέρφια, αλλά και τους προβληματισμούς των παιδιών για την αρχή και το τέλος της ζωής.

Ταυτότητα της παράστασης:

Σκηνοθεσία: Θωμάς Μοσχόπουλος, Σοφία Πάσχου

Σκηνικά: Ευαγγελία Θεριανού

Κοστούμιια: Κλαιρ Μπρέισγουελ

Μουσική: Νίκος Κυπουργός (πάνω σε θέματα του Λ.Β. Μπετόβεν)

Φωτισμοί: Νίκος Βλασσόπουλος

Προβολές: Μαύρα Γίδια

Σχεδιασμός ήχου: Λευτέρης Δούρος

Βοηθοί σκηνοθετών: Ορέστης Σταυρόπουλος, Δημήτρης Σταυρόπουλος

Κατασκευή μασκών: Αλεξία Γκλόρια Σαπέρα

Κατασκευή «Χαχουνιού»: Εύα Τσαμπάση

Παίζουν (με σειρά εμφάνισης):

Νώε: Παύλος Παυλίδης

Λία: Ελένη Δαφνή

Σίμος: Πολύκαρπος Φιλιππίδης

Ρούθ: Στέφη Ποuλοπούλου

Εύα: Μαρία Μοσχούρη

Χάμ: Άλκης Μπακογιάννης

Ζαχαρίας: Σπύρος Μαραγκουδάκης

Μέρες και ώρες παραστάσεων: Σάββατο 17:00, Κυριακή 11:30 & 15:00

Εισιτήρια: 12€

Ανέργων, ΑΜΕΑ: 8€

Προσφορά έως τις 15/9 - 8€

2ος χρόνος

Πόσο κοστίζει να ζεις; (The cost of living)

της Μαρτίνα Μάγιοκ

Σκηνοθεσία: Θωμάς Μοσχόπουλος

Πρεμιέρα: 8 Οκτωβρίου για 8 παραστάσεις

Κάθε Σάββατο στις 21:00 και Κυριακή στις 19:00

Το βραβευμένο με Πούλιτζερ έργο της Μαρτίνα Μαγιόκ, «Πόσο κοστίζει να ζεις;», παρουσιάζεται για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Πόρτα. Η παράσταση παίχτηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον περασμένο χειμώνα, σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου, αγαπήθηκε από κοινό και κριτική και αποτέλεσε μία από τις πιο πολυσυζητημένες παραστάσεις της περσινής σεζόν, γνωρίζοντας διαρκείς παρατάσεις. Το Πόσο κοστίζει να ζεις; θα ανοίξει τη φετινή καλλιτεχνική περίοδο του Θεάτρου Πόρτα, με 8 μόλις παραστάσεις, κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 Οκτωβρίου.

Τέσσερις άνθρωποι πασχίζουν να τα βγάλουν πέρα με τις αναπηρίες τους. Για δύο από αυτούς οι αναπηρίες είναι εξωτερικές, αλλά όλοι ανακαλύπτουν ότι κρύβουν εσωτερικές, καθώς μάχονται ανά ζεύγη για να επανακαθορίσουν τις αξίες τους. Αξίες που ψυχορραγούν μετά τα πλήγματα μιας αμείλικτης πραγματικότητας, που συνθλίβει τις ανθρώπινες προσδοκίες με κυνισμό. Τι σημαίνει να ζεις τελικά; Να επιβιώνεις απλώς ή κάτι περισσότερο; Και ποιο είναι το κόστος που πρέπει να καταβάλεις; Πόσο αντέχεται η απομόνωση που επιβάλλει ο τρόπος μιας παραγωγικής ζωής, προκειμένου να τα βγάλεις πέρα οικονομικά; Ποιοι είναι οι παρίες του σήμερα και πόσο εύκολο είναι να χαθούν όλα από τη μια στιγμή στην άλλη; Ένα τρυφερό όσο και σκληρό έργο λυρικού ρεαλισμού, που χάρισε στην νεαρή Πολωνο-αμερικανίδα συγγραφέα του το Βραβείο Πούλιτζερ το 2018.

Το Πόσο κοστίζει να ζεις; (The cost of living) είναι ένα ειλικρινές, αυθεντικό έργο που καλεί το κοινό να εξετάσει διαφορετικές οπτικές των προνομίων και της ανθρώπινης επαφής, μέσα από δύο ζευγάρια αταίριαστων ατόμων: ενός πρώην οδηγού φορτηγού και της πρώην γυναίκας του, που πρόσφατα έμεινε παράλυτη κι ενός υπερόπτη νεαρού με εγκεφαλική παράλυση και της νέας του φροντίστριας. Έργο τολμηρό, που αμφισβητεί τις στερεοτυπικές αντιλήψεις για τα άτομα με αναπηρία και εμβαθύνει στους τρόπους με τους οποίους η κοινωνική τάξη, η φυλή, η εθνικότητα και ο πλούτος μπορούν να δημιουργήσουν χάσματα μεταξύ των ανθρώπων, ακόμη και αν εκείνοι λαχταρούν τη σύνδεση.

Το σημαντικό αυτό έργο της Μαρτίνα Μάγιοκ δημιουργήθηκε από την ανάπτυξη του μονόπρακτου John, Who's Here From Cambridge του 2015, όπου στην αρχική μορφή των δύο χαρακτήρων η συγγραφέας προσέθεσε ένα δεύτερο ζευγάρι. Έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Williamstown Theatre Festival, στη Μασαχουσέτη στις 29 Ιουνίου 2016. Στη συνέχεια, ανέβηκε στο New York City Center σε μία παραγωγή του Manhattan Theatre Club, που άνοιξε επίσημα στις 7 Ιουνίου 2017. Εκτός από το Πούλιτζερ, το Cost of Living έχει κερδίσει δύο βραβεία Lucille Lortel Awards.

Ταυτότητα της παράστασης:

Συγγραφέας: Μαρτίνα Μάγιοκ

Μετάφραση-Σκηνοθεσία: Θωμάς Μοσχόπουλος

Σκηνικά-κοστούμια: Βασίλης Παπατσαρούχας

Σχεδιασμός Φωτισμών: Νίκος Βλασόπουλος

Βοηθός σκηνοθέτη: Ρωμανός Μαρούδης

Φωτογραφίες: Πάτροκλος Σκαφίδας

Video: Βασίλης Παπατσαρούχας

Παίζουν: Μελαχρινός Βελέντζας, Αμαλία Καβάλη Ειρήνη Μακρή, Φώτης Στρατηγός

Μέρες και ώρες παραστάσεων: Σάββατο στις 21.00, Κυριακή στις 19:00

Η παράσταση είναι κατάλληλη για θεατές άνω των 16 ετών.

Η παράσταση επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού.

Τιμές εισιτηρίων:

20€, 12€ φοιτητικό, 10€ ανέργων/ΑμΕΑ

Προσφορά έως τις 15/9 - 12€



